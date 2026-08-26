Économie

Argentine-Vietnam : vers un renforcement du commerce et des investissements

​Un séminaire organisé à Buenos Aires a réuni des parlementaires et des représentants d’entreprises argentines et vietnamiennes afin d’examiner les possibilités et les solutions destinées à élargir les relations économiques bilatérales, notamment dans le commerce, l’investissement et la coopération dans les chaînes de valeur.

Des participants lors du séminaire. Photo: VNA
Des participants lors du séminaire. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le Groupe parlementaire d’amitié Argentine-Vietnam, en coordination avec la Chambre de commerce Argentine-Vietnam (AVCC), a organisé le 25 août à Buenos Aires le séminaire « Renforcer le commerce et l’investissement ».

S’exprimant à cette occasion, le président du Groupe parlementaire d’amitié, député Santiago Pauli, a mis en avant la complémentarité naturelle des deux économies. Le Vietnam affiche une forte demande en produits agricoles pour sa consommation, sa transformation et ses exportations, tandis que l’Argentine dispose d’une agro-industrie compétitive et d'une expertise reconnue en biotechnologies et en génétique.

Selon Santiago Pauli, les relations entre les deux pays doivent s'étendre à la création de chaînes de valeur conjointes, à la promotion des investissements et à l'accès à de nouveaux marchés. Tirant parti du positionnement stratégique du Vietnam au sein de ASEAN — un marché de plus de 600 millions d'habitants —, les deux nations disposent d'opportunités majeures pour transformer leurs échanges actuels en une coopération productive concrète.

Il a salué le bilan de la coopération technique qui, depuis 1998, compte plus de 15 projets aboutis dans la filière laitière, l'amélioration génétique du soja et des arbres fruitiers, ainsi que la riziculture. Pour amplifier ces acquis, il a appelé à parachever le cadre juridique bilatéral, notamment par la signature d'accords sur la promotion des investissements, la non-double imposition, les liaisons aériennes, la coopération agro-industrielle et un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur).

De son côté, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a indiqué que le Vietnam était actuellement le sixième partenaire commercial de l’Argentine dans le monde, tandis que l’Argentine était le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,27 milliards de dollars en 2025, en hausse de 4,1 % sur un an. Le Vietnam a exporté vers l’Argentine près de 877 millions de dollars de marchandises et en a importé environ 3,39 milliards de dollars.

L’ambassadrice a souligné le fort potentiel de coopération dans les minerais critiques, les biotechnologies, les énergies renouvelables et la santé. Parallèlement, les équipements, composants électroniques et biens de consommation vietnamiens peuvent soutenir la modernisation industrielle de l’Argentine.

Elle a rappelé le lancement, en décembre 2025, des négociations sur un accord commercial préférentiel (PTA), dont le premier cycle se déroule actuellement à Buenos Aires, ainsi que l’intérêt officiel de l’Argentine pour l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Vietnam est membre fondateur.

Selon elle, la conclusion du PTA entre le Vietnam et le Mercosur et l’éventuelle adhésion de l’Argentine au CPTPP offriraient d’importants avantages aux entreprises des deux pays, en contribuant à réduire les barrières commerciales, à renforcer leur compétitivité, à créer un environnement juridique stable et à favoriser les investissements à long terme.

Le président de l’AVCC, Guillermo Perez Cena, a souligné que le marché vietnamien recèle de vastes opportunités pour les entreprises argentines, notamment dans les secteurs alimentaire et agro-industriel, technologique et des produits à valeur ajoutée. Il a souligné que l’accès au marché vietnamien exigeait également de bâtir la confiance, de bien comprendre le marché, de s’adapter à la culture locale et d’établir des relations de coopération durables.

L’AVCC entend jouer le rôle de passerelle institutionnelle et commerciale entre les deux pays, en aidant les entreprises argentines à accéder au marché vietnamien et en facilitant la recherche, par les entreprises vietnamiennes, de fournisseurs, de partenaires stratégiques et d’opportunités d’investissement en Argentine pour accompagner les acteurs économiques des deux pays dans la recherche de partenaires et la concrétisation de leurs projets.

En conclusion, Santiago Pauli a affirmé que les relations Argentine-Vietnam reposaient sur une longue histoire, des résultats de coopération déjà obtenus et, surtout, un important potentiel pour l’avenir. Il a souligné la responsabilité des parlementaires de contribuer à transformer ce potentiel en davantage de commerce, d’investissements, de coopération et d’opportunités au bénéfice des populations des deux pays. -VNA

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