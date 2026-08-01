La politique étrangère doit jouer pleinement son rôle de pionnier, formuler des recommandations pertinentes et agir en temps opportun

Hanoï (VNA) - La 33e Conférence diplomatique, placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières de la diplomatie vietnamienne dans une nouvelle ère", s'est ouverte le 1er août à Hanoï, en présentiel et par visioconférence avec les collectivités locales et les représentations vietnamiennes à l'étranger.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a assisté à la séance d'ouverture et prononcé le discours d'orientation.

Les représentants de plusieurs ministères, secteurs et collectivités locales ont présenté des interventions mettant en avant les résultats obtenus par la diplomatie vietnamienne et proposant des mesures destinées à renforcer la coordination dans les temps à venir.

Dans son allocution, To Lam a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait défini les grandes orientations du développement national et que la Résolution n°59 sur l'intégration internationale ainsi que la Résolution n°06 sur la mise en œuvre de la politique étrangère du 14e Congrès avaient clairement défini les grandes orientations. La création du Comité central de pilotage des affaires étrangères et de l'intégration internationale offre désormais un mécanisme de coordination renforcé. L'enjeu est désormais d'assurer une mise en œuvre rapide, rigoureuse et produisant des résultats concrets.

Selon lui, malgré un environnement international marqué par des mutations rapides et complexes, la paix, la coopération et le développement demeuraient l'aspiration commune. Il a souligné la nécessité d'identifier les opportunités suffisamment tôt et de les transformer en résultats concrets. Face aux incertitudes, il faut rester calme, proactive et fidèle à ses principes, tout en renforçant l'autonomie stratégique, les capacités internes et la résilience du pays.

L'action extérieure doit pleinement jouer son rôle pionnier : savoir anticiper, conseiller avec justesse et agir en temps opportun ; contribuer à la défense de la Patrie de manière précoce et à distance ; ouvrir la voie, créer des liens et mobiliser les ressources au service du développement.

To Lam, a appelé le secteur diplomatique et l'ensemble des acteurs des affaires extérieures à continuer de renouveler leur approche, tout en renforçant la qualité de la recherche, de la prospective et du conseil stratégique. Les travaux de recherche doivent se concentrer sur les évolutions susceptibles d'avoir un impact direct et durable sur la sécurité et le développement du Vietnam, notamment les réajustements stratégiques des grandes puissances, le déplacement des centres économiques, technologiques et de pouvoir, ainsi que les mutations dans les domaines du commerce, de la finance, de l'énergie et des ressources en eau. Les travaux de recherche sur l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'économie numérique, la transition verte, la cybersécurité et la sécurité des données doivent être engagés suffisamment tôt et menés de manière approfondie. Il a insisté sur la nécessité de mieux identifier les opportunités et de proposer des actions concrètes, tout en renforçant les échanges entre instituts de recherche, administrations, représentations à l'étranger, experts, entreprises et communauté vietnamienne à l'étranger.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et les délégués à la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a également appelé à approfondir les relations extérieures déjà établies. Selon lui, chaque partenariat doit être traduit en programmes d'action et en projets produisant des résultats mesurables. Les visites de haut niveau et les accords conclus doivent faire l'objet d'un suivi précis, avec des responsabilités clairement définies et des mécanismes d'évaluation.

To Lam a appelé à approfondir la diplomatie au service du développement, en faisant des résultats concrets le principal critère d'évaluation. La priorité doit être donnée à la mobilisation de ressources en faveur des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, du développement du secteur privé et de l'amélioration de la qualité des investissements étrangers. Il a également préconisé d'attirer de manière sélective des projets dans les domaines des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des infrastructures numériques, des énergies propres, des biotechnologies et de l'agriculture moderne, en veillant à les associer aux transferts de technologies, à la formation des ressources humaines et à l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Chaque représentation du Vietnam à l'étranger doit bien connaître les besoins du pays, les atouts de son pays de résidence, identifier les partenaires appropriés et en assurer un suivi étroit tandis que les ministères, secteurs et collectivités locales devaient préparer les conditions nécessaires pour accueillir les projets de coopération. Il a insisté sur le fait que les opportunités extérieures ne deviennent des ressources que si le pays est prêt à les saisir.

Le dirigeant To Lam a également appelé à améliorer la qualité du travail en faveur des Vietnamiens résidant à l'étranger, de la diplomatie culturelle, de l'information extérieure, des services consulaires et de la protection des citoyens. Il a demandé de créer des conditions favorables pour permettre aux Vietnamiens de l'étranger de contribuer davantage au développement du pays, de mieux valoriser les intellectuels, les entrepreneurs et les réseaux d'experts, de rendre les services consulaires plus accessibles et plus transparents et d'assurer une protection consulaire rapide, efficace et responsable. Selon lui, toutes les activités extérieures doivent être au service du pays et de la population.

Il a également appelé à renforcer l'action extérieure multilatérale et à promouvoir une intégration internationale globale, cohérente et efficace. Il a demandé de préparer dès à présent l'organisation de l'Année de l'APEC 2027 et de mettre en œuvre la Résolution n°59 en articulant l'intégration internationale avec le perfectionnement des institutions et le renforcement des capacités nationales. Le Vietnam doit poursuivre une intégration approfondie tout en préservant son autonomie stratégique.

Il a également souligné l'importance de disposer d'un corps de cadres des affaires extérieures compétents, intègres et crédibles. Il a appelé les jeunes générations à s'inspirer de l'exemple de leurs prédécesseurs tout en maîtrisant les nouvelles technologies, les langues étrangères, le droit international ainsi que les réalités économiques et culturelles de leurs partenaires. Il a rappelé qu'un bon diplomate devait avant tout faire prévaloir les intérêts nationaux dans chacune de ses actions.

Le dirigeant To Lam a demandé que la conférence débouche sur des résultats concrets, notamment un plan d'action pour la mise en œuvre des résolutions relatives aux affaires extérieures et à l'intégration internationale, avec des priorités, des responsabilités et un calendrier clairement définis. Elle devra également identifier les principaux projets, marchés, technologies, partenaires et ressources humaines à privilégier, tout en contribuant au bilan de la première année d'application de la Résolution n°59 et à l'élaboration d'une stratégie globale de politique extérieure à un niveau supérieur.

Les conclusions de la conférence devront être rapidement traduites en plans d'action et mises en œuvre sans délai. -VNA