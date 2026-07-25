L’Indonésie lance un projet gazier offshore de 15 milliards de dollars

Jakarta (VNA) - L’Indonésie a officiellement lancé le projet d’exploitation gazière North Hub dans le détroit de Makassar, pour un investissement total d’environ 15 milliards de dollars, afin de renforcer la sécurité énergétique nationale et de soutenir la croissance économique.



Le projet est exploité par Searah, une coentreprise entre le groupe énergétique italien Eni et la société malaisienne Petronas. Il relie les deux gisements gaziers offshore Geng North et Gehem, situés dans le bassin sédimentaire de Kutai, au large de la province de Kalimantan oriental.



Selon l’Agence indonésienne de régulation des activités pétrolières et gazières en amont (SKK Migas), il s’agit de l’un des plus grands projets énergétiques jamais réalisés dans le pays, ainsi que de l’un des investissements les plus importants, tant nationaux qu’étrangers, dans le secteur des hydrocarbures.



S’exprimant le 23 juillet lors de la cérémonie de lancement de la construction de l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) dans le district de Karimun, province des îles Riau, le directeur de SKK Migas, Djoko Siswanto, a déclaré que ce projet contribuerait non seulement à accroître la production de pétrole et de gaz, mais offrirait également des perspectives pour le développement des technologies d’exploitation en eaux profondes et pour l’essor de l’industrie nationale de fabrication d’équipements pétroliers et gaziers.



Sur les quelque 15 milliards de dollars d’investissement prévus, trois milliards seront consacrés à la construction de l’unité FPSO, tandis que 12 milliards financeront les autres infrastructures du projet.



Cette unité FPSO aura une capacité de traitement de 1 milliard de pieds cubes de gaz par jour et de 80.000 barils de condensats par jour, avec une capacité de stockage de 1,4 million de barils.



Installée à une profondeur pouvant atteindre 2.000 mètres, elle constituera la première installation indonésienne d’exploitation pétrolière et gazière en eaux ultra-profondes. Le projet devrait produire son premier gaz au quatrième trimestre 2028. - VNA



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