Au moins 1.563 restes de martyrs retrouvés et neuf charniers découverts

Hanoi (VNA) – La campagne de 500 jours et nuits d’accélération de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs a permis de retrouver jusqu’à présent 1.563 restes de martyrs, a fait savoir le bureau de son comité directeur national.



Les équipes de recherche et de sauvetage, au nombre de 32 avec environ 1.500 personnes, en ont découvert 539 restes de martyrs au Vietnam, 174 au Laos et 850 au Cambodge, a-t-il précisé.



La campagne qui se déroule depuis le 15 mars 2026 jusqu’au 27 juillet 2027, a également découvert neuf charniers, parmi lesquels 5 à Tuyên Quang et 4 dans la site du parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il poursuivi.



À ce jour, le prélèvement d’échantillons a été effectué sur 88.889 tombes de martyrs encore non identifiés, dont 61.887 ont satisfait aux exigences techniques, soit un taux de 69,62%.



Le Département de médecine militaire relevant du Département général de la logistique et de la technique relevant du ministère de la Défense a collaboré avec le Département des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation relevant du ministère de l’Intérieur pour adapter les lieux de réception et de réalisation des tests ADN sur les échantillons de restes de martyrs.



L’Institut médico-légal militaire conserve et préserve actuellement les restes de 16.760 martyrs, en provenance de 16 des 17 provinces et villes. Il en a extrait 146 échantillons, a établi 31 séquences d’ADN mitochondrial et a identifié deux cas.



Concernant les travaux de déminage et de neutralisation des munitions non explosées aux fins de facilitation de la recherche et du rassemblement des restes de martyrs, les unités ont jusqu’à présente déminé 10.225,9 hectares sur une superficie totale de 22.725 hectares, soit 45% de l’objectif fixé.



Rien que dans la zone centrale de Vi Xuyên, province de Tuyên Quang, 3.875,8 hectares sur un total de 4.460 hectares ont été déminés, soit 86,9% de l’objectif atteint.



Le Comité directeur national a publié un document demandant aux sociétés de télécommunications Viettel, MobiFone et Vinaphone de coopérer pour envoyer des SMS aux abonnés mobiles afin de fournir des informations sur les martyrs à localiser et à rapatrier.



Plus d’un demi-siècle après la fin du conflit, pour d’innombrables familles de martyrs, la quête de leurs proches disparus reste douloureusement inachevée.

Chaque martyr dont la dépouille n’a pas encore été retrouvée représente une famille qui demeure prisonnière du deuil. Chaque tombe anonyme est une histoire laissée inachevée par la guerre.



Dans de nombreux cas, les informations concernant le lieu d’inhumation initial ont disparu ou demeurent incomplètes. Les paysages et les reliefs ont profondément changé au fil du temps. Les témoins directs disparaissent progressivement, tandis que de nombreux dossiers militaires, plans de sépulture et archives sont incomplets ou ont été perdus.



Par son ampleur et son approche globale, cette campagne est la plus importante jamais organisée dans ce domaine. Elle doit permettre une avancée décisive dans la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des combattants pour lesquels les informations disponibles demeurent insuffisantes.



Elle se concentre sur cinq objectifs majeurs : récupérer les restes d’environ 7.000 restes de martyrs ; collecter des échantillons provenant d’environ 230.000 tombes non identifiées dans les cimetières de martyrs ; effectuer des tests ADN sur environ 18.000 ossements ; établir une base de données génétiques des proches des martyrs non identifiés ; et achever le déminage des anciens champs de bataille clés. – VNA

source