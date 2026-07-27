La Thaïlande accélère la transformation numérique des petites entreprises

Hanoï (VNA) – Le gouvernement thaïlandais accélère l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle (IA) afin d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à réduire leurs coûts, à améliorer leur accès au financement et à renforcer leur compétitivité.



Lors du Thai MSME Forum 2026 Dinner Talk, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, a souligné que l'IA offrait de nouvelles opportunités aux petites entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, de la comptabilité, du marketing et des opérations.



Parallèlement au soutien technologique, le gouvernement met en œuvre plusieurs politiques financières destinées à faciliter les activités des micro, petites et moyennes entreprises. - VNA

