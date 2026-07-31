Politique

Le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc promu général de corps d'armée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, To Lam, a remis le 31 juillet la décision promouvant le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc au grade de général de corps d'armée.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, To Lam, et le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, To Lam, et le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de l'État, To Lam, a remis, le 31 juillet, la décision portant promotion du vice-ministre de la Sécurité publique, Dang Hong Duc, du grade de général de division à celui de général de corps d'armée.

À cette occasion, To Lam, également commandant en chef des forces armées et président du Conseil de défense nationale et de sécurité, a souligné que cette promotion témoignait de la confiance du Parti, de l'État et du peuple, tout en saluant les contributions de Dang Hong Duc au développement des forces de Police populaire ainsi qu’à l’édification et à la défense de la Patrie.

Il a insisté sur la nécessité, face aux nouveaux défis, de maintenir les forces armées sous la direction absolue et directe du Parti, de renforcer leur capacité opérationnelle et de préserver un environnement pacifique et stable propice au développement national.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-trao-quyet-dinh-thang-quan-ham-thuong-tuong-cho-si-quan-cong-an-nhan-dan-viet-nam-8925980.jpg
Le dirigeant To Lam. Photo: VNA

Le dirigeant s'est dit convaincu que Dang Hong Duc poursuivrait son action au service du Parti et de l'État et veillerait à la bonne mise en œuvre des résolutions du Comité central, notamment de la Résolution n°22-NQ/TW sur la stratégie de sécurité nationale.

Le général de corps d'armée Dang Hong Duc s'est engagé à mettre en œuvre avec rigueur les orientations et les missions confiées par le secrétaire général du Parti et président de l'État, à rester fidèle à la Patrie, au Parti, à l'État et au peuple, et à tout mettre en œuvre pour accomplir avec succès les missions qui lui sont confiées. -VNA

#To Lam #vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hong Duc
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (milieu), remet des décisions à Nguyen Duy Ngoc (gauche) et à Nguyen Hai Ninh (droite). Photo: VNA

Remise des décisions de nomination du chef de la Commission centrale d'organisation et du chef du Bureau du CC du Parti

Selon les décisions, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central. Nguyen Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti. 

Voir plus

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Cérémonie de levée du drapeau de l’ASEAN à Hanoï : le Vietnam souligne l’importance de la solidarité régionale

A l’occasion du 59e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN, le 8 août 1967) et du 31e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995), la cérémonie de levée du drapeau de l'ASEAN , s’est solennellement déroulée vendredi matin, 31 juillet, au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (à droite) serre la main du ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm reçoit le ministre sud-coréen Kim Yun-duk

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses liens avec la République de Corée et souhaitait renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération politique, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s’exprime lors de la réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Le leader appelle à opérer une transformation du travail manuel vers le travail créatif

Le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur la nécessité d’engager une transformation profonde de la main-d’œuvre, en passant du travail peu qualifié au travail créatif, et du travail principalement physique au travail intellectuel, tout en améliorant la qualité de la main-d’œuvre nationale, notant qu’il s’agit de l’objectif principal et la mesure la plus importante de la résolution résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

La présence, pour la première fois, d’un représentant vietnamien au Tribunal international du droit de la mer. Photo: VNA

Diplomatie multilatérale : ouvrir de nouveaux espaces de développement et renforcer le statut du Vietnam

À l’approche de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères, prévues du 1er au 8 août à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, souligne que le multilatéralisme doit entrer dans une nouvelle phase. Face à l’évolution rapide de la gouvernance mondiale, le Vietnam entend passer du statut de participant actif à celui d’acteur capable de contribuer à l’élaboration des règles internationales, au service de son développement.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man reçoit la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Photo: VNA

Un universitaire cambodgien salue l'amitié Vietnam-Cambodge

À l'issue de la visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, du 27 au 29 juillet, des experts cambodgiens ont mis en avant les principaux messages stratégiques de ce déplacement. Ils soulignent le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, leur engagement en faveur de la centralité de l'ASEAN et leur volonté d'approfondir leur coopération face aux défis régionaux et mondiaux.