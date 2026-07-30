Politique

Le président de l'Association des écrivains du Vietnam démis de toutes ses fonctions au sein du Parti

La Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) a décidé de démettre Nguyễn Quang Thiều, président de l'Association des écrivains du Vietnam, de toutes ses fonctions au sein du Parti, lors de sa 10e session tenue le 30 juillet à Hanoï.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le président de l'Association des écrivains du Vietnam démis de toutes ses fonctions au sein du Parti


Hanoï, 30 juillet (VNA) – La Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) a décidé de démettre Nguyên Quang Thiêu, président de l'Association des écrivains du Vietnam, de toutes ses fonctions au sein du Parti, lors de sa 10e session tenue le 30 juillet à Hanoï sous la présidence de Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission.

Lors de cette session, la Commission a examiné le rapport proposant des mesures disciplinaires à l'encontre d'un membre du Parti relevant du Comité provincial du Parti de Bac Ninh.

Elle a estimé que Nguyên Van Dung, membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Département provincial des Sciences et des Technologies de Bac Ninh, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Viêt Yên (ancienne province de Bac Giang), avait connu une dégradation de son idéologie politique, de sa moralité et de son mode de vie.

Selon la Commission, il a enfreint les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées, notamment en matière de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives. Il a également violé les dispositions relatives aux actes interdits aux membres du Parti ainsi que les obligations d'exemplarité, causant des conséquences très graves et portant gravement atteinte au prestige de l'organisation du Parti ainsi que de la localité, de l'organisme et de l'unité où il exerçait ses fonctions.

Compte tenu de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes des violations, et conformément aux règlements du Parti, la Commission a proposé aux autorités compétentes d'examiner et de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.

La Commission a également examiné les résultats de l'inspection menée à la suite de signes de violations ainsi que les propositions de sanctions disciplinaires visant la cellule du Parti de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam pour le mandat 2025-2027 et plusieurs membres du Parti concernés.

Elle a constaté que le Comité du Parti de l'Agence de l'Association des écrivains du Vietnam pour le mandat 2025-2030 avait manqué à ses responsabilités, relâché sa direction et son contrôle, permettant à l'Association de ne pas assumer correctement son rôle d'organisme de tutelle de la Maison d'édition.

La cellule du Parti de la Maison d'édition a enfreint son règlement de travail et n'a pas appliqué correctement les orientations et les règlements du Parti ainsi que les lois de l'État relatives aux activités d'édition. De nombreux cadres et membres du Parti ont connu une dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie. Ils ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice des responsabilités qui leur étaient confiées, ainsi que les dispositions relatives aux actes interdits aux membres du Parti et aux obligations d'exemplarité.

Ces violations ont eu de graves conséquences et porté atteinte au prestige des organisations du Parti et des unités concernées, justifiant des sanctions disciplinaires.

La responsabilité individuelle de ces violations incombe notamment à Nguyên Quang Thiêu, secrétaire du Comité du Parti et président de l'Association des écrivains du Vietnam ; Dào Bá Doàn, secrétaire adjoint du Comité du Parti, secrétaire de la cellule du Parti, directeur adjoint et rédacteur en chef de la Maison d'édition de l'Association des écrivains ; Nguyên Thuy Hang, secrétaire adjointe de la cellule du Parti et directrice de la Maison d'édition ; Nguyên Van Yên, chef du service éditorial de cette maison d'édition, ainsi qu'à plusieurs autres organisations du Parti et membres du Parti.

Au vu de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes des violations, et conformément aux règlements du Parti, la Commission a décidé d'exclure du Parti Dào Ba Doàn, Nguyên Thuy Hang et Nguyên Van Yên.

Elle a également décidé de démettre Nguyên Quang Thiêu de toutes ses fonctions au sein du Parti.

Par ailleurs, elle a infligé un avertissement au Comité du Parti de l'Agence de l'Commission centrale de contrôlepour le mandat 2025-2030 ainsi qu'à la cellule du Parti de la Maison d'édition de l'Association des écrivains pour le mandat 2025-2027.

La Commission a demandé à plusieurs organisations du Parti de procéder au réexamen, à l'inspection et au traitement des organisations du Parti et des membres du Parti concernés, puis de lui faire rapport sur les résultats.

Au cours de cette même session, la Commission centrale de contrôle a également examiné et conclu sur plusieurs autres questions importantes.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#PCV #Commission centrale de contrôle #Association des écrivains du Vietnam
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