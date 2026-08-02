Économie

Aéroport de Long Thành : le terminal se prépare aux essais d'exploitation

Les travaux de l'aéroport international de Long Thành avancent à un rythme soutenu en vue des essais d'exploitation prévus dès septembre 2026. Le terminal passagers et les principaux systèmes techniques sont en voie d'achèvement, ouvrant la voie à une mise en service commerciale avant la fin de l'année.

Une partie du terminal passagers et la tour de contrôle du trafic aérien de l'aéroport international de Long Thành. Photo : VNA
Une partie du terminal passagers et la tour de contrôle du trafic aérien de l'aéroport international de Long Thành. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'aéroport international de Long Thành devrait entamer ses essais d'exploitation en septembre 2026 avant une mise en service commerciale prévue d'ici la fin de l'année. Afin de respecter ce calendrier, les maîtres d'ouvrage accélèrent l'achèvement des principaux lots de travaux, notamment celui du terminal passagers, considéré comme le cœur du projet.

Selon la Société des aéroports du Vietnam (ACV), les travaux du terminal passagers ont atteint près de 70% de leur valeur d'exécution, tandis que les travaux de construction sont réalisés à près de 80%.

L'ensemble de la structure en béton armé, de la charpente métallique de la toiture et de la couverture est désormais achevé. Les entreprises poursuivent l'installation de la verrière zénithale (skylight), les aménagements intérieurs et les travaux paysagers, avec pour objectif d'achever l'essentiel des travaux de construction en septembre.

Parallèlement, l'installation des équipements, étape déterminante pour les essais d'exploitation, progresse conformément au calendrier. Le système de traitement automatisé des bagages (BHS), la structure métallique du plancher ainsi que le système de convoyage ICS sont entièrement installés. Les entreprises procèdent actuellement aux essais fonctionnels et aux tests de mise en service.

vnanet-1-3232.jpg
Des ouvriers finalisent le terminal passagers de l'aéroport international de Long Thành. Photo : VNA

Le système d'inspection des bagages enregistrés est également presque entièrement livré sur le chantier, tandis que plusieurs équipements de contrôle ont déjà été installés dans les zones de traitement des bagages et d'enregistrement. Pour le contrôle des bagages à main, plus de 80% des équipements ont été acheminés sur le site et une grande partie est déjà installée.

Les équipements destinés au service des avions au poste de stationnement, notamment les passerelles télescopiques et le système de guidage visuel d'accostage des aéronefs (VDGS), sont en grande partie installés et font actuellement l'objet des opérations de raccordement et de tests. Les entreprises accélèrent également l'installation des escaliers mécaniques, des tapis roulants et des ascenseurs du terminal.

Selon l'ACV, le projet composant n°3, qui regroupe les principales infrastructures aéronautiques de l'aéroport, a atteint près de 80% de la valeur totale des contrats signés, tandis que les principaux lots de construction affichent un taux d'exécution d'environ 70%.

Plusieurs ouvrages majeurs, dont la voie de desserte, la première piste, les voies de circulation et les aires de stationnement des avions, sont pratiquement achevés. La seconde piste est terminée pour sa partie en béton et s'apprête à recevoir ses équipements. Le système d'approvisionnement en carburant est réalisé à plus de 80%, tandis que les travaux se poursuivent sur le réseau routier interne, le système de gestion aéroportuaire et le premier terminal de fret.

Selon le calendrier établi, trois phases d'essais d'exploitation seront organisées entre septembre et novembre 2026 afin de vérifier le fonctionnement coordonné des équipements techniques et des procédures d'exploitation. Parallèlement, les autorités compétentes procéderont aux opérations d'inspection, d'étalonnage et de certification nécessaires en vue de la mise en service commerciale de l'aéroport international de Long Thành d'ici la fin de l'année.

L'aéroport international de Long Thành constitue l'un des plus importants projets d'infrastructures de transport du Vietnam. Une fois mis en service, il contribuera à désengorger l'aéroport international de Tân Son Nhât, à renforcer la connectivité aérienne du pays et à soutenir le développement économique de la région économique clé du Sud.- VNA

source
#Nouvelle ère #Aéroport de Long Thành #terminal
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central. Photo: VNA

Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central

Le gouvernement a adopté le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant directement du pouvoir central. Cette initiative vise à faire de Bac Ninh une métropole verte, intelligente et moderne, fondée sur l'innovation, les hautes technologies et la transformation numérique, tout en renforçant son rôle de pôle économique stratégique dans le Nord du pays.

