Le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc promu général de corps d'armée

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de l'État, To Lam, a remis, le 31 juillet, la décision portant promotion du vice-ministre de la Sécurité publique, Dang Hong Duc, du grade de général de division à celui de général de corps d'armée.

À cette occasion, To Lam, également commandant en chef des forces armées et président du Conseil de défense nationale et de sécurité, a souligné que cette promotion témoignait de la confiance du Parti, de l'État et du peuple, tout en saluant les contributions de Dang Hong Duc au développement des forces de Police populaire ainsi qu’à l’édification et à la défense de la Patrie.

Il a insisté sur la nécessité, face aux nouveaux défis, de maintenir les forces armées sous la direction absolue et directe du Parti, de renforcer leur capacité opérationnelle et de préserver un environnement pacifique et stable propice au développement national.

Le dirigeant To Lam. Photo: VNA

Le dirigeant s'est dit convaincu que Dang Hong Duc poursuivrait son action au service du Parti et de l'État et veillerait à la bonne mise en œuvre des résolutions du Comité central, notamment de la Résolution n°22-NQ/TW sur la stratégie de sécurité nationale.

Le général de corps d'armée Dang Hong Duc s'est engagé à mettre en œuvre avec rigueur les orientations et les missions confiées par le secrétaire général du Parti et président de l'État, à rester fidèle à la Patrie, au Parti, à l'État et au peuple, et à tout mettre en œuvre pour accomplir avec succès les missions qui lui sont confiées. -VNA

​