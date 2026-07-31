Le Vietnam entend maîtriser rapidement la technologie 6G

Hanoï (VNA) – Le Vietnam entend s'approprier rapidement la technologie 6G et en préparer le déploiement en fonction des conditions nationales. Cette information a été annoncée par Nguyen Anh Cuong, directeur adjoint de l'Autorité des télécommunications, lors de la conférence de presse mensuelle de juillet du ministère des Sciences et des Technologies, organisée le 31 juillet.



Selon Nguyen Anh Cuong, la recherche sur les technologies de télécommunications présente des caractéristiques particulières. Elle ne peut être menée par chaque pays de manière isolée, mais nécessite une coopération, un consensus et une harmonisation entre les pays et les réseaux de télécommunications du monde afin d'assurer un fonctionnement fluide et continu des réseaux à l'échelle mondiale.



Pour maîtriser la technologie 4G, le Vietnam avait mis plus de huit ans entre la normalisation officielle et la production des équipements. Grâce à l'expérience acquise avec la 4G, ce délai a été ramené à près de deux ans pour la 5G. Fort de ces acquis, le Vietnam devrait encore réduire ce délai afin de maîtriser et de déployer rapidement la technologie 6G dans les temps à venir.



Afin de se préparer à la recherche, à la normalisation et à la maîtrise de la 6G, le ministère des Sciences et des Technologies a créé un comité de pilotage réunissant les autorités compétentes en matière de télécommunications et de fréquences, ainsi que des entreprises et des universités. Cette initiative permettra aux entreprises et aux établissements universitaires d'accéder à la technologie 6G dès les premières étapes de l'élaboration des normes. Ils pourront ainsi participer aux travaux de recherche et de normalisation, se familiariser rapidement avec cette technologie et préparer son déploiement en fonction des besoins du Vietnam.

Le ministère des Sciences et des Technologies tient sa conférence de presse mensuelle de juillet 2026. Photo : baochinhphu.vn

Selon l'Autorité des télécommunications, les opérateurs vietnamiens ont déjà déployé plus de 40.000 stations de base 5G, couvrant environ 92 % de la population, ce qui place le Vietnam parmi les pays affichant les déploiements les plus rapides au monde.



Le Vietnam n'a pas été parmi les premiers pays à lancer la 5G. En revanche, il figure aujourd'hui parmi les plus rapides en matière de déploiement. Le pays n'a mis qu'un peu plus d'un an pour étendre la couverture 5G à 92 % de sa population, démontrant ainsi sa capacité à maîtriser la technologie, à déployer et à optimiser son réseau.



Par ailleurs, les entreprises vietnamiennes de télécommunications ont réussi à maîtriser la technologie, à produire et à commercialiser des équipements 5G conformes aux normes internationales. Sur les plus de 40.000 stations 5G déployées, environ 2.500 sont fabriquées au Vietnam, soit 6 % du total. Les opérateurs se sont fixé pour objectif d'augmenter cette proportion dans les années à venir. -VNA