Politique

Le Vietnam conjugue fermeté de principe et flexibilité dans sa politique étrangère au Moyen-Orient

Face à une situation régionale instable, le Vietnam applique au Moyen-Orient une diplomatie fondée sur l'indépendance, l'autonomie et la flexibilité, conciliant défense des intérêts nationaux, développement des relations avec ses partenaires et protection de ses ressortissants, a affirmé l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) - Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Tel Aviv, à l'occasion de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, a souligné que, face aux évolutions rapides et imprévisibles au Moyen-Orient, le Vietnam demeurait fidèle à ses principes tout en faisant preuve de flexibilité et de pragmatisme dans leur mise en œuvre. Cette approche reflète une diplomatie fondée sur la défense des intérêts nationaux, tout en s'adaptant aux réalités de chaque contexte.

Concernant la question israélo-palestinienne, l'ambassade du Vietnam en Israël a réaffirmé la position constante de Hanoï en faveur de la solution à deux États, considérée comme la voie la plus durable vers un règlement du conflit. Le Vietnam soutient également l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations unies et appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à mettre fin aux violences, à reprendre les négociations et à respecter le droit international ainsi que les résolutions pertinentes de l'ONU.

Selon l'ambassadeur, cette position objective, équilibrée et constructive est appréciée par les autorités israéliennes, qui souhaitent poursuivre et renforcer leur coopération avec le Vietnam, considéré comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique.

Abordant les relations bilatérales, Nguyen Ky Son a souligné que la solidité des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays constituait un moteur essentiel du développement de la coopération économique et commerciale. Près de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), les échanges bilatéraux continuent de progresser. Au premier semestre 2026, ils ont atteint près de 1,93 milliard de dollars, en hausse de 5,5 % sur un an, tandis que les exportations vietnamiennes vers Israël ont bondi de 35,7 %.

La coopération en matière d'investissement affiche également une dynamique positive. Plusieurs entreprises israéliennes envisagent d'étendre leurs activités au Vietnam, notamment dans les secteurs des hautes technologies, de l'agriculture intelligente, de la santé et de la cybersécurité. Le groupe Baran, l'un des principaux groupes israéliens d'ingénierie et de gestion de projets d'infrastructures, prévoit notamment d'étudier de nouvelles opportunités d'investissement au Vietnam.

Évoquant la mise en œuvre de la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique sur l'intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, l'ambassadeur a indiqué que l'ambassade concentrait ses efforts sur la diplomatie économique ainsi que sur la diplomatie scientifique et technologique. Trois priorités ont été définies : faire de la coopération en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique un pilier des relations bilatérales ; renforcer les liens entre les écosystèmes d'innovation des deux pays ; et intensifier les mises en relation directes entre leurs partenaires.

L'ambassade a ainsi facilité les contacts entre des établissements israéliens de premier plan, tels que l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Université Ben-Gourion, le Technion, l'entreprise Qarakal Quantum et le Centre médical Sheba, et leurs homologues vietnamiens. Elle a également organisé plusieurs activités de promotion, dont un séminaire consacré à l'agriculture de haute technologie, organisé début juillet et réunissant une centaine de participants des deux pays.

Après un peu plus de deux mois de mission en Israël, Nguyen Ky Son a constaté que la position et le rôle du Vietnam étaient de plus en plus reconnus par les responsables politiques, les milieux d'affaires, les universitaires et les médias israéliens. Selon lui, cette évolution témoigne de l'efficacité de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que de l'application souple et créative de l'école diplomatique vietnamienne.

L'ambassade poursuivra ses efforts en faisant de la diplomatie économique et de la diplomatie scientifique et technologique ses priorités, tout en renforçant la diplomatie du Parti et la diplomatie populaire afin de consolider les fondements sociopolitiques des relations bilatérales et de promouvoir un partenariat Vietnam-Israël toujours plus concret, plus efficace et plus durable. -VNA

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