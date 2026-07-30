Politique

Le Vietnam poursuit les opérations de recherche des marins disparus du navire Khôi Nguyên 18

Les autorités vietnamiennes poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage des marins du navire Khôi Nguyên 18 toujours portés disparus. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, 48 marins ont regagné la terre ferme en toute sécurité grâce aux efforts conjoints des forces vietnamiennes, chinoises et philippines.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA


Hanoï, 30 juillet (VNA) – Répondant, le 30 juillet, à une question de la presse sur les dernières informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage des marins vietnamiens du navire Khôi Nguyên 18, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

‘’Dans l'après-midi du 29 juillet, 48 marins vietnamiens sont rentrés sains et saufs à terre et ont retrouvé leurs familles. Ils avaient été secourus grâce aux efforts conjoints des forces compétentes chinoises et vietnamiennes, à la suite de l'accident du navire Khôi Nguyên 18.

À ce jour, les autorités vietnamiennes ont retrouvé le corps d'une victime. Les forces compétentes vietnamiennes poursuivent leurs opérations de recherche, de sauvetage et de secours afin de retrouver les marins toujours portés disparus, avec la plus grande détermination.

Outre les forces compétentes chinoises, les forces compétentes philippines ont également participé, aux côtés des forces vietnamiennes, aux opérations de recherche et de sauvetage sur le terrain.

Nous remercions nos amis internationaux pour leur attention et leur soutien actif aux efforts de recherche, de sauvetage et de secours.’’- VNA

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