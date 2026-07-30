Politique

Le secrétaire général et président Tô Lâm reçoit le ministre sud-coréen Kim Yun-duk

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses liens avec la République de Corée et souhaitait renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération politique, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (à droite) serre la main du ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (à droite) serre la main du ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu jeudi 30 juillet à Hanoi le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, en visite de travail au Vietnam.

Le leader suprême vietnamien a salué la visite du ministre Kim Yun-duk, et s’est dit persuadé qu’elle contribuerait à renforcer la coopération économique bilatérale en particulier et le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée en général.

Il a également adressé ses salutations chaleureuses au président sud-coréen Lee Jae Myung, et s’est déclaré convaincu que, sous sa direction, la République de Corée continuerait d’accomplir des réalisations plus importantes dans les temps à venir.

Après s’être félicité des progrès substantiels obtenus récemment dans les relations bilatérales, il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses liens avec la République de Corée et souhaitait renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération politique, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également exprimé l’espoir que les deux parties atteindraient prochainement, de manière équilibrée et durable, l’objectif d’un volume d’échanges bilatéraux de 150 milliards de dollars américains d’ici à 2030, et que la République de Corée continuerait de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques de développement national à l’avenir.

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Le secrétaire général et président Tô Lâm recevant le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Soulignant l’étroite coopération entre le ministère vietnamien de la Construction et le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, il a proposé que les deux parties renforcent leurs échanges d’expériences et intensifient leur coopération dans les domaines du développement des infrastructures, des énergies renouvelables, des technologies navales et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées – des secteurs prioritaires pour le Vietnam dans cette nouvelle ère.

Pour sa part, le ministre Kim Yun-duk a félicité le Vietnam pour ses progrès socio-économiques significatifs de ces dernières années. Il a exprimé sa confiance dans le fait que, sous la direction du secrétaire général et président Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera d’engranger de nouveaux succès et atteindra l’objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

À cette occasion, il a remis au secrétaire général et président Tô Lâm une lettre du président sud-coréen Lee Jae Myung, dans laquelle ce dernier réaffirmait la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Le président sud-coréen a souligné que la République de Corée était disposée à partager son expérience en matière de développement dans les domaines où elle excelle et où le Vietnam a des besoin.

Le ministre Kim Yun-duk a réaffirmé que la République de Corée demeurerait un partenaire fiable, apportant son soutien au Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement national. – VNA

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