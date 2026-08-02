Économie

Le commerce extérieur, point fort de l'économie vietnamienne

Le commerce extérieur est resté l'un des principaux moteurs de l'économie vietnamienne au cours des sept premiers mois de 2026, avec des échanges commerciaux en hausse de 28% sur un an. Malgré ces résultats encourageants, le Vietnam devra accélérer la mobilisation de ses moteurs de croissance traditionnels et émergents pour atteindre son objectif de croissance du PIB de 10% cette année.

Les mangues de Dông Tháp sont aujourd'hui exportées vers de nombreux pays à travers le monde. Photo : VNA
Les mangues de Dông Tháp sont aujourd'hui exportées vers de nombreux pays à travers le monde. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des sept premiers mois de 2026, l'économie vietnamienne a continué d'enregistrer des résultats encourageants, portés par la progression du commerce extérieur, de la production industrielle, de la consommation et des investissements. Le commerce extérieur s'est notamment affirmé comme l'un des principaux moteurs de la croissance. Pour atteindre l'objectif d'une croissance du PIB de 10% sur l'ensemble de l'année, le pays devra toutefois accélérer son rythme de développement au cours des derniers mois de 2026.

Selon les statistiques officielles, les échanges commerciaux du Vietnam ont atteint environ 659 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année, en hausse de 28% en glissement annuel. Les exportations sont estimées à 320 milliards de dollars, soit une progression de 21,9%, tandis que les importations ont atteint 339 milliards de dollars, en hausse de 34,5%.

Ces résultats témoignent du maintien du dynamisme des activités de production, des échanges commerciaux et de l'intégration du Vietnam dans les marchés internationaux, malgré un contexte économique mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes. La forte progression des importations reflète également une demande accrue en matières premières, machines et équipements destinés à soutenir la production.

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Des chaussures en cuir, l'un des produits exportés vers le marché britannique. Photo : VNA



Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, le commerce extérieur du Vietnam pourrait dépasser le seuil de 1.000 milliards de dollars en 2026 grâce à une meilleure exploitation des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération. À la fin juillet, plus de 1,2 million de certificats d'origine avaient été délivrés dans le cadre de ces accords, représentant près de 100 milliards de dollars d'exportations, soit environ 28% des exportations totales du pays. Certains ALE affichent un taux d'utilisation des préférences tarifaires compris entre 30% et 50%.

Parallèlement, la production industrielle continue de jouer un rôle déterminant dans la croissance économique. Plusieurs localités ont enregistré des performances soutenues dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services. Dans la province de Quang Ngai, l'indice de la production industrielle a progressé de 14,06%, tandis que l'industrie manufacturière a enregistré une hausse de 15,22%. Les ventes au détail de biens de consommation et les recettes des services ont augmenté de 15,27%.

À Hai Phong, l'indice de la production industrielle a progressé de 15%, les exportations ont atteint 36,8 milliards de dollars, soit plus de 70% de l'objectif annuel, tandis que le volume de marchandises transitant par les ports a dépassé 115 millions de tonnes. Le secteur touristique a accueilli plus de 11 millions de visiteurs, en hausse de 17% par rapport à la même période de l'an dernier.

À Hanoï, l'activité économique est également restée dynamique avec une hausse de 9,4% de la production industrielle, une progression de 94,7% des investissements publics réalisés par les autorités locales et une augmentation de 19,6% des ventes au détail et des recettes des services de consommation.

À l'échelle nationale, le PIB a progressé de 7,94% au premier trimestre et de 8,39% au deuxième, portant la croissance des six premiers mois à 8,18% en rythme annuel. Si cette accélération traduit une reprise solide de l'économie, elle demeure insuffisante pour atteindre l'objectif de croissance de 10% fixé pour l'ensemble de l'année.

Le climat des affaires continue néanmoins de s'améliorer. Au cours du premier semestre, près de 169.800 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une hausse de 11,2% sur un an, un chiffre supérieur au nombre d'entreprises ayant quitté le marché. Le capital social enregistré par les nouvelles entreprises a progressé de 64,8%, pour atteindre plus de 1.352.000 milliards de dôngs.

Selon les experts, ces résultats confirment que les trois moteurs traditionnels de la croissance - l'investissement, la production tournée vers l'exportation et la consommation intérieure - demeurent les principaux piliers de l'économie vietnamienne. Toutefois, pour atteindre une croissance annuelle de 10%, l'économie devra enregistrer une nette accélération au second semestre. D'après les estimations de l'Office national des statistiques, la croissance devrait atteindre 11,16% au troisième trimestre et 12,09% au quatrième trimestre, soit environ 11,7% sur l'ensemble du second semestre.

Dans un contexte international toujours marqué par de nombreuses incertitudes, les économistes estiment que le Vietnam devra continuer à renforcer les moteurs traditionnels de la croissance tout en développant de nouveaux leviers. Les investissements publics devraient conserver un rôle moteur, à condition d'accélérer les décaissements et de lever les obstacles liés aux procédures administratives, à la libération des terrains et à l'approvisionnement en matériaux de construction.

Les spécialistes soulignent également le rôle croissant de la consommation intérieure, de la science et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de l'économie numérique pour améliorer la productivité et renforcer la compétitivité des entreprises.

Enfin, le développement de l'économie verte, de la transition énergétique et des investissements dans les énergies renouvelables, les technologies propres et la production durable est appelé à devenir un nouveau moteur de croissance. Associés à une coordination efficace des politiques budgétaire et monétaire, à la poursuite des réformes administratives et à l'amélioration de l'environnement des affaires, ces facteurs devraient contribuer à consolider la confiance des investisseurs et à soutenir l'objectif d'une croissance à deux chiffres en 2026.- VNA

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