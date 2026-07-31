Politique

Conférence diplomatique : mobiliser les ressources pour le développement

Dans un nouveau contexte, les représentations diplomatiques vietnamiennes doivent renforcer leur rôle de passerelle au service du développement national, selon l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, présente ses lettres de créance au président français, Emmanuel Macron (25 mars 2026). Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, présente ses lettres de créance au président français, Emmanuel Macron (25 mars 2026). Photo : VNA

Paris (VNA) – S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à la veille de la 33e Conférence diplomatique, l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a estimé que la diplomatie vietnamienne devait continuer à jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la stabilité, tout en mobilisant les ressources extérieures au service du développement national.

L'ambassadeur a souligné que le Vietnam disposait encore d'un important potentiel de coopération avec ses partenaires internationaux dans des domaines tels que l'économie, les sciences et les technologies, l'éducation, la culture et l'innovation. Les représentations diplomatiques doivent ainsi aller au-delà de leurs fonctions politiques et diplomatiques traditionnelles pour devenir des passerelles de confiance entre les localités, les entreprises, les universités et les instituts de recherche vietnamiens et leurs partenaires étrangers.

Trinh Duc Hai a insisté sur la nécessité de transformer la confiance politique au plus haut niveau et les cadres de coopération en programmes, projets et résultats concrets, capables de soutenir directement le développement national et de bénéficier aux citoyens comme aux entreprises.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, il a mis en avant le rôle de la diplomatie dans le rapprochement du Vietnam avec les réseaux internationaux de connaissances, les écosystèmes d'innovation ainsi que les principaux centres scientifiques et technologiques dans le monde.

Concernant la mobilisation des ressources extérieures, le diplomate a estimé que le Partenariat stratégique global Vietnam-France créait des conditions favorables à l'élargissement de la coopération dans des secteurs essentiels au développement du Vietnam.

La France dispose d'atouts reconnus dans les infrastructures de transport, l'aéronautique et le spatial, les sciences et les technologies, l'intelligence artificielle (IA), les transitions numérique et écologique, l'innovation, l'énergie, la santé ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Ces domaines correspondent aux orientations de développement du Vietnam et présentent une forte complémentarité entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur, la priorité consiste à identifier les secteurs prioritaires et à concentrer les ressources sur la mise en œuvre de projets à fort impact, capables de générer d'importantes retombées économiques.

Au-delà des investissements et des financements, il a souligné l'importance d'accorder une plus grande attention à la formation des ressources humaines, à l’accès aux connaissances et à l’expertise en matière de gouvernance, à l'amélioration des capacités d'absorption et de maîtrise des technologies ainsi qu'à une meilleure intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes mondiales de production et d'approvisionnement.

L'ambassade du Vietnam en France poursuivra sa coopération avec les ministères, les localités et les entreprises afin de rechercher des partenaires, de développer des projets et de résoudre les difficultés de mise en œuvre, contribuant ainsi à transformer le potentiel et les engagements de coopération en résultats concrets et durables au service de l'industrialisation et de la modernisation du pays.

Évoquant l'amélioration de l'efficacité des représentations vietnamiennes à l'étranger, Trinh Duc Hai a estimé que la réforme devait commencer par une évolution des modes de pensée et des méthodes de travail. Les représentations vietnamiennes à l'étranger doivent également renforcer l'information extérieure, la diplomatie culturelle et les liens avec la communauté vietnamienne établie à l'étranger, afin de promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, stable, innovant et dynamique, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.

Selon l'ambassadeur, lorsque les représentations vietnamiennes à l'étranger deviennent de véritables passerelles de confiance entre le Vietnam et ses partenaires internationaux et accompagnent efficacement les ministères, les localités et les entreprises du pays, elles contribuent concrètement au renforcement de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Conférence diplomatique
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