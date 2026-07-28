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La Thaïlande promeut ses exportations de pierres précieuses et de bijoux vers la Chine

La Thaïlande renforce sa coopération avec la Chine afin d'élargir les débouchés de son industrie des pierres précieuses et de la joaillerie. 

Bangkok (VNA) - L'Institut thaïlandais des gemmes et des bijoux (GIT) a signé un protocole d'accord avec deux grandes entreprises chinoises à Shanghai afin d'aider les entreprises thaïlandaises à développer leur présence sur le marché chinois, alors que le pays cherche à dynamiser ses exportations de pierres précieuses et de bijoux.

Selon le GIT, les accords de coopération, signés avec Shanghai Jing'an Real Estate Group Import and Export Co. Ltd. et China Gems & Jade Exchange, visent à développer des normes industrielles, à faciliter l'accès au marché, à renforcer les liens commerciaux et à améliorer la compétitivité des entreprises thaïlandaises du secteur.

Dans le cadre de ce partenariat, le GIT accompagnera les entreprises dans les domaines de l'expertise, de la normalisation et de la certification de la qualité des produits, ainsi que dans la mise en relation avec des partenaires commerciaux. Les partenaires chinois assureront des services de conseil sur les réglementations à l'importation, les formalités douanières, les entrepôts sous douane, la logistique, l'organisation d'expositions et la mise en relation d'affaires sur le marché chinois.

Le GIT a déclaré que la Chine est un marché clé pour l'industrie thaïlandaise des pierres précieuses et de la joaillerie. Le renforcement de la coopération avec les partenaires chinois devrait permettre aux entreprises thaïlandaises d'accéder plus efficacement au marché, tout en favorisant la coopération bilatérale dans le secteur des pierres précieuses et de la joaillerie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme SMART JEWELER by GIT, destiné à renforcer les capacités des entreprises thaïlandaises du secteur des pierres précieuses et de la joaillerie à travers le développement de leur marque, la conception de produits, la création de valeur ajoutée, l'analyse des tendances de consommation et le développement de réseaux d'affaires internationaux.-VNA

#Thaïlande #exportations #pierres précieuses #Chine
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