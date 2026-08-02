Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son
En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.