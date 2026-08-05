Économie

La presse argentine souligne l’attractivité du Vietnam pour les investissements dans les matériaux de haute technologie

Le journal argentin Infobae estime que le Vietnam consolide sa position parmi les destinations privilégiées des investissements étrangers, notamment dans les secteurs des hautes technologies et des industries à forte valeur ajoutée, à la faveur de l’expansion des activités du groupe sud-coréen LG à Hai Phong.

Le quotidien Infobae, l’un des principaux journaux d’Argentine. Photo : Capture d’écran.
Le quotidien Infobae, l’un des principaux journaux d’Argentine. Photo : Capture d’écran.

Buenos Aires (VNA) - Le journal argentin Infobae a rapporté, le 4 août, que le Vietnam continuait de renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs des hautes technologies et des industries à forte valeur ajoutée.

Selon le journal, le groupe sud-coréen LG a décidé d’étendre sa production de matériaux de haute technologie au Vietnam en mettant en service une nouvelle ligne de fabrication dans la ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du pays.

Cette nouvelle installation produira des matériaux antibactériens et antifongiques destinés à répondre à une demande croissante dans les secteurs résidentiel, médical et industriel. Dotée d’une capacité annuelle de 2 000 tonnes, elle portera à 6 500 tonnes par an la capacité mondiale de production de matériaux avancés du groupe LG.

D’après Infobae, le choix du Vietnam pour cette nouvelle expansion témoigne de l’attractivité croissante du pays auprès des grandes entreprises multinationales qui réorganisent leurs chaînes d’approvisionnement mondiales et recherchent de nouveaux sites d’investissement.

À partir de son usine de Hai Phong, LG approvisionnera plusieurs marchés internationaux, notamment l’Europe, l’Amérique du Nord, la Chine, l’Inde ainsi que les pays d’Asie du Sud-Est.

L’usine fabriquera notamment le matériau PuroTec, doté de propriétés antibactériennes et antifongiques, utilisé dans les appareils électroménagers, les revêtements destinés aux établissements hospitaliers, les produits d’hygiène, les emballages alimentaires et les équipements médicaux. Le site produira également le revêtement Easy-Clean Enamel, destiné aux fours et aux fours à micro-ondes, qui permet de limiter l’adhérence des graisses tout en améliorant la durabilité des produits.

Selon Infobae, cet investissement s’inscrit dans la stratégie de développement de LG dans le domaine des matériaux avancés, afin de répondre à une demande mondiale croissante dans les domaines de la santé publique, de la sécurité alimentaire et du développement durable. -VNA

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