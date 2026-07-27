Santé

Cinq patients sauvés après un prélèvement multi-organes réussi à l’Hôpital de Bai Chay

L’Hôpital de Bai Chay s’est coordonné avec le Centre national de coordination des greffes d’organes et des spécialistes afin d’assurer une prise en charge optimale du donneur, d’évaluer la qualité des organes et de préparer les interventions chirurgicales. Les équipes médicales ont prélevé avec succès le cœur, un foie et deux reins, tandis que les poumons ne répondaient pas aux critères nécessaires pour une transplantation.

Le prélèvement multi-organes réussi à l’Hôpital de Bai Chay permet de sauver cinq patients. Photo: VNA
Le prélèvement multi-organes réussi à l’Hôpital de Bai Chay permet de sauver cinq patients. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Grâce à une coordination étroite entre l’Hôpital de Bai Chay, dans la province de Quang Ninh, le Centre national de coordination des greffes d’organes et plusieurs établissements médicaux, cinq opérations de transplantation réalisées à partir des organes donnés par un jeune homme en état de mort cérébrale dans la nuit du 25 juillet ont été menées à bien, sauvant ainsi la vie de cinq patients à Hanoï, Huê et Hô Chi Minh-Ville.

Le donneur était un jeune homme de 19 ans, victime d’un grave accident de la circulation et plongé dans un coma profond avec de multiples traumatismes sévères. Malgré les soins intensifs et les efforts de réanimation prodigués par les médecins de l’Hôpital de Bai Chay, le patient n’a pas pu être sauvé en raison de lésions cérébrales irréversibles. Après trois évaluations indépendantes réalisées conformément aux protocoles médicaux stricts, le conseil médical a confirmé l’état de mort cérébrale. Avec l’accompagnement et les conseils de l’équipe médicale, la famille a alors accepté de faire don des organes du défunt.

Immédiatement après, l’Hôpital de Bai Chay s’est coordonné avec le Centre national de coordination des greffes d’organes et des spécialistes afin d’assurer une prise en charge optimale du donneur, d’évaluer la qualité des organes et de préparer les interventions chirurgicales. Les équipes médicales ont prélevé avec succès le cœur, un foie et deux reins, tandis que les poumons ne répondaient pas aux critères nécessaires pour une transplantation.

Conformément au plan national de répartition des organes, les greffons ont été transportés en urgence durant la nuit vers différents centres de transplantation du pays. Le cœur et le lobe droit du foie ont été transférés à l’Hôpital militaire central 108 à Hanoï. Au matin du 26 juillet, les deux opérations de transplantation étaient achevées et les patients présentaient des paramètres vitaux stables. Le lobe gauche du foie a été acheminé vers l’Hôpital Vinmec Times City à Hanoï afin de réaliser, en collaboration avec l’Hôpital national de pédiatrie, une greffe réussie sur un nourrisson de 10 mois atteint d’atrésie des voies biliaires compliquée d’une insuffisance hépatique sévère.

Le premier rein a été transporté sur plus de 600 kilomètres jusqu'à l'Hôpital central de Huê et greffé avec succès dans l'après-midi du 26 juillet. Le second rein a été acheminé à l'Hôpital pour enfants N°2 à Hô Chi Minh-Ville. L'intervention s'est achevée le même après-midi avec une bonne perfusion du greffon et une émission d'urine immédiate sur la table d'opération.

Auparavant, la province de Quang Ninh avait déjà réalisé avec succès plusieurs prélèvements d’organes sur des donneurs en état de mort cérébrale à l’Hôpital Vietnam–Suède d’Uông Bi et à l’Hôpital général provincial. En accomplissant cette intervention, l’Hôpital de Bai Chay devient le troisième établissement médical de la province à maîtriser cette procédure complexe, confirmant les progrès des capacités médicales régionales et illustrant la profonde valeur humaine du don d’organes au sein de la communauté. -VNA

#prélèvement multiorganes #Quang Ninh
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