Culture-Sports

Une exposition à Hung Yen met en lumière l’héritage culturel et scientifique de Le Quy Don

Une exposition consacrée à l'héritage du grand érudit vietnamien Le Quy Don se tient du 29 juillet au 3 août dans la province de Hung Yen, à l'occasion du 300e anniversaire de sa naissance. Près de 200 documents, objets et manuscrits y retracent la vie, l'œuvre et l'influence durable de cette figure majeure de la culture vietnamienne.

Le site commémoratif dédié au grand homme de culture Le Quy Don. Photo : Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam
Le site commémoratif dédié au grand homme de culture Le Quy Don. Photo : Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam

Hung Yen (VNA) - À l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de Le Quy Don (1726-2026), une exposition intitulée « L’héritage du grand homme de culture Le Quy Don » se tient du 29 juillet au 3 août sur le site commémoratif qui lui est dédié, dans la commune de Le Quy Don, province de Hung Yen.

Organisée par le Centre des expositions culturelles et artistiques du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Service de la culture, des sports et du tourisme et le Centre culturel de la province de Hung Yen, cette manifestation présente près de 200 photographies, documents, objets, reproductions de manuscrits en caractères chinois et nôm, estampes sur bois, stèles, ouvrages anciens et archives scientifiques provenant de musées, de bibliothèques, de centres de recherche ainsi que de la famille de Le Quy Don.

Le parcours de l'exposition suit un fil chronologique retraçant la vie du savant, depuis ses origines jusqu'à son héritage intellectuel. Il associe une présentation muséographique classique à une scénographie contemporaine afin de mettre en valeur la richesse de son œuvre.

L'exposition s'articule autour de cinq thèmes. Le premier présente la vie et la carrière de Le Quy Don à travers des documents historiques, des cartes anciennes, des généalogies, des stèles et des gravures, illustrant le parcours exceptionnel de ce grand érudit du XVIIIe siècle et son engagement au service du pays.

Le deuxième espace, consacré à son patrimoine documentaire, met en lumière l'étendue de ses écrits dans des domaines aussi variés que l'histoire, la géographie, la philosophie, les affaires militaires, la diplomatie, l'agronomie, la littérature ou encore la bibliographie. Les manuscrits, ouvrages anciens et études exposés témoignent de l'importance scientifique de son œuvre et de sa place majeure dans l'histoire intellectuelle du Vietnam et de l'Asie orientale.

Une troisième section est dédiée à la portée intemporelle de sa pensée. À travers des citations, des extraits de ses ouvrages, de ses poèmes et de diverses sources historiques, elle met en avant ses réflexions sur l'éthique, l'éducation, la gouvernance, le développement national, la protection de la souveraineté ainsi que la formation des talents. L'exposition souligne l'actualité de ces valeurs dans le contexte du développement du Vietnam contemporain.

Les deux derniers espaces présentent les vestiges et objets commémoratifs liés à Le Quy Don, notamment les sites historiques, temples, stèles, statues et autres reliques conservés dans sa région natale et dans plusieurs localités du pays. Ils mettent également en lumière les efforts engagés pour inventorier, préserver, traduire, publier et promouvoir son héritage auprès du grand public à travers des recherches, des colloques, des publications et des activités éducatives.

Selon les organisateurs, cette exposition ne se limite pas à retracer la vie de l’un des plus grands savants du Vietnam. Elle vise également à réaffirmer la valeur durable de son héritage intellectuel, scientifique et moral, tout en contribuant à diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes, à former des ressources humaines de qualité et à promouvoir une identité nationale forte.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des célébrations du 300e anniversaire de la naissance de Le Quy Don et participe à la mise en œuvre de la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel. Elle réaffirme également la responsabilité du Vietnam dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, conformément à ses engagements auprès de l’UNESCO concernant les personnalités culturelles d’envergure régionale et mondiale. -VNA

#Le Quy Don #naissance #Hung Yen #province
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