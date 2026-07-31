Politique

La diplomatie au service de la nouvelle ère de développement du Vietnam

À l'approche de la 33e Conférence diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, souligne que la diplomatie vietnamienne doit renforcer son rôle au service du développement du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – À l'occasion de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, organisées du 1er au 7 août, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a accordé un entretien à la presse. Il y a présenté les priorités de la diplomatie vietnamienne dans une nouvelle phase de développement du pays, marquée par la mise en œuvre des orientations définies par le 14e Congrès national du Parti.

Le ministre a souligné que cette 33e Conférence diplomatique intervient dans un contexte particulier. Il s'agit de la première organisée depuis le 14e Congrès du Parti. Il s'agit également de la première Conférence diplomatique organisée dans la nouvelle ère de développement du pays, définie par le 14e Congrès national du Parti, en vue de concrétiser les objectifs stratégiques fixés pour 2030 et la vision à l'horizon 2045. La conférence vise ainsi à mettre en œuvre les orientations de politique étrangère du 14e Congrès national du Parti.

Selon Le Hoai Trung, un point important réside dans le fait que le 14e Congrès national du Parti a, pour la première fois, érigé les affaires étrangères et l'intégration internationale au rang de mission essentielle et permanente de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée. Cette évolution marque une nouvelle étape dans la pensée diplomatique du Parti et traduit les nouvelles exigences et attentes de celui-ci à l'égard de la diplomatie dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le ministre a indiqué que le principal message de cette conférence est que la diplomatie vietnamienne continuera de jouer son rôle de pionnier afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés pour 2030 et à la vision à l'horizon 2045.

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Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et des journalistes. Photo: Ministère des Affaires étrangères

Les débats porteront notamment sur la mise en œuvre des grandes orientations du Parti et de l'État ainsi que sur l'évaluation de la situation internationale et régionale. Le troisième axe des discussions portera sur les grandes priorités de l'action extérieure pour les années à venir. Outre la préservation d'un environnement de paix et de stabilité, le renforcement des relations avec les autres pays et le rayonnement international du Vietnam, l'enjeu sera de mieux mettre l'action extérieure au service du développement socio-économique, en particulier de l'objectif d'une croissance à deux chiffres.

Le ministre a également souligné l’importance de l'amélioration de l'efficacité de la mise en œuvre, la transformation numérique devant moderniser les méthodes de travail, l'organisation des services et l'efficacité globale de la diplomatie.

Il a en outre mis l'accent sur le renforcement des ressources humaines ainsi que sur une meilleure coordination entre le ministère des Affaires étrangères, les autres ministères, les localités et les différents acteurs de l'intégration internationale, sous la direction unifiée du Parti et la gestion de l'État.

Pour la première fois, le Comité central de pilotage de la diplomatie et de l'intégration internationale, présidé par le secrétaire général du Parti et président de la République, fonctionnera dans ce nouveau contexte, a-t-il indiqué.

La Conférence diplomatique accueillera également, pour la première fois, une réunion coprésidée par les ministres de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères afin de renforcer la coordination entre ces trois secteurs clés, a-t-il ajouté, indiquant que l'une des principales missions de la Conférence sera d'élaborer un programme d'action concret pour l'ensemble du secteur diplomatique. Le ministre a précisé que le ministère s'emploie à définir une devise commune pour l'ensemble du secteur diplomatique : « Bonne orientation – Discipline rigoureuse – Excellence professionnelle ».

Il a rappelé que le réseau des représentations vietnamiennes à l'étranger continueront de s'étendre dans les années à venir. Cette évolution traduit la vision stratégique du Parti et de l'État en matière de diplomatie et d'intégration internationale et leur détermination à renforcer la participation du Vietnam à la vie politique mondiale, à l'économie internationale et à la civilisation humaine. -VNA

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