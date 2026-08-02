Aéroport de Long Thành : le terminal se prépare aux essais d'exploitation

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Hanoï (VNA) – L'aéroport international de Long Thành devrait entamer ses essais d'exploitation en septembre 2026 avant une mise en service commerciale prévue d'ici la fin de l'année. Afin de respecter ce calendrier, les maîtres d'ouvrage accélèrent l'achèvement des principaux lots de travaux, notamment celui du terminal passagers, considéré comme le cœur du projet.

Selon la Société des aéroports du Vietnam (ACV), les travaux du terminal passagers ont atteint près de 70% de leur valeur d'exécution, tandis que les travaux de construction sont réalisés à près de 80%.

L'ensemble de la structure en béton armé, de la charpente métallique de la toiture et de la couverture est désormais achevé. Les entreprises poursuivent l'installation de la verrière zénithale (skylight), les aménagements intérieurs et les travaux paysagers, avec pour objectif d'achever l'essentiel des travaux de construction en septembre.

Parallèlement, l'installation des équipements, étape déterminante pour les essais d'exploitation, progresse conformément au calendrier. Le système de traitement automatisé des bagages (BHS), la structure métallique du plancher ainsi que le système de convoyage ICS sont entièrement installés. Les entreprises procèdent actuellement aux essais fonctionnels et aux tests de mise en service.

Des ouvriers finalisent le terminal passagers de l'aéroport international de Long Thành. Photo : VNA

Le système d'inspection des bagages enregistrés est également presque entièrement livré sur le chantier, tandis que plusieurs équipements de contrôle ont déjà été installés dans les zones de traitement des bagages et d'enregistrement. Pour le contrôle des bagages à main, plus de 80% des équipements ont été acheminés sur le site et une grande partie est déjà installée.

Les équipements destinés au service des avions au poste de stationnement, notamment les passerelles télescopiques et le système de guidage visuel d'accostage des aéronefs (VDGS), sont en grande partie installés et font actuellement l'objet des opérations de raccordement et de tests. Les entreprises accélèrent également l'installation des escaliers mécaniques, des tapis roulants et des ascenseurs du terminal.

Selon l'ACV, le projet composant n°3, qui regroupe les principales infrastructures aéronautiques de l'aéroport, a atteint près de 80% de la valeur totale des contrats signés, tandis que les principaux lots de construction affichent un taux d'exécution d'environ 70%.

Plusieurs ouvrages majeurs, dont la voie de desserte, la première piste, les voies de circulation et les aires de stationnement des avions, sont pratiquement achevés. La seconde piste est terminée pour sa partie en béton et s'apprête à recevoir ses équipements. Le système d'approvisionnement en carburant est réalisé à plus de 80%, tandis que les travaux se poursuivent sur le réseau routier interne, le système de gestion aéroportuaire et le premier terminal de fret.

Selon le calendrier établi, trois phases d'essais d'exploitation seront organisées entre septembre et novembre 2026 afin de vérifier le fonctionnement coordonné des équipements techniques et des procédures d'exploitation. Parallèlement, les autorités compétentes procéderont aux opérations d'inspection, d'étalonnage et de certification nécessaires en vue de la mise en service commerciale de l'aéroport international de Long Thành d'ici la fin de l'année.

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L'aéroport international de Long Thành constitue l'un des plus importants projets d'infrastructures de transport du Vietnam. Une fois mis en service, il contribuera à désengorger l'aéroport international de Tân Son Nhât, à renforcer la connectivité aérienne du pays et à soutenir le développement économique de la région économique clé du Sud.- VNA

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