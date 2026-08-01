Le Vietnam investit dans ses infrastructures électriques pour soutenir la croissance et attirer les investissements

Ha Tinh (VNA) - Sous une chaleur dépassant les 40°C dans les provinces du Centre, les ouvriers du secteur de l'électricité poursuivent leurs interventions afin d'assurer un approvisionnement continu en électricité. Derrière ces opérations de terrain se profile un enjeu stratégique : faire de la sécurité énergétique un levier de la croissance économique, conformément à la résolution n°70-NQ/TW du Bureau politique.

À Ha Tinh, où la fréquentation touristique atteint son pic en été, notamment dans la station balnéaire de Thien Cam, la consommation d'électricité augmente fortement. Pour répondre à cette demande, la compagnie d'électricité locale a renforcé les capacités du réseau en installant de nouveaux postes de transformation, en développant des solutions d'alimentation de secours et en assurant une permanence 24 heures sur 24.

Selon Pham Van Tuan, vice-président du Comité populaire de la commune de Thien Cam, le réseau électrique revêt une importance capitale pour le développement économique local, en particulier pour le secteur du tourisme. Tirant les leçons des précédentes saisons estivales, la Compagnie d'électricité de Cam Xuyen a renforcé son réseau en installant de nouveaux postes de transformation basse tension et en mettant en place des solutions d'alimentation de secours afin de garantir un approvisionnement continu en électricité durant les périodes de forte affluence. Les autorités locales collaborent également étroitement avec le secteur de l'électricité pour accélérer les opérations de libération des terrains nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructure, contribuant ainsi à renforcer les capacités d'alimentation électrique de la zone touristique.

À Ha Tinh comme à Nghe An, les équipes d'exploitation poursuivent leurs inspections du réseau électrique de jour comme de nuit. Équipées de caméras thermiques et de drones, elles détectent et traitent rapidement les risques de défaillance sans interrompre la fourniture d'électricité. Ce travail discret mais essentiel contribue à garantir un approvisionnement continu au service de la production et des activités économiques, alors que les collectivités locales accélèrent leur développement afin d'atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres fixé par le gouvernement.

La résolution n°70-NQ/TW du Bureau politique considère la sécurité énergétique comme un pilier du développement rapide et durable du pays. Pour atteindre une croissance économique à deux chiffres à partir de 2026, le développement des infrastructures électriques devra anticiper les besoins de l'industrie, des services et de la population.

Travaux de maintenance et d'entretien du système électrique dans un poste de distribution moyenne tension, dans la commune de Trung Loc (province de Nghe An). Photo: VNA

À Nghe An, l'un des nouveaux pôles industriels du Centre-Nord, la demande en électricité progresse au rythme de l'expansion des zones industrielles. La compagnie provinciale d'électricité a lancé 32 projets d'investissement, représentant près de 500 milliards de dôngs, dont la modernisation de plus de 230 kilomètres de lignes moyenne tension et le renforcement des capacités du réseau.

Les effets des investissements dans les infrastructures électriques sont déjà perceptibles au sein des entreprises. Dans la zone industrielle WHA, l'une des plus importantes de la province de Nghe An, un approvisionnement continu et stable en électricité est indispensable au fonctionnement des usines.

À l'échelle de la Société générale d'électricité du Nord (EVNNPC), les investissements se poursuivent également. Au premier semestre 2026, l'entreprise a lancé 26 projets de lignes à 110 kV, en a mis 30 autres en service et a engagé 1 335 projets sur les réseaux moyenne et basse tension, pour un investissement total de près de 19 274 milliards de dôngs.

De nombreuses unités, notamment celles de Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, Hung Yen, Lao Cai et Tuyen Quang, affichent un taux élevé de réalisation des investissements, jetant ainsi des bases solides pour répondre aux besoins du développement économique au cours des prochaines années. -VNA