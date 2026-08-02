Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

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Hoang Phuc Thang vérifie la croissance de la pépinière de citrons sauvages dans la commune de Mâu Son. Photo : VNA
Hoang Phuc Thang vérifie la croissance de la pépinière de citrons sauvages dans la commune de Mâu Son. Photo : VNA
Le produit « Citron sauvage confit de Mâu Son » (Ô mai chanh rừng Mẫu Sơn) de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son a obtenu la certification OCOP 3 étoiles. Photo : Lê Đông – VNA
Le produit « Citron sauvage confit de Mâu Son » (Ô mai chanh rừng Mẫu Sơn) de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son a obtenu la certification OCOP 3 étoiles. Photo : Lê Đông – VNA
Des membres de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son entretiennent des citronniers sauvages pour favoriser leur bonne croissance et leur développement. Photo : VNA
Des membres de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son entretiennent des citronniers sauvages pour favoriser leur bonne croissance et leur développement. Photo : VNA
Hoang Phuc Thang veille avec soin sur les citronniers sauvages, qu’il inspecte et entretient régulièrement afin d’en assurer une croissance vigoureuse et un développement optimal. Photo : VNA
Hoang Phuc Thang veille avec soin sur les citronniers sauvages, qu’il inspecte et entretient régulièrement afin d’en assurer une croissance vigoureuse et un développement optimal. Photo : VNA
Les membres de la coopérative sélectionnent les citrons répondant aux critères de qualité en vue de leur transformation. Photo: VNA
Les membres de la coopérative sélectionnent les citrons répondant aux critères de qualité en vue de leur transformation. Photo: VNA
Les membres de la coopérative récoltent les citrons sauvages avant de sélectionner les fruits répondant aux critères de qualité requis pour leur transformation. Photo: VNA
Les membres de la coopérative récoltent les citrons sauvages avant de sélectionner les fruits répondant aux critères de qualité requis pour leur transformation. Photo: VNA
Les membres de la coopérative diffusent en direct (livestream) les opérations de récolte sur les réseaux sociaux afin d’attester de l’origine des produits. Photo: VNA
Les membres de la coopérative diffusent en direct (livestream) les opérations de récolte sur les réseaux sociaux afin d’attester de l’origine des produits. Photo: VNA
Grâce à des présentations en direct sur les réseaux sociaux, Hoang Phuc Thang met en valeur ce produit certifié OCOP trois étoiles, favorisant ainsi sa promotion et l'élargissement de son marché. Photo: VNA
Grâce à des présentations en direct sur les réseaux sociaux, Hoang Phuc Thang met en valeur ce produit certifié OCOP trois étoiles, favorisant ainsi sa promotion et l'élargissement de son marché. Photo: VNA
La Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son utilise des codes QR pour assurer la traçabilité de l’origine des produits, contribuant à accroître leur valeur et à renforcer la confiance des consommateurs. Photo: VNA
La Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son utilise des codes QR pour assurer la traçabilité de l’origine des produits, contribuant à accroître leur valeur et à renforcer la confiance des consommateurs. Photo: VNA
Nguyên Thi Hoai Linh, vice-présidente de l’Alliance des coopératives du Vietnam, remet le certificat de traçabilité de la plateforme hoptacxa.vn au produit « Alcool A Múi fermenté aux feuilles » de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son. Photo: VNA
Nguyên Thi Hoai Linh, vice-présidente de l’Alliance des coopératives du Vietnam, remet le certificat de traçabilité de la plateforme hoptacxa.vn au produit « Alcool A Múi fermenté aux feuilles » de la Coopérative de la Ferme écologique de Mâu Son. Photo: VNA
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Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.

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#Lang Son #jeunes de l'ethnie Dao #produits emblématiques #Mâu Son #OCOP

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