Percée structurelle, point lumineux de la coopération économique Vietnam-Russie

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Hanoi (VNA) - Les relations économiques entre la Russie et le Vietnam en 2026 témoignent de l’entrée de ce partenariat bilatéral dans une phase plus substantielle, marqué par un commerce bilatéral de près de 5 milliards de dollars et le développement des infrastructures nécessaires à ces échanges.

Ces relations connaissent une évolution majeure, passant d’un simple modèle d’import-export à la mise en place de chaînes de valeur, d’infrastructures logistiques et de liens de production durables. Dans ce cadre de coopération, le Vietnam consolide fermement sa position de principal partenaire commercial de la Russie au sein de l’ASEAN, a indiqué le portail russiaspivottoasia.com.

Les échanges bilatéraux ont atteint environ 4,77 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 4% par rapport à 2024. Ces échanges sont bien équilibrés : les exportations du Vietnam vers la Russie se sont élevées à environ 2,26 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de Russie ont atteint près de 2,51 milliards de dollars.

La tendance à la croissance se poursuit en 2026. Sur la période de janvier à mai, ce volume a atteint environ 2,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,6%. Les exportations de fer et d’acier ont bondi de 582,8%, celles de café ont progressé de 51%, celles de chaussures de 43,4% et celles de jouets et d’équipements sportifs de 41,7%.

Les deux gouvernements visent un volume d’échanges bilatéraux de 10 milliards de dollars, sur la base de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

La conférence de réseautage d’affaires Vietnam-Russie, organisé le 5 août à Hô Chi Minh-Ville par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE) en collaboration avec le Moscow Export Center (MEC) et le Moscow Industrial Export Support and Development Center (MOSPROM) de Russie, a mis en relation près de 300 acheteurs et fournisseurs.

Les chiffres relatifs aux investissements mettent en lumière l’opportunité. Au début de l’année 2026, la Russie comptait environ 220 projets au Vietnam, représentant un capital enregistré proche de 996 millions de dollars, tandis que le Vietnam en dénombrait une vingtaine en Russie, pour une valeur d’environ 1,64 milliard de dollars.

Le modèle d’avenir s’apparente donc de plus en plus à une production conjointe — associant technologie russe et capacités de fabrication ainsi qu’accès au marché vietnamiens — plutôt qu’à de simples exportations russes débarquant dans les ports vietnamiens.

Le volume de marchandises transportées entre la Russie et le Vietnam a atteint environ 688.300 tonnes en 2025, soit une hausse de 38% par rapport à 2024.

Huit compagnies aériennes exploitent actuellement des liaisons entre le Vietnam et la Russie, dont deux vietnamiennes et six russes. Au cours du premier semestre 2026, le trafic aérien entre les deux pays a atteint environ 1,07 million de passagers, soit une hausse de 32% sur un an.

Le Vietnam a accueilli plus de 863.000 touristes russes au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 174% par rapport à la même période en 2025 et un chiffre plus de deux fois supérieur à celui de 2019. La Russie est devenue le troisième marché émetteur de touristes pour le Vietnam, tous pays confondus, et son premier marché européen, devançant même le marché français traditionnel, qui a généré environ 400 000 visiteurs sur l’ensemble de l’année 2025.

L’agenda industriel est soutenu par la coopération énergétique. Des entreprises russes, telles que Novatek et Zarubezhneft, continuent de participer à des projets de coopération dans les domaines du GNL, du pétrole et du gaz, tandis que Moscou et Hanoi ont convenu de coopérer sur le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, appelé à devenir un nouveau symbole de la coopération stratégique bilatérale.

Selon le portail d’information russe, l’importance de l’année 2026 est donc d’ordre structurel. La relation évolue d’un modèle où «la Russie vend et le Vietnam achète» vers une dynamique de construction conjointe.

La prochaine 26e session de la Comité intergouvernemental Vietnam–Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, qui doit se tenir au Vietnam plus tard cette année, permettra de voir si cette transition se traduit concrètement par des projets d’investissement et des contrats. – VNA

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