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Le Laos étudie la construction d’un oléoduc reliant le Vietnam pour renforcer sa sécurité énergétique

Cette décision intervient alors que les pays de la région suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les conflits et les tensions géopolitiques alimentent les craintes de perturbations des approvisionnements et de flambée des prix. En tant que pays enclavé dépendant des importations, le Laos est particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs.

Une station-service à Vietiane. Photo: VNA
Une station-service à Vietiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Lors de sa réunion périodique de juillet, tenue les 27 et 28 juillet à Vientiane, le gouvernement lao a chargé les ministères et les collectivités locales concernés d'étudier les options d'investissement pour la construction d'un oléoduc reliant le Vietnam au Laos. Les conclusions devront être soumises au gouvernement en août afin de renforcer la sécurité énergétique nationale face aux incertitudes croissantes du marché mondial des combustibles.

Cette décision intervient alors que les pays de la région suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les conflits et les tensions géopolitiques alimentent les craintes de perturbations des approvisionnements et de flambée des prix. En tant que pays enclavé dépendant des importations, le Laos est particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs. L'étude d'un oléoduc reliant directement le Vietnam au Laos vise à renforcer durablement la sécurité énergétique, à améliorer la fiabilité des approvisionnements et à réduire les coûts de transport.

Lors de la réunion, le gouvernement lao a également chargé les autorités compétentes de suivre l'évolution des cours mondiaux du pétrole et de préparer des mesures d'urgence contre les risques de pénurie ou de hausse rapide des prix. Les services concernés doivent garantir l'approvisionnement, empêcher la spéculation et ajuster la structure des prix intérieurs. En parallèle, le gouvernement lao a réaffirmé son intention de promouvoir les véhicules électriques et les énergies renouvelables.

À la fin du mois de juillet, le Laos avait réalisé 64 % de ses recettes budgétaires annuelles et 42 % de ses dépenses. Les réserves en devises permettent de couvrir plus de cinq mois d'importations, tandis que le taux moyen d'inflation s'établit à 7,6 %.

Le gouvernement lao a également fait état de progrès continus dans la modernisation des infrastructures, la production, l'éducation, la santé, l'énergie, l'investissement, le foncier, la formation professionnelle, le tourisme, la réforme législative, la transformation numérique, la diplomatie et la réorganisation administrative.

Dans les mois à venir, le gouvernement lao concentrera ses efforts sur le maintien de la stabilité politique et sociale, la prévention des inondations, l'amélioration des recettes budgétaires, la réhabilitation des infrastructures routières, le soutien à la production agricole, la préparation de la rentrée scolaire, l'attraction des investissements, le renforcement des services de santé et les préparatifs de la prochaine session de l'Assemblée nationale. -VNA

#Laos #An ninh năng lượng #NQ 70
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Sécurité énergétique

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