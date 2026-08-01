Politique

Le dirigeant To Lam assiste à l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique du Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a assisté le 1er août à Hanoï à l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique, consacrée à la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti dans une nouvelle phase de développement du pays.

Ouverture de la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA
Ouverture de la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 33e Conférence diplomatique s'est ouverte le 1er août à Hanoï, en présentiel au Centre international des conférences et par visioconférence avec les comités du Parti des provinces et grandes villes ainsi qu'avec les représentations vietnamiennes à l'étranger.

Placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières de la diplomatie vietnamienne dans une nouvelle ère", la conférence est organisée conjointement avec la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères.

Forum majeur du secteur diplomatique depuis sa création en 1957, la Conférence diplomatique permet aux responsables des affaires étrangères au Vietnam et à l'étranger d'approfondir les orientations du Parti, d'évaluer la situation internationale et les activités diplomatiques, et de définir les orientations et les priorités pour la période à venir.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a souligné que cette édition intervenait à un moment particulièrement important pour le pays et pour la diplomatie vietnamienne, après le succès du 14e Congrès national du Parti et des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux.

S'appuyant sur le bilan de 40 années de Renouveau, le 14e Congrès a estimé que le potentiel, la position et le prestige du Vietnam s'étaient considérablement renforcés, offrant au pays une base solide pour entrer dans une nouvelle ère de développement. Sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le 14e Congrès, le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat et l'État ont adopté des orientations stratégiques majeures en vue d'atteindre les deux objectifs de développement fixés pour 2030 et 2045.

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Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'exprime. Photo: VNA

Le ministre a rappelé que le 14e Congrès avait défini les affaires étrangères et l'intégration internationale, aux côtés de la défense et de la sécurité, comme des missions essentielles et permanentes. Il a également souligné que le ministère des Affaires étrangères, récemment fusionné avec l'ancienne Commission centrale des relations extérieures du Parti, fonctionnait désormais selon un mécanisme de direction unifiée du Parti. Il a en outre évoqué la création, par décision du Bureau politique, du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale, présidé par le dirigeant To Lam.

Selon Le Hoai Trung, la conférence sera consacrée à l'évaluation de la situation régionale et internationale ainsi que des résultats de la politique étrangère et de l'intégration internationale. Elle visera également à mettre en œuvre la ligne diplomatique adoptée par le 14e Congrès du Parti, en renouvelant les approches et les méthodes d'action afin de répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement du pays.

Les travaux comprendront 18 séances réparties sur neuf jours, avec la participation des principaux dirigeants du Parti et de l'État, des ministères, des collectivités locales, des chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger ainsi que des cadres du secteur diplomatique.

Les discussions porteront notamment sur l'évolution de la situation mondiale et régionale, les relations avec les grandes puissances et les pays voisins, l'élaboration d'une stratégie globale de politique étrangère à un niveau supérieur, la diplomatie au service du développement, la coopération en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique, l'accompagnement des entreprises, ainsi que le renforcement de l'édification du Parti et du secteur diplomatique.

De nouveaux volets seront consacrés à la diplomatie du Parti, à la diplomatie populaire et à la diplomatie parlementaire. Pour la première fois, une réunion conjointe des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères sera organisée dans le cadre de la conférence. Les participants examineront également les moyens d'améliorer l'efficacité des représentations vietnamiennes à l'étranger.

La conférence devrait adopter une résolution et un programme d'action destinés à mettre en œuvre ses conclusions. Conformément aux orientations de To Lam sur l'application de la résolution du 14e Congrès du Parti, les débats mettront l'accent sur une compréhension approfondie des orientations de développement du pays, du rôle des affaires étrangères et de l'intégration internationale, ainsi que des grandes lignes directrices du Parti et de l'État en matière de politique étrangère.

Des représentants de plusieurs ministères et organismes présenteront également des interventions sur la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le 14e Congrès. -VNA

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