Les mangues de Dông Tháp sont aujourd'hui exportées vers de nombreux pays à travers le monde. Photo : VNA

Le commerce extérieur, point fort de l'économie vietnamienne

Le commerce extérieur est resté l'un des principaux moteurs de l'économie vietnamienne au cours des sept premiers mois de 2026, avec des échanges commerciaux en hausse de 28% sur un an. Malgré ces résultats encourageants, le Vietnam devra accélérer la mobilisation de ses moteurs de croissance traditionnels et émergents pour atteindre son objectif de croissance du PIB de 10% cette année.

La Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), qui exploite le complexe pétrochimique de Long Son à Hô Chi Minh-Ville, s'impose comme l'un des exemples les plus remarqués en matière de responsabilité sociale des entreprises à capitaux étrangers. Photo: VNA

Long Son Petrochemicals fait de la responsabilité sociale un moteur du développement durable

À Hô Chi Minh-Ville, la société Long Son Petrochemicals (LSP), exploitante du complexe pétrochimique de Long Son, met en œuvre une stratégie de responsabilité sociale fondée sur des partenariats avec les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement. Cette démarche illustre les orientations de la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique visant à promouvoir un secteur des investissements directs étrangers plus durable et davantage intégré au développement des communautés locales.

Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et le directeur général d'Euronext Amsterdam, René van Vlerken. Photo: VNA

Les Pays-Bas s'engagent à soutenir l'intégration du Vietnam aux marchés financiers internationaux

Les échanges de haut niveau entre le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et des partenaires néerlandais ont contribué à consolider les fondements de la coopération financière entre le Vietnam et les Pays-Bas, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la finance, des technologies et de l'innovation, renforçant ainsi le partenariat global entre les deux pays.

Vérification du système de coupure et de commutation électrique avant les opérations de maintenance à la sous-station électrique de 110 kV de la zone industrielle WHA, dans la commune de Trung Loc (province de Nghe An). Photo: VNA

Le Vietnam investit dans ses infrastructures électriques pour soutenir la croissance et attirer les investissements

Sous l'effet de la hausse de la demande en électricité et des objectifs de croissance à deux chiffres fixés par le gouvernement, les compagnies d'électricité du Centre du Vietnam accélèrent la modernisation de leurs réseaux. L'objectif est de garantir la sécurité énergétique, d'accompagner le développement industriel et touristique et d'éviter que les projets d'investissement ne soient retardés faute d'alimentation électrique.

Photo d'illustration: VNA

Semi-conducteurs : la feuille de route d'un expert français pour le Vietnam

Le Vietnam devra passer d'une phase de définition de vision à une organisation rigoureuse de l'exécution, en identifiant des ressources précises, en construisant des fondements techniques et en créant des passerelles concrètes entre entreprises, instituts de recherche et centres de formation.

La conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VietnamPlus

Transformation numérique : un nouveau cadre pour accélérer la transition

L’entrée en vigueur de la Loi sur la transformation numérique, accompagnée de nouveaux textes réglementaires, stratégies et normes nationales, marque une étape décisive dans le développement de la transformation numérique au Vietnam. Les autorités entendent désormais lever les principaux obstacles afin d’accélérer la construction d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.

Les exportations de homards devraient entrer dans le club des produits à un milliard de dollars cette année. Photo: VNA

De nouveaux produits agricoles à un milliard de dollars d’exportations émergent

Les exportations agricoles du Vietnam ont atteint 36 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 6% sur un an. Bien que la croissance globale soit restée inférieure à l’objectif gouvernemental à deux chiffres, plusieurs produits ont enregistré de solides performances et présentent un potentiel d’exportation important.

Le Dr Nguyên Minh Triêt à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Photo diffusée par la VNA

Investir dans les compétences clés pour élever l’industrie des semi-conducteurs

L’objectif ultime du Vietnam ne devrait pas se limiter à une simple présence dans l’industrie des semi-conducteurs, mais à la maîtrise progressive des segments à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances de la chaîne de valeur, afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA

Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes

Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Chaîne de production d'emballages de la Société par actions de Production et d'Import-Export d'Emballages Thang Long, répondant aux exigences de nombreux clients nationaux et internationaux. Photo: VNA

M&A au Vietnam : Les flux de capitaux ciblent les infrastructures IA et les entreprises de qualité

Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) entre dans une phase plus sélective, marquée par l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises solides, les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA) et les projets créateurs de valeur à long terme. La progression des investissements étrangers et les politiques de soutien du gouvernement devraient renforcer cette dynamique.