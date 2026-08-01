Politique

La diplomatie vietnamienne doit rester proactive et renforcer sa position stratégique dans cette nouvelle ère

La 33e Conférence diplomatique intervient à un moment où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, portée par une vision stratégique de long terme fondée sur les objectifs fixés pour 2030 et 2045. Elle offre à l’ensemble du secteur diplomatique l’occasion de bien appréhender les orientations et les résolutions de la politique étrangère du Parti et de l’État.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Les ambassadeurs vietnamiens ont mis en avant les priorités essentielles et une approche stratégique entièrement renouvelée pour permettre à la politique étrangère du pays de s'adapter efficacement à un monde en mutation rapide et de mieux servir les objectifs de développement durable de la nation. Ils se sont exprimés en marge de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires extérieures, qui se tiennent du 1er au 7 août.

S’agissant sur l’importance de la Conférence diplomatique de cette année, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a déclaré que l’événement se distinguait par trois caractéristiques particulièrement importantes.

Premièrement, elle offre à l’ensemble du secteur diplomatique l’occasion de bien appréhender les orientations et les résolutions de la politique étrangère du Parti et de l’État.

Deuxièmement, cette conférence intervient à un moment où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, portée par une vision stratégique de long terme fondée sur les objectifs fixés pour 2030 et 2045. Troisièmement, le mécanisme de pilotage des affaires étrangères a été renforcé avec la création du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l'intégration internationale, présidé par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Dang Minh Khoi a souligné que le Parti et l'État considèrent désormais les affaires étrangères comme une mission essentielle et permanente, au même titre que la défense et la sécurité nationale. Cela confère au corps diplomatique un grand honneur et une responsabilité considérable.

Partageant son analyse sur les principes directeurs de la diplomatie vietnamienne face aux profondes mutations du contexte international, l'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a estimé que le secteur diplomatique devait désormais s'articuler autour de trois maîtres-mots : la proactivité, l'esprit d'initiative et la capacité.

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L'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Photo: VNA

S'agissant de la proactivité, il a souligné la nécessité d'anticiper les défis liés à la rivalité entre grandes puissances, aux ruptures des chaînes d'approvisionnement ou aux crises localisées, en renforçant les capacités d'anticipation et le conseil stratégique.

Il a également insisté sur la nécessité d'agir de manière proactive pour préserver un environnement de paix et de stabilité, tout en faisant de l'intégration économique une priorité. En outre, le secteur diplomatique devait contribuer à façonner un environnement stratégique favorable en approfondissant les relations avec les partenaires clés et les pays voisins, tout en exploitant pleinement les accords de libre-échange, en diversifiant les espaces de coopération et en développant de nouveaux domaines tels que les sciences et les technologies, la transformation numérique, la transition verte et les investissements étrangers de nouvelle génération.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam doit également participer activement à l'élaboration des nouvelles règles internationales, notamment en matière de gouvernance de l'IA. En matière de capacités, il a appelé à mettre en place un appareil des affaires extérieures plus rationalisé, adapté aux nouvelles exigences, capable de traduire les orientations en programmes et projets de coopération concrets.

Selon l'ambassadeur Pham Quang Vinh, le renforcement de la position, des capacités et de l'assurance du Vietnam après quatre décennies de Renouveau constituera une base solide permettant au secteur diplomatique non seulement de mobiliser au mieux les ressources au service du développement national, mais aussi de contribuer de manière active et responsable à la paix et à la sécurité internationales.-VNA

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