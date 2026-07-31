Culture-Sports

Transformer le patrimoine en moteur des industries culturelles

Avec son immense patrimoine culturel, le Vietnam dispose d’un capital précieux dont peu de pays peuvent se prévaloir. Dans un contexte d’intégration et de concurrence mondiales, transformer ce patrimoine en données, en savoirs numériques, en propriété intellectuelle et en produits des industries culturelles est devenu une nécessité afin de renforcer le soft power national et de créer un nouveau moteur de développement.

Des touristes assistent à une démonstration de calligraphie lors d'une visite nocturne du Temple de la Littérature à Hanoï. Photo : VNA
Des touristes assistent à une démonstration de calligraphie lors d'une visite nocturne du Temple de la Littérature à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Six mois après l’adoption par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, sa mise en œuvre enregistre des avancées encourageantes.

Lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a souligné les insuffisances persistantes, mettant en évidence l’écart entre les orientations politiques et les résultats concrets, ainsi qu’entre les programmes d’action et leurs effets réels. Il a, pour la première fois, identifié clairement « quatre lacunes » et défini « trois grandes transitions » comme orientations stratégiques pour le développement culturel dans la nouvelle période.

Selon le professeur associé, docteur et compositeur Do Hong Quan, président de l’Union des associations vietnamiennes des lettres et des arts, les « quatre lacunes » concernent : le manque d’attractivité des valeurs vietnamiennes dans l’environnement numérique ; la faible capacité à transformer le patrimoine en données, en savoirs et en propriété intellectuelle ; les insuffisances dans la création de produits culturels compétitifs ; ainsi que les limites du cadre institutionnel et de l’écosystème des industries culturelles.

Les « trois grandes transitions » consistent à considérer la culture non plus comme un simple secteur, mais comme un pilier du développement ; à développer la culture à la fois dans les espaces physiques et numériques ; et à passer d’une logique centrée principalement sur la conservation à une approche associant préservation, création, production de connaissances, développement de marchés et renforcement du soft power national.

L’une des principales lacunes évoquées par To Lam concerne la capacité à transformer le patrimoine culturel en ressources de données, en savoirs numériques, en propriété intellectuelle et en moteur de créativité nationale.

Le Vietnam compte plus de 40.000 sites historiques, culturels et paysagers, près de 70.000 patrimoines culturels immatériels, dont 38 sont inscrits par l’UNESCO. Toutefois, une grande partie de ces richesses n’a pas encore été numérisée, normalisée ni intégrée dans des bases de données communes. Elles ne bénéficient pas non plus d’une protection et d’une valorisation suffisantes sous forme de propriété intellectuelle, ni d’une exploitation en tant que ressources pour l’éducation, les industries culturelles ou l’intelligence artificielle. Combler cette lacune est indispensable pour transformer le capital culturel en véritable force de développement.

Pour la professeure Tu Thi Loan, directrice de l’Institut de recherche sur la culture de Thang Long, le principal obstacle ne réside ni dans le manque de patrimoine, ni dans l’absence de données ou de potentiel créatif, mais dans l’insuffisance d’un écosystème capable de convertir le patrimoine en données, les données en savoirs, les savoirs en propriété intellectuelle, puis cette propriété intellectuelle en produits et services à forte valeur économique.

Elle préconise plusieurs mesures prioritaires. Il s’agit d’abord de construire une infrastructure nationale de données culturelles fondée sur une numérisation systématique, normalisée, interconnectée et régulièrement mise à jour. Il convient ensuite d’établir un cadre juridique clair pour la gouvernance et l’exploitation des données patrimoniales, garantissant un équilibre entre les intérêts nationaux, les droits des communautés et ceux des créateurs. Il est nécessaire de développer des équipes et des entreprises capables de faire le lien entre culture, technologies, innovation et activités économiques. Les données issues du patrimoine pourraient ainsi servir de base au développement du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de la mode, du design, de l’édition, de l’éducation numérique, du tourisme expérientiel et de nombreux autres produits des industries culturelles.

Selon les statistiques, les industries culturelles représentent actuellement environ 4 % du PIB vietnamien. La Résolution n°80 fixe toutefois l’objectif de porter cette contribution à 7 % du PIB d’ici à 2030, puis à 9 % en 2045. - VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #patrimoine culturel #industries culturelles #numérisation #propriété intellectuelle #Résolution 80 #soft power #développement économique
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Voir plus

Les candidates à Miss Grand Vietnam 2026 défilent lors de la soirée de demi-finale. Photos : Organisateurs de Miss Grand Vietnam

Les plus jolies candidates à Miss Grand Vietnam 2026 montent en scène

La demi-finale de Miss Grand Vietnam 2026 s’est déroulé le 28 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Les téléspectateurs ont pu découvrir les 30 meilleures prétendantes à la prestigieuse couronne défiler en maillot de bain, en robe de soirée et costume traditionnel. Retour sur une soirée qui s’est achevée en beauté.

