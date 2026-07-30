Santé

Vietnam - Laos : la coopération en médecine militaire franchit un nouveau cap

Les liens entre l’Académie de médecine militaire du Vietnam et l’Académie de médecine militaire du Laos et l’Hôpital central 103 de l'Armée populaire lao sont une relation traditionnelle, étroite et durable, qui a été renforcée par le mémorandum de coopération signé en 2024.

Nghiêm Thị Kim Thập
Séance de travail entre la délégation de l'Académie de médecine militaire du Vietnam et les dirigeants du ministère lao de la Défense. Photo : VNA
Séance de travail entre la délégation de l'Académie de médecine militaire du Vietnam et les dirigeants du ministère lao de la Défense. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail officielle au Laos, une délégation de l'Académie de médecine militaire du Vietnam, conduite par son commissaire politique, le général de division Nghiem Duc Thuan, a été reçue le 29 juillet à Vientiane par le général de corps d'armée Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire lao.

Leurs échanges ont principalement porté sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique et le transfert de technologies médicales de pointe.

Nghiem Duc Thuan a fait état des résultats de la coopération entre les deux parties au cours de la période écoulée et a souligné que les liens entre l’Académie de médecine militaire du Vietnam et l’Académie de médecine militaire du Laos et l’Hôpital central 103 de l'Armée populaire lao est une relation traditionnelle, étroite et durable, qui a été renforcée par le mémorandum de coopération signé en 2024.

Le bilan de cette coopération historique est éloquent : depuis 1954, l'Académie vietnamienne forme 687 cadres militaires lao, parmi lesquels de nombreux médecins, maîtres de conférences et docteurs occupant aujourd'hui des postes clés au sein du système de santé du Laos.

Actuellement, 66 étudiants lao poursuivent leurs études au Vietnam, tandis qu'une trentaine de missions d'experts vietnamiens ont été déployées au Laos pour contribuer à l'élaboration des programmes de formation et à la numérisation des bases de données scientifiques de l'Académie de médecine militaire lao.

L'une des réussites les plus emblématiques de ce partenariat réside dans le transfert réussi de la technique de transplantation rénale à l'Hôpital central 103 de l'Armée populaire lao. Depuis décembre 2022, la collaboration entre les spécialistes des deux pays a permis de réaliser avec succès 31 greffes, permettant au Laos d'atteindre aujourd'hui un taux d'autonomie technique de 95 %. L'objectif affiché est d'aboutir à une souveraineté médicale totale dans ce domaine dès 2026, grâce au soutien continu du Vietnam en termes de médicaments et de fournitures médicales.

Forts de cette réussite, les deux pays élargissent leur coopération à la fécondation in vitro (FIV) et aux techniques de procréation médicalement assistée. Le Vietnam a déjà formé deux promotions de personnels médicaux lao et envoyé des experts à Vientiane afin de préparer l'ouverture de ce service au Laos. Les deux institutions ont également organisé conjointement trois conférences scientifiques, offrant ainsi aux professionnels de santé militaires des deux pays une plateforme d'échange d'expertise.

Saichay Kommasith a salué les résultats concrets et efficaces de ce partenariat, qualifiant le transfert de la technique de transplantation rénale d'avancée médicale majeure ayant renforcé les capacités du système de médecine militaire lao. Il s'est également félicité des projets de développement des services de FIV, soulignant que l'infertilité représente une préoccupation sociale croissante au Laos et que la coopération en médecine reproductive apportera d'importants bénéfices humanitaires et pratiques.

Pour la prochaine phase de coopération, Nghiem Duc Thuan a annoncé que l'Académie de médecine militaire du Vietnam poursuivrait son soutien à la formation postuniversitaire, à la recherche scientifique et aux formations spécialisées. Elle accompagnera également l'organisation de la quatrième conférence scientifique conjointe prévue en 2027.

L’établissement continuera également d'apporter un soutien technique et fournira l'équipement et le matériel nécessaires aux 20 premiers cas de FIV qui seront réalisées à l'Hôpital central n° 103 de l'Armée populaire lao, a ajouté le responsable vietnamien.

En conclusion de la rencontre, le général Saichay Kommasith a souligné que les liens entre le Vietnam et le Laos constituent une relation exceptionnelle, fondée sur une confiance politique profonde. Selon lui, la coopération en médecine militaire représente l'un des piliers de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et du partenariat stratégique unissant les deux Partis, les deux États et les deux armées. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập
source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La première greffe de pénis provenant d’un donneur en état de mort cérébrale au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam réussit sa première greffe de pénis à partir d’un donneur en mort cérébrale

L’Hôpital d'amitié Viêt Duc à Hanoi a réalisé avec succès la première greffe de pénis provenant d’un donneur en état de mort cérébrale au Vietnam. Cette intervention constitue une étape importante dans le développement des greffes de tissus composites complexes et témoigne de la maîtrise croissante des techniques chirurgicales de pointe par les équipes médicales vietnamiennes.

