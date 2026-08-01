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La diplomatie vietnamienne appelée à mobiliser les ressources au service du développement

La diplomatie vietnamienne entre dans une nouvelle phase, où sa mission ne consiste plus seulement à élargir les relations extérieures, mais aussi à mobiliser les ressources nécessaires au développement du pays, a affirmé l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, à l'occasion de la 33e Conférence diplomatique.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA

Washington, D.C. (VNA) - La diplomatie vietnamienne entre dans une nouvelle phase, où sa mission ne consiste plus seulement à élargir les relations extérieures, mais aussi à mobiliser les ressources nécessaires au développement du pays, a affirmé l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, à l'occasion de la 33e Conférence diplomatique.

Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Washington à l'occasion de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a souligné que la diplomatie vietnamienne entrait dans une phase de transition importante, passant de l'élargissement des relations extérieures et du renforcement de la position du pays à la mobilisation de ressources au service du développement national dans une nouvelle ère.

Selon l'ambassadeur, parallèlement au développement du pays au cours des près de quarante dernières années, la conception de la diplomatie et les critères d'évaluation de son efficacité ont profondément évolué. Alors qu'elle avait auparavant pour mission de contribuer à lever l'embargo, à normaliser et à élargir les relations extérieures afin de créer un environnement favorable au Renouveau (Doi Moi), elle doit désormais transformer les acquis diplomatiques en capacités de développement, de compétitivité, d'autonomie et de résilience de l'économie.

L'ambassadeur a souligné que la diplomatie de la nouvelle période devait non seulement consolider les relations extérieures et la confiance politique, mais aussi attirer les technologies, les capitaux, les connaissances, les capacités de gouvernance et les marchés nécessaires au développement national. Les principes fondamentaux de la diplomatie vietnamienne demeurent toutefois inchangés : maintenir une politique étrangère d'indépendance et d'autonomie, placer les intérêts de la nation au premier plan, préserver un environnement de paix et de stabilité et s'adapter de manière proactive aux évolutions du monde.

Dans un contexte où les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et les ressources humaines de haute qualité deviennent les nouveaux moteurs de croissance, la diplomatie au service du développement doit, selon lui, occuper une place centrale. La diplomatie économique, scientifique, technologique et de l'innovation doit constituer un levier pour attirer de nouveaux projets, technologies, marchés et ressources au service du développement du pays.

Nguyen Quoc Dung a également estimé que l'efficacité de l'action diplomatique devait désormais être évaluée non seulement à l'aune du nombre de partenariats ou de visites de haut niveau, mais aussi de leur contribution concrète au développement du pays et de la capacité de l'économie vietnamienne à en tirer parti.

Évoquant les relations Vietnam-États-Unis, il a souligné que les États-Unis demeuraient un partenaire particulièrement important dans les domaines de l'économie, de la finance, des sciences et technologies et de l'innovation. Il a relevé que le second mandat du président Donald Trump accordait une place prioritaire aux questions commerciales, tarifaires, de sécurité économique, de hautes technologies et de chaînes d'approvisionnement, créant à la fois des opportunités et des défis pour le Vietnam.

Selon lui, cette évolution exige de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis un suivi plus étroit de la situation, un renforcement de ses capacités d'analyse, de prévision et de mise en relation afin d'évaluer l'impact des politiques américaines et de proposer en temps utile des mesures adaptées.

L'ambassadeur a par ailleurs souligné que la diplomatie au service du développement dépendait également de la capacité des organismes nationaux à définir leurs besoins en matière de technologies, d'investissements et de ressources humaines, ainsi qu'à absorber efficacement les projets de coopération.

Il a également qualifié la communauté vietnamienne aux États-Unis, notamment les intellectuels, experts et entrepreneurs, de ressource importante pour le développement national. Selon lui, cette contribution gagnerait à être mieux valorisée grâce à des programmes de coopération concrets et à des mécanismes de coordination efficaces.

​S'agissant des représentations vietnamiennes à l'étranger, Nguyen Quoc Dung a estimé qu'elles devaient poursuivre la modernisation de leurs méthodes de travail, en améliorant la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau, en passant d'une mise en relation générale à une mise en relation ciblée, et en renforçant leurs capacités d'analyse du pays de résidence, de prospective stratégique et d'alerte précoce.

L'ambassadeur a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les représentations vietnamiennes à l'étranger, les ministères, les collectivités locales et les entreprises, tout en poursuivant les investissements dans les ressources humaines de la diplomatie. -VNA

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