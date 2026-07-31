Politique

Les consuls honoraires, un relais essentiel de la diplomatie vietnamienne

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a affirmé que les consuls honoraires du Vietnam à l'étranger constituaient un relais essentiel de la diplomatie vietnamienne.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et la délégation de consuls honoraires du Vietnam à l'étranger. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et la délégation de consuls honoraires du Vietnam à l'étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 31 juillet à Hanoï une délégation de consuls honoraires du Vietnam à l'étranger, à l'issue de la 2ᵉ Conférence des consuls honoraires et de ses activités connexes.

Au nom de la délégation, Georgios Christophides, consul honoraire du Vietnam à Chypre, a remercié le ministère des Affaires étrangères ainsi que les autorités locales pour leur accueil chaleureux. Il a souligné que les visites à Hai Phong et Quang Ninh avaient permis aux participants de mieux mesurer le dynamisme économique du Vietnam et les progrès de ses infrastructures.

Il a réaffirmé que le réseau des consuls honoraires continuerait d'accompagner le Vietnam en favorisant les investissements, les technologies vertes et modernes, tout en renforçant la protection consulaire, conformément aux orientations du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Le Hoai Trung a salué le succès de la conférence et remercié les consuls honoraires pour leur engagement de longue date en faveur de la protection des citoyens, de la promotion du commerce, des investissements, de l'éducation, du tourisme et des échanges culturels. Il a souligné qu'ils constituaient un relais indispensable de la diplomatie vietnamienne.

Le ministre a également présenté les principales réalisations du Vietnam depuis le lancement du Renouveau en 1986. Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays et des partenariats stratégiques ou globaux avec 45 d'entre eux. Le pays figure parmi les 32 premières économies mondiales, participe à 17 accords de libre-échange et devrait porter son commerce extérieur à plus de 1.000 milliards de dollars cette année. Il a également enregistré des progrès remarquables en matière de réduction de la pauvreté, le taux de pauvreté étant tombé à 1,3 %.

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Réunion entre le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et les consuls honoraires du Vietnam à l'étranger. Photo: VNA

Le Hoai Trung a en outre souligné les efforts engagés pour moderniser le modèle de croissance du Vietnam, rappelant que le pays misait sur les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique et la croissance verte afin d'achever son industrialisation et de s'inscrire durablement dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici à 2030, avant de devenir un pays développé à revenu élevé en 2045.

Le ministre a appelé les consuls honoraires à approfondir leur connaissance des politiques vietnamiennes, à renforcer les liens de coopération, à mobiliser les ressources internationales, notamment dans les domaines des technologies vertes, des hautes technologies et de la finance, ainsi qu'à promouvoir la culture vietnamienne et à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiens à l'étranger.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a enfin assuré que le ministère des Affaires étrangères, le Département consulaire et les représentations vietnamiennes à l'étranger continueraient d'apporter tout le soutien nécessaire aux consuls honoraires dans l'accomplissement de leur mission. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #diplomatie vietnamienne
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