Le commerce extérieur vietnamien progresse de 28,1 % sur les sept premiers mois de 2026

Hanoï (VNA) - Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 659,58 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 28,1 % sur un an. Les importations ayant dépassé les exportations, le pays a enregistré un déficit commercial de 20,52 milliards de dollars, principalement en raison de la forte demande en matières premières, machines et autres intrants de production importés.

Selon l'Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, les exportations de marchandises se sont élevées à 319,53 milliards de dollars entre janvier et juillet, soit une progression de 21,7 % par rapport à la même période de l'année précédente.



Le secteur économique national a contribué à hauteur de 63,64 milliards de dollars, en hausse de 5,8 %, représentant 19,9 % des exportations totales. Le secteur à capitaux étrangers (pétrole brut inclus) a quant à lui généré 255,89 milliards de dollars, en progression de 26,4 %, soit 80,1 % des exportations totales.



Au cours des sept premiers mois, 31 produits d'exportation ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars chacun, représentant 93 % de la valeur totale des exportations. Parmi ceux-ci, sept produits ont généré chacun plus de 10 milliards de dollars, soit 69,7 % des exportations totales.



Les produits manufacturés sont restés prédominants, atteignant 287,91 milliards de dollars et représentant 90,1 % des exportations. Les produits agricoles et forestiers ont rapporté 22,79 milliards de dollars (7,1 %), les exportations de produits de la mer se sont élevées à 6,86 milliards de dollars (2,2 %), tandis que les exportations de combustibles et de minéraux ont atteint 1,97 milliard de dollars (0,6 %).



Parallèlement, les importations de marchandises ont progressé de 34,8 % sur un an pour atteindre 340,05 milliards de dollars. Les importations du secteur national se sont élevées à 92,14 milliards de dollars, en hausse de 24,1 %, tandis que celles du secteur à capitaux étrangers ont atteint 247,91 milliards de dollars, soit une augmentation de 39,2 %.



Quarante produits importés ont chacun dépassé le milliard de dollars de valeur, représentant 93 % du total des importations. Deux produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l'importation supérieur à 10 milliards de dollars, soit 52 % du total des importations.





Au cours des sept premiers mois, 31 produits d'exportation ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars chacun. Photo: VNA

Les intrants de production ont représenté 94,1 % des importations, soit 319,95 milliards de dollars. Les machines, équipements, outils et pièces détachées ont constitué 56,9 % des importations, tandis que les matières premières et les combustibles en ont représenté 37,2 %. Les importations de biens de consommation se sont élevées à 20,1 milliards de dollars, soit 5,9 % du total.



Les États-Unis sont demeurés le premier marché d'exportation du Vietnam, avec des ventes de 104,7 milliards de dollars sur les sept premiers mois de l'année. La Chine est restée le principal fournisseur du pays, avec des exportations vers le Vietnam d'une valeur de 138,6 milliards de dollars. Le Vietnam a ainsi dégagé un excédent commercial de 91,4 milliards de dollars avec les États-Unis, en hausse de 22,6 % sur un an, tandis que son déficit commercial avec la Chine s'est creusé à 93 milliards de dollars (+39,7 %).

Afin de soutenir la croissance des exportations, la directrice de l'Office national des statistiques, Nguyen Thi Huong, a recommandé au gouvernement de poursuivre les mesures de promotion du commerce, de diversifier les chaînes d'approvisionnement, les réseaux de production et les marchés d'exportation, tout en améliorant la qualité des produits et en renforçant l'intégration du Vietnam aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Elle a également plaidé pour une meilleure exploitation des accords de libre-échange existants, un renforcement des exportations vers les marchés traditionnels et une intensification des efforts pour conquérir de nouveaux débouchés, notamment les marchés halal, latino-américains et africains, afin de rétablir un excédent commercial durable.

Enfin, elle a préconisé de fournir aux entreprises des informations de marché en temps utile, de les accompagner dans leur adaptation aux nouvelles normes d'exportation, de les soutenir dans les litiges commerciaux, notamment les affaires antidumping, de faciliter leur accès au financement et d'encourager l'adoption de technologies avancées afin d'améliorer la qualité des produits, d'accroître leur valeur ajoutée et d'élargir les marchés d'exportation.-VNA