Vietnam - Laos : la coopération en médecine militaire franchit un nouveau cap

Vientiane (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail officielle au Laos, une délégation de l'Académie de médecine militaire du Vietnam, conduite par son commissaire politique, le général de division Nghiem Duc Thuan, a été reçue le 29 juillet à Vientiane par le général de corps d'armée Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire lao.

Leurs échanges ont principalement porté sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique et le transfert de technologies médicales de pointe.

Nghiem Duc Thuan a fait état des résultats de la coopération entre les deux parties au cours de la période écoulée et a souligné que les liens entre l’Académie de médecine militaire du Vietnam et l’Académie de médecine militaire du Laos et l’Hôpital central 103 de l'Armée populaire lao est une relation traditionnelle, étroite et durable, qui a été renforcée par le mémorandum de coopération signé en 2024.

Le bilan de cette coopération historique est éloquent : depuis 1954, l'Académie vietnamienne forme 687 cadres militaires lao, parmi lesquels de nombreux médecins, maîtres de conférences et docteurs occupant aujourd'hui des postes clés au sein du système de santé du Laos.

Actuellement, 66 étudiants lao poursuivent leurs études au Vietnam, tandis qu'une trentaine de missions d'experts vietnamiens ont été déployées au Laos pour contribuer à l'élaboration des programmes de formation et à la numérisation des bases de données scientifiques de l'Académie de médecine militaire lao.

L'une des réussites les plus emblématiques de ce partenariat réside dans le transfert réussi de la technique de transplantation rénale à l'Hôpital central 103 de l'Armée populaire lao. Depuis décembre 2022, la collaboration entre les spécialistes des deux pays a permis de réaliser avec succès 31 greffes, permettant au Laos d'atteindre aujourd'hui un taux d'autonomie technique de 95 %. L'objectif affiché est d'aboutir à une souveraineté médicale totale dans ce domaine dès 2026, grâce au soutien continu du Vietnam en termes de médicaments et de fournitures médicales.

Forts de cette réussite, les deux pays élargissent leur coopération à la fécondation in vitro (FIV) et aux techniques de procréation médicalement assistée. Le Vietnam a déjà formé deux promotions de personnels médicaux lao et envoyé des experts à Vientiane afin de préparer l'ouverture de ce service au Laos. Les deux institutions ont également organisé conjointement trois conférences scientifiques, offrant ainsi aux professionnels de santé militaires des deux pays une plateforme d'échange d'expertise.

Saichay Kommasith a salué les résultats concrets et efficaces de ce partenariat, qualifiant le transfert de la technique de transplantation rénale d'avancée médicale majeure ayant renforcé les capacités du système de médecine militaire lao. Il s'est également félicité des projets de développement des services de FIV, soulignant que l'infertilité représente une préoccupation sociale croissante au Laos et que la coopération en médecine reproductive apportera d'importants bénéfices humanitaires et pratiques.

Pour la prochaine phase de coopération, Nghiem Duc Thuan a annoncé que l'Académie de médecine militaire du Vietnam poursuivrait son soutien à la formation postuniversitaire, à la recherche scientifique et aux formations spécialisées. Elle accompagnera également l'organisation de la quatrième conférence scientifique conjointe prévue en 2027.

L’établissement continuera également d'apporter un soutien technique et fournira l'équipement et le matériel nécessaires aux 20 premiers cas de FIV qui seront réalisées à l'Hôpital central n° 103 de l'Armée populaire lao, a ajouté le responsable vietnamien.

En conclusion de la rencontre, le général Saichay Kommasith a souligné que les liens entre le Vietnam et le Laos constituent une relation exceptionnelle, fondée sur une confiance politique profonde. Selon lui, la coopération en médecine militaire représente l'un des piliers de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et du partenariat stratégique unissant les deux Partis, les deux États et les deux armées. -VNA

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Nghiêm Thị Kim Thập