Trois statues de Bouddha en céramique au corps d'oiseau seront présentées à l’exposition. Photo : Sun World Ba Den Mountain

Les céramiques spirituelles font vibrer le mont Bà Den à Tây Ninh

Une exposition de céramique, Sutras de céramique - Le son du monde, se tiendra du 8 août au 6 septembre, présentant plus de 400 sculptures en céramique sur le thème bouddhiste de l'artiste Nguyên Tuân, connu sous le nom de Tuân Gôm, et d'artisans du village de poterie de Phu Lang dans la province septentrionale de Bac Ninh.

Des artistes du Théâtre d’Opéra Giuseppe Verdi de Trieste présentent le chef-d’œuvre « La Traviata » au Théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo: VNA

« La Traviata » fait vibrer Hanoï dans une collaboration artistique Vietnam-Italie

Créée en 1853 au Théâtre La Fenice à Venise, « La Traviata » a été composée d’après la pièce « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas fils. Plus de 170 ans après sa création, l’œuvre occupe toujours une place particulière dans l’histoire de la musique et demeure régulièrement jouée sur les plus grandes scènes internationales.

Un spectacle artistique présenté à la clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge. Photo : VNA

Clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge

Le 8e Festival des enfants Vietnam-Laos-Cambodge, placé sous le thème "Cercle d’amis", déroulé à Hô Chi Minh-Ville qui vient d'être achevé  a contribué à renforcer les échanges, à consolider la solidarité et l’amitié entre les enfants des trois pays.

Le thé au lotus de Quang An, joyau raffiné du patrimoine hanoïen

Le thé au lotus de Quang An, joyau raffiné du patrimoine hanoïen

Réputé comme le « plus noble des thés », le thé au lotus de Quang An, dans le quartier de Tay Ho, représente l’une des expressions les plus raffinées du patrimoine gastronomique de Hanoï. Fruit d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, ce produit d’exception révèle toute la richesse de la culture culinaire de la capitale et perpétue une tradition précieuse intimement liée au lac de l’Ouest.

Photo: VNA

Le Vietnam ambitionne de créer sa première « ville de la photographie » d'ici 2027

Le Vietnam souhaite ajouter un nouveau titre à sa liste croissante de villes créatives de l'UNESCO en créant sa première « ville de la photographie » dès 2027. Cette initiative fait suite au succès de quatre villes vietnamiennes déjà reconnues par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO : Hanoï pour le design, Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires, Da Lat pour la musique et Hô Chi Minh-Ville pour le cinéma.

Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue. Photo : VNA

Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue

Hanoï se classe au huitième rang des dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue, selon une étude publiée par Radical Storage, une plateforme de consigne à bagages en ligne spécialisée dans les technologies du voyage. Ce classement confirme l'attrait croissant de la capitale vietnamienne comme destination gastronomique auprès des visiteurs internationaux.

Situé dans la commune de Thu Bon, à Da Nang, le sanctuaire de My Son est réputé pour son architecture monumentale. Photo: VNA

My Son prépare l'inscription de son trésor épigraphique au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO

Déjà inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le sanctuaire de My Son ambitionne désormais de faire reconnaître son exceptionnel corpus d'inscriptions anciennes au Registre de la Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique. Soutenu par une coopération scientifique internationale, ce projet vise à préserver et à valoriser un patrimoine documentaire unique retraçant près de neuf siècles d'histoire du royaume du Champa.

En adaptant ses créations en brocart aux tendances contemporaines, le village de tissage de My Nghiêp innove pour offrir de nouvelles perspectives au patrimoine culturel Chăm. Photo: VNA

Résolution 06-NQ/TW : le Vietnam entend renforcer son soft power par la diplomatie culturelle

La mise en œuvre de la Résolution 06-NQ/TW du Bureau politique et de la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, marque une nouvelle étape dans la politique extérieure du Vietnam. Le pays ambitionne de faire de sa culture, de son patrimoine et de l’innovation des leviers essentiels pour accroître son influence internationale et soutenir son développement durable.

Le festival touristique de l'ao dài de Hanoï 2025, placé sous le thème "ao dài de Hanoï - Éclat du patrimoine", du 7 au 9 novembre 2025 au Musée de Hanoi. Photo: VNA

La résolution du Politburo revitalise les espaces urbains grâce aux ressources culturelles

Hanoi a récemment lancé une série d’initiatives pour concrétiser sa vision de devenir une capitale « civilisée, distinctive et créative », où la culture et l’innovation sont des moteurs de croissance essentiels. Parmi les plus remarquables figurent le programme de développement des infrastructures créatives et le concours de design d’espaces créatifs 2026.