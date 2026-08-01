Politique

33e Conférence diplomatique : une base solide pour porter les relations Vietnam-Canada à un niveau supérieur

Les acquis des affaires extérieures du Vietnam ont renforcé sa position internationale et créé des conditions favorables à un approfondissement des relations avec le Canada, en vue d'un relèvement du niveau des relations bilatérales en 2026, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang.

L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Canada, à l'occasion de la 33e Conférence diplomatique, l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, a estimé que les affaires extérieures du Vietnam avait enregistré des résultats remarquables, renforçant la position du pays sur la scène internationale tout en mettant en œuvre avec succès une politique d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Selon lui, ces résultats revêtent une importance particulière dans un contexte marqué par l'intensification des rivalités stratégiques, la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et l'accélération des mutations technologiques. Dans cet environnement, le Vietnam est parvenu à préserver son équilibre, à élargir ses partenariats et à consolider sa crédibilité internationale.

L'ambassadeur a rappelé le message prononcé par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et chef de l'État, To Lam, lors du Dialogue de Shangri-La, selon lequel le Vietnam devait passer d'une adaptation passive à une participation proactive à la construction de l'avenir. Cette approche permet au pays de demeurer fidèle à ses principes tout en faisant preuve de souplesse dans leur mise en œuvre, afin de défendre les intérêts nationaux et de créer un environnement propice au développement.

Parmi les acquis de la politique étrangère vietnamienne, les relations avec le Canada figurent parmi celles offrant le plus fort potentiel de développement. Les deux pays partagent des intérêts convergents et des atouts complémentaires, notamment dans le développement durable, la transition verte, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, les sciences, les technologies et l'innovation.

Alors que le Canada fait de l'énergie, des minerais critiques, de l'intelligence artificielle et de l'agriculture de haute technologie des priorités stratégiques, le Vietnam accélère le développement de son industrie, de son économie numérique et de son économie verte. Cette convergence ouvre des perspectives prometteuses pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

Évoquant la Résolution n° 59-NQ/TW sur l'intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, l'ambassadeur a souligné que les affaires extérieures devait continuer à jouer un rôle de pionnier afin de créer de nouveaux moteurs de développement. Pour les relations entre le Vietnam et le Canada, cette résolution ouvre de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le commerce à forte valeur ajoutée, les investissements stratégiques, les infrastructures, l'énergie, les industries vertes, les sciences et les technologies, l'innovation, les technologies propres, l'agriculture intelligente, les nouveaux matériaux et l'intelligence artificielle.

Selon Pham Vinh Quang, la représentation diplomatique entend passer d'une "diplomatie protégeant l'espace de développement" à une "diplomatie renforçant les capacités de développement national", tout en œuvrant à un approfondissement substantiel des relations Vietnam-Canada en vue de leur relèvement en 2026.

Les priorités porteront sur le commerce, l'investissement, la transition verte, les sciences et les technologies, la sécurité économique et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 8,6 milliards de dollars en 2025, soit plus du double de leur niveau d'il y a cinq ans, et ont continué de progresser au cours des premiers mois de 2026, illustrant le fort potentiel de coopération entre les deux pays.

L'ambassade entend également valoriser le rôle de la communauté vietnamienne au Canada, dont les compétences, le réseau de relations et le niveau d'intégration en font un trait d'union essentiel entre les deux pays dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel et de l'innovation. Selon l'ambassadeur, cette communauté constitue une ressource précieuse qui continuera d'être mobilisée au service du développement du Vietnam. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #affaires extérieures #Vietnam #Conférence diplomatique #Canada
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