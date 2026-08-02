Économie

Long Son Petrochemicals fait de la responsabilité sociale un moteur du développement durable

À Hô Chi Minh-Ville, la société Long Son Petrochemicals (LSP), exploitante du complexe pétrochimique de Long Son, met en œuvre une stratégie de responsabilité sociale fondée sur des partenariats avec les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement. Cette démarche illustre les orientations de la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique visant à promouvoir un secteur des investissements directs étrangers plus durable et davantage intégré au développement des communautés locales.

La Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), qui exploite le complexe pétrochimique de Long Son à Hô Chi Minh-Ville, s'impose comme l'un des exemples les plus remarqués en matière de responsabilité sociale des entreprises à capitaux étrangers. Photo: VNA
La Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), qui exploite le complexe pétrochimique de Long Son à Hô Chi Minh-Ville, s'impose comme l'un des exemples les plus remarqués en matière de responsabilité sociale des entreprises à capitaux étrangers. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), qui exploite le complexe pétrochimique de Long Son à Hô Chi Minh-Ville, s'impose comme l'un des exemples les plus remarqués en matière de responsabilité sociale des entreprises à capitaux étrangers.

Au-delà de ses activités industrielles, l'entreprise développe un modèle associant ses partenaires économiques aux projets d'intérêt général afin de créer une dynamique de développement durable conforme aux orientations de la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à investissement étranger.

Situé dans la commune de Long Son, le complexe pétrochimique a été lancé en février 2018 sur une superficie de 464 hectares, dont 398 hectares consacrés aux installations industrielles et 66 hectares aux infrastructures portuaires, aux terminaux, aux entrepôts et à une centrale électrique.

Filiale de SCG Chemicals, appartenant au groupe thaïlandais SCG, LSP a bénéficié d'un investissement initial supérieur à 5 milliards de dollars américains. Le groupe poursuit aujourd'hui un nouvel investissement de 500 millions de dollars destiné à intégrer l'éthane parmi les matières premières utilisées, consolidant ainsi la position du complexe parmi les plus importants projets d'investissement direct étranger de Hô Chi Minh-Ville.

Entré en exploitation commerciale le 30 septembre 2024, après sept années de construction, le complexe a rapidement mis en place une stratégie de développement communautaire à long terme. Celle-ci repose sur six priorités : le respect des identités culturelles locales, le développement de la jeunesse, la santé, la protection de l'environnement, la sécurité et la prospérité des communautés.

Les premières initiatives ont été engagées avant même l'entrée en service de l'usine. Le 21 septembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale du nettoyage des côtes, quelque 140 employés, partenaires et habitants ont participé à une opération de collecte des déchets dans le parc de Long Son et le long des canaux débouchant sur la mer. Quelques semaines plus tard, près de 3.800 arbres ont été plantés sur plusieurs sites de la commune.

À la fin de l'année 2024, le projet « Zéro déchet » a permis la distribution de 160 conteneurs destinés au tri des déchets recyclables afin d'encourager de nouvelles habitudes environnementales dans les espaces publics. LSP mène également des campagnes régulières de don de sang, de prévention contre les incendies et de fourniture d'équipements de sécurité pour les points d'intervention communautaires.

La santé publique constitue également un axe prioritaire. Durant la phase de construction, l’entreprise a organisé à onze reprises des consultations médicales gratuites, mobilisant des équipes de médecins spécialistes équipées de matériels modernes pour réaliser des examens généraux et spécialisés au bénéfice des habitants de Long Son.

LSP apporte en parallèle son soutien à la préservation du patrimoine culturel local, notamment à travers l'organisation des festivités traditionnelles autour du site historique de Nhà Lớn Long Sơn, en coopération avec les autorités locales.

Selon Nguyên Trong Thuy, président du Comité populaire de la commune de Long Son, la culture d'entreprise de LSP repose sur le principe « apprendre ensemble, vivre ensemble et se développer ensemble ». L'entreprise a recruté et formé de nombreux travailleurs locaux, tout en organisant chaque année des centaines d'activités au bénéfice de la population.

La particularité du modèle développé par LSP réside dans la mobilisation de l'ensemble de son réseau de fournisseurs et de partenaires. Le 17 février 2025, l'entreprise a signé avec plusieurs partenaires stratégiques un protocole d'accord intitulé « Agir ensemble pour la communauté », destiné à coordonner les contributions financières et humaines en faveur de projets sociaux.

Un an après son lancement, cette initiative avait déjà rassemblé 49 partenaires, pour une contribution totale de plus de 7,4 milliards de dôngs, dont 2,75 milliards de dôngs consacrés directement à la mise en œuvre de 278 actions sociales dans la commune insulaire de Long Son.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2026. Le 7 juillet, 34 partenaires ont renouvelé leur engagement aux côtés de LSP dans le cadre d’un nouveau programme axé sur la création d’un écosystème « intelligent, vert et inclusif ». Les nouveaux projets visent désormais des résultats durables, notamment à travers le recyclage des déchets plastiques en produits imprimés en trois dimensions, la numérisation des informations touristiques grâce aux codes QR ou encore le développement de l’élevage d’abeilles sans aiguillon afin de générer des revenus durables pour les ménages défavorisés.

Le directeur général de LSP, Kulachet Dharachandra, souligne que le développement durable constitue un principe fondamental de la stratégie du groupe SCG. Convaincue que les actions collectives génèrent un impact plus important que les initiatives individuelles, l’entreprise a lancé dès 2025 le programme « Agir ensemble pour la communauté » afin d’associer l’ensemble de ses partenaires à cet engagement.-VNA

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