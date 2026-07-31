Hô Chi Minh-Ville prévoit l’inhumation en août des restes retrouvées de martyrs

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité directeur de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs de Hô Chi Minh-Villese prépare à organiser une cérémonie commémorative et d’inhumation en août pour les restes de soldats tombés au combat et exhumées au parc Lê Thi Riêng, une fois les opérations de recherche et de rassemblement terminées.

Lors d’une conférence tenue le 30 juillet et consacrée à l’examen des efforts de recherche, de rassemblement et d’identification au cours du premier semestre 2026, le comité directeur a défini les principales priorités pour le reste de l’année, notamment en demandant aux agences compétentes et aux autorités locales de recueillir et de vérifier les informations provenant de l’Initiative pour les disparus au combat de la guerre du Vietnam (VWAI), du Centre du Vietnam et des Archives Sam Johnson sur le Vietnam à l’Université Texas Tech, ainsi que des anciens combattants étrangers.

Ces informations, couvrant 12 sites de combats à travers la ville, appuieront les relevés de terrain et contribueront à l’élaboration de nouveaux plans de recherche et de sauvetage.

Le comité directeur renforcera également le soutien logistique aux missions de recherche, de sauvetage et d’identification, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation du public aux politiques du Parti et de l’État et aux résultats de la campagne nationale de 500 jours et nuits d’accélération de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs.

Les autorités prévoient d’achever le prélèvement d’ADN sur les tombes non identifiées des cimetières de martyrs d’ici la fin septembre, avant de transférer les échantillons à l’Académie des sciences et technologies du Vietnam pour analyse. Parallèlement, la police municipale poursuit la mise à jour des registres et la collecte d’échantillons d’ADN auprès des familles des martyrs non identifiés.

Le colonel Nguyên Dinh Chuân, commissaire politique adjoint du haut commandement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les équipes de recherche avaient retrouvé les restes de 154 soldats tombés au combat au parc Lê Thi Riêng entre le 23 juin et le 30 juillet. Les découvertes comprenaient 132 ossements individuels, ainsi que 22 ossements découverts dans quatre fosses communes, accompagnées de plusieurs objets personnels.

La deuxième phase des fouilles menées au ruisseau Bông Trang, dans le quartier de Chanh Phu Hoa, n’a cependant pas encore permis de mettre au jour de vestiges supplémentaires.

Les autorités procèdent également à des fouilles exploratoires sur deux des douze sites prévus, identifiés grâce à des sources d’information vérifiées. Il s’agit des anciens hôpitaux K76A et K76B, dans la commune de Hoa Hiep, et du secteur de So Hôi, dans le quartier de Binh Co, tous deux situés dans l’ancienne province de Binh Duong.

Jusqu’au 29 juillet, le prélèvement d’échantillons d’ADN dans les tombes non identifiées était achevé dans 10 des 18 cimetières de martyrs de la ville, et se poursuivait dans cinq autres.

Au total, 7 640 échantillons ont été prélevés sur 9 885 tombes, soit 77,2 % de l’objectif. Parmi celles-ci, 5 591 tombes étaient éligibles au prélèvement, tandis que 2.049 ne l’étaient pas, dont 305 ne contenant aucune dépouille. – VNA

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