Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central

Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien a adopté le dossier relatif au projet de création de la ville de Bac Ninh, relevant directement du pouvoir central, conformément à la proposition du ministère de l'Intérieur, selon la Résolution n°205/NQ-CP publiée le 1er août 2026.

Aux termes de cette Résolution, le gouvernement charge le ministère de l'Intérieur de coordonner avec les ministères et organismes concernés afin d'intégrer les avis des membres du gouvernement et de finaliser la note de présentation, le projet ainsi que le projet de résolution de l'Assemblée nationale portant création de la ville de Bac Ninh, conformément aux dispositions en vigueur.

Le ministre de l’Intérieur est également autorisé, au nom du Premier ministre et du gouvernement, à signer la note de présentation, le projet ainsi que le rapport expliquant et intégrant les observations formulées par l’Assemblée nationale, son Comité permanent, ses organes compétents et les députés au sujet de ce dossier.

Le ministère de l'Intérieur assumera l'entière responsabilité du contenu du projet, des projets de résolution et des propositions présentées. Il sera chargé de préparer l'ensemble des documents destinés à l'Assemblée nationale, à son Comité permanent et aux organes compétents, en garantissant leur qualité et leur transmission dans les délais impartis. Il lui reviendra également de fournir les explications nécessaires devant les instances parlementaires et de rendre compte sans délai au Premier ministre de toute question dépassant son champ de compétence.

Auparavant, le Comité populaire de la province de Bac Ninh avait publié le projet n°576/DA-UBND relatif à la création d’une ville relevant du pouvoir central sur la base des limites administratives actuelles de la province.

Selon ce document, la création de la ville de Bac Ninh vise à bâtir une métropole verte, intelligente, moderne et durable, tout en préservant l'identité culturelle de la région de Kinh Bac. Le projet prévoit un développement conciliant croissance économique et protection de l'environnement, en faisant de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de la croissance.

Il met également l'accent sur le développement des industries de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, la fabrication de circuits intégrés et l'intelligence artificielle. Il prévoit en outre la mise en place d'infrastructures modernes de transport et de logistique, la construction d'une administration urbaine plus efficace et performante, l'amélioration de la qualité de vie de la population ainsi que le renforcement de la défense et de la sécurité.

D’après le projet, la province de Bac Ninh couvre actuellement une superficie naturelle de 4.713,75 km² et compte près de quatre millions d’habitants répartis dans 99 unités administratives communales. Située à la porte nord de Hanoï, au cœur du triangle économique Hanoï–Hai Phong–Quang Ninh et sur plusieurs corridors économiques stratégiques du Nord du Vietnam, Bac Ninh dispose d’atouts importants pour développer les industries de haute technologie, les services logistiques ainsi que les échanges commerciaux à l’échelle nationale et internationale.

Auparavant, au nom du Bureau politique, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, avait également signé la Conclusion n°52-KL/TW du 20 juin 2026, approuvant le principe de la création de la ville de Bac Ninh, relevant directement du pouvoir central, sur la base des limites administratives actuelles de la province de Bac Ninh (Nord). -VNA

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