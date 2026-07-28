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La Thaïlande durcit les critères d'investissement pour les centres de données

La Thaïlande a activement encouragé les investissements dans les centres de données afin de tirer parti de l'essor mondial de l'IA.

Bangkok (VNA) - Face à la forte demande en intelligence artificielle (IA), la Thaïlande instaure des critères d'investissement plus stricts pour les centres de données. Cette croissance exponentielle stimule les investissements dans les infrastructures numériques, mais accroît également la pression sur les ressources en électricité et en eau, ainsi que sur l'environnement.

Selon le reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Bangkok, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, a indiqué que 16 projets de centres de données ont déjà obtenu la confirmation de leur approvisionnement en électricité. Le gouvernement thaïlandais élabore une nouvelle stratégie visant à promouvoir les investissements dans ce secteur, en privilégiant les retombées globales pour le pays plutôt que le seul nombre de projets ou le volume des capitaux investis.

Ekniti Nitithanprapas a chargé le Conseil des investissements (BOI) d'élaborer une stratégie nationale de développement des centres de données et de mettre en place un sous-comité chargé de superviser la gestion de l'énergie et d'évaluer les projets d'investissement dans ce domaine. Cet organe réunira des représentants du ministère de l'Énergie, du BOI, du Bureau de la politique et de la planification énergétiques ainsi que d'autres organismes compétents.

Dans ce nouveau cadre, les projets seront évalués selon quatre critères clés : un approvisionnement fiable en électricité et une feuille de route pour l'adoption des énergies propres ; Une gestion durable de l'eau qui ne compromet pas l'accès à l'eau des communautés locales ; des mesures de protection de l'environnement, notamment la lutte contre la pollution et le bruit ; et la contribution des projets à l'économie thaïlandaise, en particulier au développement des industries numériques et de haute technologie.

Le secrétaire général du BOI, Nrit Therdsteerasukdi, a indiqué que la politique d'investissement de la Thaïlande évoluerait d'une logique privilégiant le nombre de projets vers une approche fondée sur leur qualité, afin de soutenir l'ambition du pays de devenir un pôle régional compétitif et durable de l'économie numérique.

Pour bénéficier des incitations à l'investissement du BOI, les futurs projets devront répondre à des exigences en matière d'efficacité énergétique, de gestion des ressources en eau, de protection de l'environnement et de retombées socio-économiques. Les investisseurs devront également apporter une valeur ajoutée tangible en développant les talents en IA et dans le numérique, en aidant les petites et moyennes entreprises (PME) à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement technologiques, en établissant des centres d'excellence pour la recherche et le développement, et en partageant la capacité de calcul afin de renforcer les capacités nationales de la Thaïlande en matière d'IA.

La Thaïlande a activement encouragé les investissements dans les centres de données afin de tirer parti de l'essor mondial de l'IA. En 2025, le pays a approuvé 26 projets représentant un investissement de 498,716 milliards de bahts (environ 15 milliards de dollars). Depuis le début de l'année 2026, huit nouveaux projets ont été approuvés, pour un montant total de 162,044 milliards de bahts (environ 4,9 milliards de dollars).

Toutefois, l'expansion rapide des centres de données suscite également des préoccupations croissantes concernant l'augmentation de la consommation d'électricité et d'eau. Le gouvernement thaïlandais affirme que ces nouvelles normes d'investissement permettront de garantir que les futurs projets contribueront aux objectifs de développement de l'économie numérique du pays tout en assurant une utilisation efficace et durable des ressources nationales. -VNA

#Thaïlande #centres de données #IA
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