Politique

La première session extraordinaire de la 16e législature de l'Assemblée nationale s'ouvrira le 3 août

Le Bureau de l'Assemblée nationale a annoncé, le 30 juillet, le programme prévisionnel de la première session extraordinaire de la 16e législature de l'Assemblée nationale, qui se tiendra du 3 au 24 août à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours de clôture de la première session de la 16e législature de l'Assemblée nationale. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours de clôture de la première session de la 16e législature de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï, 30 juillet (VNA) – Le Bureau de l'Assemblée nationale a annoncé, le 30 juillet, le programme prévisionnel de la première session extraordinaire de la 16e législature de l'Assemblée nationale, qui se tiendra du 3 au 24 août à Hanoï.

La séance préparatoire et la cérémonie d'ouverture auront lieu dans la matinée du 3 août, tandis que la clôture est prévue le 24 août (avec le 25 août comme date de réserve).

Organisée en présentiel à la Maison de l'Assemblée nationale, dans la capitale Hanoï, la session se déroulera en deux phases : du 3 au matin du 13 août, puis du 19 au 24 août. Elle devrait durer environ 17 jours.

Au cours de cette session, les députés examineront et décideront de 33 questions, dont l'adoption de 15 projets de loi et de quatre projets de résolution à caractère normatif, un premier examen de sept autres projets de loi, ainsi que sept questions majeures d'intérêt national.

Les projets de loi soumis à l'adoption portent notamment sur les hydrocarbures, la médiation au niveau local, le développement urbain, la vulgarisation et l'éducation juridiques, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que sur la révision de plusieurs lois relatives à l'agriculture et à l'environnement, à la défense, au secteur bancaire, aux télécommunications, à l'investissement, aux douanes, à l'architecture, à l'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger, à la responsabilité de l'État en matière d'indemnisation et à l'édition.

Les députés examineront également quatre projets de résolution portant notamment sur des mécanismes et politiques spécifiques destinés à accélérer la mise en œuvre des projets liés au Sommet de l'APEC 2027 dans la zone spéciale de Phu Quoc (province d'An Giang), à traiter certaines infractions liées aux secteurs public et privé ainsi qu'à l'innovation scientifique et technologique, à résoudre les difficultés rencontrées par les projets d'énergie éolienne et solaire, et à remplacer la Résolution n°96/2019/QH14 relative à la prévention et à la lutte contre la criminalité et aux activités des organes judiciaires.

La session donnera par ailleurs un premier avis sur sept projets de loi, dont les révisions du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la Loi sur les affaires immobilières, de la Loi foncière, de la Loi sur le logement, de la Loi sur le budget de l'État et de la Loi sur l'organisation des organes d'enquête criminelle.

L'Assemblée nationale examinera également plusieurs questions majeures, notamment la politique d'investissement du projet de périphérique n°5 de la région de Hanoï, l'ajustement de la politique d'investissement de la ligne ferroviaire Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh, plusieurs questions relatives au projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, l'intégration des quatre programmes nationaux cibles en un seul programme national, ainsi que les questions de personnel relevant de sa compétence.- VNA

source
#première session extraordinaire #16e législature #Assemblée nationale
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (à droite) serre la main du ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm reçoit le ministre sud-coréen Kim Yun-duk

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses liens avec la République de Corée et souhaitait renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération politique, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s’exprime lors de la réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Le leader appelle à opérer une transformation du travail manuel vers le travail créatif

Le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur la nécessité d’engager une transformation profonde de la main-d’œuvre, en passant du travail peu qualifié au travail créatif, et du travail principalement physique au travail intellectuel, tout en améliorant la qualité de la main-d’œuvre nationale, notant qu’il s’agit de l’objectif principal et la mesure la plus importante de la résolution résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

La présence, pour la première fois, d’un représentant vietnamien au Tribunal international du droit de la mer. Photo: VNA

Diplomatie multilatérale : ouvrir de nouveaux espaces de développement et renforcer le statut du Vietnam

À l’approche de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères, prévues du 1er au 8 août à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, souligne que le multilatéralisme doit entrer dans une nouvelle phase. Face à l’évolution rapide de la gouvernance mondiale, le Vietnam entend passer du statut de participant actif à celui d’acteur capable de contribuer à l’élaboration des règles internationales, au service de son développement.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man reçoit la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Photo: VNA

Un universitaire cambodgien salue l'amitié Vietnam-Cambodge

À l'issue de la visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, du 27 au 29 juillet, des experts cambodgiens ont mis en avant les principaux messages stratégiques de ce déplacement. Ils soulignent le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, leur engagement en faveur de la centralité de l'ASEAN et leur volonté d'approfondir leur coopération face aux défis régionaux et mondiaux.

Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe italien Leonardo S.p.A. entendent renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques, afin de soutenir les missions de sécurité nationale, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo : qdnd.vn.jpg

Défense : Vietnam et Australie souhaitent élargir leur sphère de coopération

Le Vietnam et l’Australie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense, en développant les mécanismes existants et en explorant de nouveaux domaines de collaboration. Les deux pays entendent notamment intensifier leur coopération dans le maintien de la paix, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la gestion des séquelles de la guerre.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam reçoit Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL

Recevant Mme Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait au resserrement de la coopération entre les deux Commissions de l’Organisation des deux Partis, ainsi qu’entre l'organe lao et le ministère vietnamien de l'Intérieur.

Le président de l'Assemblée nationale prend la parole lors de la séance de clôture. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa quatrième réunion

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a achevé sa quatrième réunion après avoir examiné un nombre record de dossiers législatifs. Les responsables ont insisté sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide des nouvelles lois afin de lever les obstacles au développement et d’améliorer les conditions de vie de la population.