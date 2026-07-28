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L’économie malaisienne affiche une croissance robuste malgré un contexte mondial difficile

Soutenue par la demande intérieure et la résilience de ses principaux secteurs économiques, la Malaisie a enregistré une croissance robuste au premier semestre 2026, malgré un environnement international marqué par de fortes incertitudes.

Lors de la réunion du ministère malaisien de l'Économie, en juillet 2026. Photo: VNA
Lors de la réunion du ministère malaisien de l'Économie, en juillet 2026. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - L’économie malaisienne a maintenu une forte dynamique au premier semestre 2026 malgré les défis persistants liés à l’incertitude géopolitique, aux tensions commerciales, à la volatilité des prix de l’énergie et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lors de la conférence du ministère de l’Économie le 27 juillet, le ministre Akmal Nasrullah Mohd Nasir a déclaré que les estimations préliminaires indiquaient une croissance de 5,8 % au deuxième trimestre 2026, portant le taux de croissance des six premiers mois de l’année à 5,6 %, contre 4,5 % à la même période en 2025. Ces résultats ont dépassé les attentes du marché et sont supérieurs aux prévisions de croissance de 4,7 % pour l’ensemble de l’année, établies par le Fonds monétaire international (FMI) dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées en juillet 2026.

L’inflation est restée maîtrisée à 1,9 % en juin, tandis que le marché du travail a conservé sa solidité. En mai, la population active malaisienne s'élevait à 17,34 millions de personnes, dont plus de 16,82 millions occupaient un emploi. Le taux d'activité atteignait 70,9 % et le chômage demeurait faible, à 3,0 %.

Les exportations sont restées un moteur de croissance essentiel, atteignant un niveau record de 184 milliards de ringgits (46 milliards de dollars) en mai. Cette croissance a été soutenue par d'importantes livraisons de produits électriques et électroniques, de semi-conducteurs, de produits automobiles et par une demande croissante de produits liés à l'intelligence artificielle (IA).

M. Akmal a indiqué que la croissance économique du deuxième trimestre avait été généralisée, tirée par les secteurs minier (10,2 %), manufacturier (7,5 %), de la construction (6,6 %) et des services (5,4 %). En revanche, l'agriculture a reculé de 3,7 %, soulignant la nécessité de privilégier la sécurité alimentaire, les revenus des petits exploitants et les communautés rurales.

Le ministre a déclaré que le gouvernement malaisien continuerait de surveiller les risques économiques mondiaux, notamment l'évolution des prix de l'énergie, des marchés financiers, des matières premières, des approvisionnements alimentaires et de la demande d'électricité.

Pour l’avenir, il a déclaré que la résilience à long terme de la Malaisie dépendra de la réduction des vulnérabilités structurelles et du renforcement de ses capacités en matière de sécurité alimentaire, d’énergie, d’exportations, de logistique et de technologie.

Pour le second semestre 2026, le ministère de l’Économie se concentrera sur la mise en œuvre du 13e Plan malaisien (2026-2030), avec pour objectif de traduire les gains économiques en avantages concrets pour les ménages, les travailleurs et les entreprises. Ses quatre priorités sont l’accélération de la mise en œuvre, la garantie que les avantages atteignent les groupes cibles au sein de la société, la mesure des progrès par l’amélioration des revenus, de la productivité, des compétences, de l’emploi et de la qualité de vie, et le renforcement des interventions politiques lorsque les objectifs ne sont pas atteints.

M. Akmal a souligné que la Malaisie doit transformer les allocations budgétaires en résultats mesurables et convertir les engagements d’investissement en emplois de qualité, en chaînes d’approvisionnement nationales plus robustes et en transferts de technologie accrus. Il a ajouté que des politiques publiques efficaces doivent être guidées par des objectifs clairs, des résultats tangibles et une forte responsabilisation. -VNA

#économie malaisienne #croissance
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