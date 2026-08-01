Économie

Les Pays-Bas s'engagent à soutenir l'intégration du Vietnam aux marchés financiers internationaux

Les échanges de haut niveau entre le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et des partenaires néerlandais ont contribué à consolider les fondements de la coopération financière entre le Vietnam et les Pays-Bas, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la finance, des technologies et de l'innovation, renforçant ainsi le partenariat global entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et le directeur général d'Euronext Amsterdam, René van Vlerken. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et le directeur général d'Euronext Amsterdam, René van Vlerken. Photo: VNA

Amsterdam (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail en Europe, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a rencontré, le 31 juillet, les dirigeants de la Bourse d'Euronext Amsterdam et de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Lors de sa visite à Euronext Amsterdam, l'une des plus anciennes places boursières du monde, le vice-Premier ministre a été invité à sonner la cloche d'ouverture de la séance de cotation, un geste symbolique témoignant de l'estime des partenaires néerlandais envers la délégation vietnamienne et de la solidité des relations entre les deux pays.

Nguyen Van Thang a exprimé son admiration pour l'histoire séculaire de cette place financière, levier essentiel du développement financier et économique des Pays-Bas et de l’Europe, tout en présentant les orientations de développement du Vietnam pour la période 2026-2030. Il a notamment réaffirmé la détermination du gouvernement vietnamien à maintenir une croissance économique à deux chiffres en s'appuyant sur l'amélioration des institutions, le développement d'infrastructures stratégiques, des sciences, de l’innovation et de la transition verte, l’amélioration de la qualité du personnel, ainsi que et la création d'un centre financier international, implanté sur deux sites, à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

À cette occasion, il a sollicité le soutien d'Euronext afin d'attirer davantage de capitaux européens et internationaux et de renforcer les capacités des marchés financiers et boursiers vietnamiens, notamment par la modernisation des infrastructures de négociation et l'intégration de l'intelligence artificielle ainsi que d'autres solutions technologiques dans la gestion et la supervision des marchés. Il a également proposé d'étudier le développement de nouveaux produits financiers et de promouvoir les cotations croisées entre les deux marchés, afin de renforcer les liens entre les entreprises et les investisseurs vietnamiens et l'écosystème financier européen.

En réponse, René van Vlerken, directeur général d'Euronext Amsterdam, s'est également déclaré prêt à accompagner le Vietnam dans le renforcement de ses capacités techniques, la modernisation de ses systèmes de négociation et son intégration accrue aux marchés financiers internationaux.

Lors d'une séance de travail avec l’AFM, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a insisté sur la nécessité pour le Vietnam de renforcer ses capacités de gestion et de contrôle selon les standards internationaux.

Les responsables de l'AFM ont présenté leur modèle de supervision, fondé sur la transparence, la protection des investisseurs, l'intégrité et la résilience des marchés. L'AFM estime que, dans un contexte de mutation constante des marchés financiers, les autorités de régulation doivent mettre en place un cadre réglementaire stable et prévisible, renforcer la coopération internationale et adopter une supervision souple fondée sur les risques afin de s'adapter aux nouvelles tendances, telles que l'intelligence artificielle, la numérisation et l'intégration croissante des marchés de capitaux.

En marge de ces rencontres, Nguyen Van Thang s'est rendu au port de Rotterdam, où il s'est entretenu avec les dirigeants du groupe APM Terminals. Il a salué l'engagement de l'entreprise dans plusieurs projets majeurs au Vietnam, notamment les terminaux à conteneurs Hateco Hai Phong et Lien Chieu, à Da Nang, qui intègrent des normes internationales en matière de gestion durable et d'automatisation.

Il a également présenté plusieurs orientations de développement du Vietnam, soulignant que l'économie maritime, le développement portuaire et la logistique constituaient des moteurs essentiels d'une croissance rapide et durable au cours de la nouvelle phase de développement.

Olaf Gelhausen, directeur exécutif d'APM Terminals, a réitéré que le Vietnam demeure un marché prioritaire du groupe en Asie du Sud-Est, exprimant le souhait du groupe d'étendre ses investissements vers la logistique multimodale et les liaisons ferroviaires portuaires.

Ces échanges de haut niveau ont contribué à consolider les fondements de la coopération financière entre le Vietnam et les Pays-Bas. Ils ouvrent de nouvelles perspectives de partage d'expériences, de connexion des marchés et de développement de projets dans les domaines de la finance, des technologies et de l'innovation, renforçant ainsi le partenariat global entre les deux pays. -VNA

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