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Les céramiques spirituelles font vibrer le mont Bà Den à Tây Ninh

Une exposition de céramique, Sutras de céramique - Le son du monde, se tiendra du 8 août au 6 septembre, présentant plus de 400 sculptures en céramique sur le thème bouddhiste de l'artiste Nguyên Tuân, connu sous le nom de Tuân Gôm, et d'artisans du village de poterie de Phu Lang dans la province septentrionale de Bac Ninh.

Trois statues de Bouddha en céramique au corps d'oiseau seront présentées à l’exposition. Photo : Sun World Ba Den Mountain
Trois statues de Bouddha en céramique au corps d'oiseau seront présentées à l’exposition. Photo : Sun World Ba Den Mountain

Hanoi (VNA) - « Sutras de céramique - Le son du monde», la plus grande installation spirituelle en céramique du Vietnam, située au sommet d’une montagne sacrée, se tiendra au mont Bà Den (Dame noire), dans la province méridionale de Tây Ninh, du 8 août au 6 septembre.

L’exposition présentera 414 sculptures en céramique uniques, créées par l’artiste céramiste Nguyên Tuân et des artisans du village de poterie de Phu Lang, vieux de près de 700 ans, situé dans la province de Bac Ninh (Nord). Ces œuvres, d’inspiration bouddhiste, se distinguent par leurs détails sculpturaux d’une grande finesse, qui incarnent les philosophies bouddhistes.

La collection allie le savoir-faire traditionnel de la céramique de Phu Lang aux techniques sculpturales contemporaines, transformant ainsi le sommet de la montagne en un espace artistique immersif, à la fois culturel et spirituel.

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Une statue de Bouddha en céramique fabriquée par un artisan de Phu Lang. Photo : Sun World Ba Den Mountain

L’exposition est bien plus qu’une simple installation artistique présentant des céramiques bouddhistes : elle offre une expérience unique, rendant hommage à un artisanat vietnamien séculaire et contribuant à sa préservation.

Un moment fort de l’exposition sera sans aucun doute sera l’atelier de poterie interactif organisé au sein même du site. Les visiteurs pourront s’essayer au modelage de l’argile sur des tours de potier, sous la direction d’artisans et d’experts qualifiés. L’argile, transportée du village de poterie de Phu Lang jusqu’au mont Bà Den, permettra aux visiteurs d’apprécier pleinement la beauté de cet artisanat céramique traditionnel et d’en découvrir l’histoire.

Un programme artistique intitulé «Spectacle de céramique» sera également organisé dans le cadre de l’exposition, offrant aux visiteurs une expérience artistique inédite célébrant le patrimoine de Tây Ninh.

Pendant un mois, les visiteurs pourront s’immerger dans une ambiance vibrante, ponctuée de performances artistiques et de jeux, et acquérir de petites figurines en céramique réalisées par des artisans du village de poterie de Phu Lang.

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Célébration du Vesak 2024 au mont Ba Den. Photo: Sun Group

Avec cette grande exposition d’art céramique à vocation spirituelle, la montagne Bà Den confirme son statut de destination culturelle de premier plan au Vietnam. Ce lieu n’est pas seulement un espace d’expression artistique qui insuffle une nouvelle vie au patrimoine, mais il rend également hommage aux artisans et préserve la richesse culturelle du pays.

Situé à une altitude de 986 m, le mont Bà Den est connu comme le "toit du Sud du Vietnam" et un symbole de la province de Tây Ninh. Le complexe pittoresque du mont Bà Den d'une superficie de 24 km2 couvre un système complexe de grottes mystérieuses, de pagodes et de temples, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les pèlerins.

Le mont Bà Den a été reconnu site historique national et site pittoresque en janvier 1989. Depuis de nombreuses années, le complexe touristique du mont Bà Den est choisi pour accueillir des festivals spirituels uniques et de nombreuses anifestations culturelles et artistiques, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. – VNA

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