La diplomatie au service du développement doit être la priorité

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la 33e Conférence diplomatique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 31 juillet à Hanoï les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger. Il a demandé aux chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger de faire de la diplomatie au service du développement leur priorité.

Les ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger ont affirmé poursuivre la mise en œuvre de la ligne du Parti et des politiques de l'État, avec un sens élevé des responsabilités, de l'initiative et de la créativité pour accomplir leurs missions dans un contexte international en rapide évolution.

Ils ont remercié le dirigeant To Lam pour l'attention constante qu'il porte aux affaires étrangères, en particulier à la diplomatie de haut niveau, et ont réaffirmé leur détermination à promouvoir les relations d'amitié et de coopération avec les partenaires afin de contribuer aux objectifs stratégiques du pays, notamment une croissance à deux chiffres, la transition verte, la transformation numérique et l'évolution du modèle de développement.

Dans son intervention, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a souligné que cette 33e Conférence diplomatique se tenait dans un contexte particulier, marqué par la première année de mise en œuvre intégrale de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, alors que le Vietnam accélère la réforme de ses institutions et la transformation de son modèle de croissance.

Selon lui, le thème de la conférence, consacré au rôle de pionnier de la diplomatie vietnamienne dans une nouvelle ère de développement, constitue un véritable "ordre de mission". La réunion doit permettre d’approfondir la compréhension des résolutions du Parti relatives à l’édification, au développement et à la défense du pays, afin de parvenir à une compréhension commune et à une orientation d'action cohérente.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a estimé que le Vietnam faisait face à des défis majeurs, mais disposait également d’opportunités importantes. Le pays bénéficie aujourd’hui du réseau de partenariats stratégiques globaux et de partenariats stratégiques le plus étendu de son histoire, couvrant la plupart des grands centres économiques mondiaux, ainsi que d’une large participation aux accords de libre-échange de nouvelle génération. L’enjeu consiste désormais à transformer ces relations en ressources concrètes pour le développement.

Il a rappelé que les chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger sont les représentants de l’ensemble de la nation et non du seul secteur diplomatique. À ce titre, ils doivent renforcer leurs capacités d’analyse stratégique, suivre de près les évolutions internationales et faire preuve d’initiative dans le respect de la ligne du Parti et des lois de l’État.

To Lam a demandé aux missions diplomatiques de placer la diplomatie au service du développement au cœur de leurs priorités, notamment en mettant en œuvre les résolutions du 14e Congrès du Parti et celles adoptées par le Comité central et le Bureau politique, en particulier la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer les capacités de prévision et d’alerte concernant les barrières commerciales, les mesures de défense commerciale, les normes environnementales, les règles d’origine et les contrôles à l’exportation des technologies.

Le dirigeant vietnamien a en outre appelé les représentations à renforcer les liens avec la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une ressource précieuse en matière de connaissances, de capitaux et de technologies. Il a plaidé pour une meilleure mobilisation des experts, scientifiques et entrepreneurs vietnamiens au service des programmes nationaux de développement, tout en renforçant la protection consulaire et les mécanismes d’alerte précoce en faveur des citoyens vietnamiens à l’étranger.

To Lam a également insisté sur la protection politique interne, des secrets d'État, la sécurité des personnels et des représentations diplomatiques, ainsi que sur le renforcement du travail politique et idéologique et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, conformément aux nouvelles résolutions et réglementations du Parti.

Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les personnels en poste à l'étranger, ainsi que le dévouement et les sacrifices silencieux des chefs des représentations, To Lam a indiqué avoir chargé les autorités compétentes de revoir les politiques applicables au personnel diplomatique, notamment dans les postes difficiles, ainsi que les projets de modernisation des sièges des représentations et de renforcement des conditions de sécurité et de travail.

Au nom du ministère des Affaires étrangères et des chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a remercié le secrétaire général et président de la République pour ses orientations stratégiques. Il a assuré que l’ensemble du secteur diplomatique s’attacherait à les traduire en résultats concrets afin de soutenir efficacement le développement du Vietnam dans cette nouvelle étape de son évolution. -VNA