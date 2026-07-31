Hô Chi Minh-Ville : La gratuité des bus stimule la fréquentation du bus et du métro



Hô Chi Minh-Ville, 31 juillet (VNA) – Un mois après l'instauration de la gratuité des bus à Hô Chi Minh-Ville, la fréquentation de ces derniers a bondi de 39 %, tandis que le nombre de passagers sur la ligne 1 du métro (Ben Thanh–Suoi Tien) a également augmenté d'environ 15 % sur un an, témoignant de l'essor des transports en commun.



Ces chiffres ont été annoncés lors d'une conférence organisée le 30 juillet par le Département municipal de la construction, afin de faire le bilan du premier mois d'application de la résolution du Conseil populaire de la ville relative à la gratuité des bus.



Depuis le 1er juillet, la gratuité est en vigueur sur l'ensemble des 134 lignes de bus, subventionnées et non subventionnées, de la ville.



Selon Le Hoan, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, le réseau de bus a effectué près de 478 000 trajets en juillet, transportant plus de 8,48 millions de passagers. La croissance hebdomadaire s'est accélérée tout au long du mois, passant de 33 % la première semaine à 45 % la quatrième.



La plus forte augmentation a été enregistrée sur les lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à l'ancien quartier de Binh Duong, où le nombre de passagers a bondi de 72 % à 135 %.



L'application de transport MultiGo a également connu une forte croissance, le nombre d'utilisateurs réguliers ayant augmenté de 47 % pour atteindre plus de 105 000, tandis que le nombre total de téléchargements a dépassé 376 000. La part des passagers utilisant le système de billetterie électronique est passée de 9 % avant la mise en œuvre de la mesure à 60 % après quatre semaines.



M. Hoan a indiqué que les bus étaient à l'heure dans 97 % des cas, dépassant ainsi l'objectif de 95 % fixé par la ville, et que la satisfaction des passagers se maintenait au-dessus de 80 %.



La ligne 1 du métro a également enregistré des résultats positifs.



Le Minh Triet, directeur de la société Urban Railway No. 1 Company Limited, a déclaré que la ligne avait transporté plus de 1,8 million de passagers en juillet, soit une hausse de 15 % par rapport au même mois de l'année précédente, malgré les vacances d'été.



Il a attribué cette augmentation en partie à l'amélioration des correspondances entre les bus et le métro grâce à la modernisation des arrêts de bus, des abribus et des passages piétons.



Bui Hoa An, directeur adjoint du département municipal de la construction, a indiqué que la forte augmentation de la fréquentation des bus suggérait qu'un nombre croissant d'habitants délaisaient leurs véhicules privés au profit des transports en commun. Il a toutefois souligné que, outre le maintien d'une ponctualité élevée au départ, les opérateurs devaient améliorer la ponctualité à l'arrivée, la fiabilité étant essentielle pour fidéliser les usagers.



La ville a également poursuivi la modernisation de son réseau de transports en commun. Depuis juin, 175 bus conventionnels circulant sur 13 lignes principales ont été remplacés par des bus électriques, tandis que des centaines d'arrêts de bus ont été modernisés avec des panneaux réfléchissants, des écrans d'information LED et de nouveaux abribus reliés à la ligne 1 du métro.



Pour l'avenir, le Centre de gestion des transports publics prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) afin d'optimiser les horaires de bus, d'étudier la possibilité de créer des voies réservées aux bus, de mettre en place des cartes de transport pour les groupes prioritaires et de lancer un programme de fidélité sur la plateforme MultiGo pour encourager une utilisation régulière des transports en commun. - VNA

source