Le Docteur Nguyên Thanh Xuân réalise une opération chirurgicale crânienne. Photo: VNA

Le Vietnam veut développer un écosystème national de santé spécialisé

La transformation fondamentale en matière de santé spécialisée dans la période à venir consiste à passer d’une approche d’investissement dans certains établissements de santé spécialisés dans chaque localité à l’organisation d’un réseau de santé spécialisé multiniveau dont les acteurs assument des rôles bien définis, sont étroitement interconnectés et se soutient mutuellement.

Le prélèvement multi-organes réussi à l’Hôpital de Bai Chay permet de sauver cinq patients. Photo: VNA

Cinq patients sauvés après un prélèvement multi-organes réussi à l’Hôpital de Bai Chay

L’Hôpital de Bai Chay s’est coordonné avec le Centre national de coordination des greffes d’organes et des spécialistes afin d’assurer une prise en charge optimale du donneur, d’évaluer la qualité des organes et de préparer les interventions chirurgicales. Les équipes médicales ont prélevé avec succès le cœur, un foie et deux reins, tandis que les poumons ne répondaient pas aux critères nécessaires pour une transplantation.

Séance de travail entre des responsables de l'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia. Photo: VNA

Le Vietnam et la Bulgarie elargissent leur cooperation dans la formation, la recherche medicale et la pharmacie

L'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia ont signé un protocole d'accord de coopération. L'accord a été paraphé par le Professeur-Docteur Nguyen Huu Tu et le Professeur Boycho Landjov, recteur de l'Université de Médecine de Sofia, établissant un cadre de coopération à long terme dans la formation, la recherche scientifique et les échanges académiques.

Des habitants patientent pour le bilan de santé dans le quartier de Tan Binh. Photo : Journal "Tin tức và Dân tộc" (Informations et Minorité ethnique)

Hô Chi Minh-Ville veut achever le bilan de santé universel d’ici le 15 décembre

Hô Chi Minh-Ville accélère sa campagne de 150 jours pour offrir un bilan de santé à l’ensemble de la population. Plus de 732.000 habitants ont déjà été examinés et disposent d’un dossier médical électronique. Les autorités mobilisent 480 établissements de santé afin d’atteindre une couverture de 100 % avant le 15 décembre.

Des grappes de graines de ginseng Ngoc Linh à maturité. Photo : Do Truong/VNA

Da Nang : le berceau du meilleur ginseng au monde

Situé entre 1.500 et 2.000 mètres d'altitude, sous la canopée de la forêt primaire du mont Ngoc Linh, dans la commune de Tra Linh (ville de Da Nang), s'étend le terroir naturel du ginseng Ngoc Linh. Réputé pour sa richesse exceptionnelle en 52 composés de saponines, ce ginseng endémique à forte valeur économique est appelé à devenir une culture médicinale stratégique. La ville de Da Nang entend développer cette filière en misant sur une culture planifiée et une industrie de transformation à forte valeur ajoutée.

Le nombre de touristes étrangers visitant Hô Chi Minh-Ville pour des séjours touristiques combinés à des soins médicaux est en hausse. Photo : VNA

Le Vietnam fait du tourisme médical le nouveau fer de lance de sa stratégie nationale

Le Vietnam dispose de tous les leviers nécessaires pour devenir un segment à haute valeur ajoutée de l'industrie touristique mondiale. La stabilité politique du pays, combinée à un environnement sécurisé et à un réseau aérien en pleine expansion et de diverses attractions touristiques attrayantes, offre un socle idéal pour le déploiement de soins de santé de classe mondiale.

Différentes variétés de soja sont présentées lors de la conférence. Photo fournie par les organisateurs

L’alimentation à base de plantes réduit le risque de maladies non transmissibles

Il est prouvé que la consommation de jusqu’à 800 grammes de fruits et légumes par jour peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 20 à 32%. Par ailleurs, les personnes consommant le plus de céréales complètes présentent un risque de développer un diabète de type 2 inférieur d’environ 30% à celui des groupes à faible consommation.

Un mois après le lancement du programme municipal de bilans de santé périodiques, plus de 108.000 habitants de Hô Chi Minh-Ville ont déjà été examinés. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de bilans de santé pour toute la population

Un mois après le lancement du programme municipal de bilans de santé périodiques, plus de 108.000 habitants de Hô Chi Minh-Ville ont déjà été examinés. Les autorités intensifient désormais les efforts afin d'atteindre l'objectif de couvrir l'ensemble de la population dès 2026 et de mettre en place un système de suivi sanitaire continu pour tous les citoyens.