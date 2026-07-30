L’hydrogène, un levier stratégique pour la transition énergétique du Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Forum consacré à l’énergie hydrogène et à l’avenir de l’industrie zéro émission s'est tenu le 29 juillet à Hanoï, réunissant des décideurs politiques, des experts de premier plan et des représentants d'entreprises du secteur de l'énergie. L'événement était coorganisé par le Vietnam Energy Magazine, l'Association vietnamienne de l'énergie propre (VCEA) et l'Institut de stratégie de marque et de compétitivité.



Le forum a dressé un état des lieux de la filière hydrogène au Vietnam et exploré des orientations stratégiques pour contribuer à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050.



S’exprimant à l’ouverture du forum, le Dr Mai Duy Thien, président de la VCEA, a déclaré que la transition énergétique mondiale s’accélère, passant des énergies fossiles à des alternatives plus propres. Alors que le Vietnam s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), l'hydrogène – et plus particulièrement l'hydrogène vert – est perçu comme une solution stratégique pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier, tels que l'industrie lourde, le transport longue distance, le transport maritime et l'aviation.



Pour accompagner cette ambition, le gouvernement a approuvé la Stratégie nationale de développement de l’énergie hydrogène à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050. Cette stratégie vise à établir une chaîne de valeur complète couvrant la production, le stockage, le transport, la distribution et l’utilisation de l’hydrogène, tout en faisant du Vietnam un pôle régional de l’énergie propre en Asie-Pacifique.



Malgré son potentiel à long terme, l'industrie vietnamienne de l'hydrogène n'en est qu'à ses débuts. Le pays produit actuellement environ 500 000 tonnes d'hydrogène par an, presque exclusivement à partir de combustibles fossiles. La production commerciale d'hydrogène vert ou bleu n'a pas encore commencé, ce qui souligne la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement en hydrogène plus propre, selon le professeur associé Pham Hoang Luong, vice-président de la VCEA.



Les participants ont également évoqué les perspectives offertes par l’hydrogène blanc, ou hydrogène naturel, considéré comme une ressource énergétique potentiellement stratégique. Le Dr Nguyen Quoc Thap, président de l’Association pétrolière du Vietnam, a estimé que l'hydrogène naturel constituait un "potentiel encore méconnu" dans la transition vers la neutralité carbone. Présent naturellement dans le sous-sol, il peut être exploité directement à faible coût et sans émissions.



Selon lui, le Vietnam dispose de conditions géologiques favorables, avec sa situation sur une ceinture tectonique complexe, la présence de profondes failles, de roches ultramafiques et de sources thermales, autant d'éléments propices à la formation et au stockage de l'hydrogène naturel. Le développement de l'exploration et de l'exploitation de cet "or blanc" pourrait offrir un avantage stratégique en réduisant la dépendance du pays au GNL et au charbon importés.



Par ailleurs, l'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables est un pilier de la stratégie à long terme du Vietnam.



Le Vietnam dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergies éolienne et solaire, notamment pour l'éolien offshore, dont le potentiel technique est estimé à 600 GW. Selon Du Van Toan, de l'Institut de météorologie, d'hydrologie, d'environnement et de sciences marines, l'intégration de la production d'hydrogène aux projets éoliens offshore (modèle OW2H) offre d'importantes perspectives.



Parallèlement, le Dr Nguyen Huu Luong, de l'Institut vietnamien du pétrole, a souligné que l'hydrogène devrait compléter, et non remplacer, les véhicules électriques à batterie, notamment dans le transport lourd, les autobus interprovinciaux et le transport maritime.



Les experts s'accordent à dire qu'il est urgent de mettre en place un cadre juridique adapté afin d'attirer les importants investissements privés et internationaux.



Le Vietnam se trouve à un tournant historique, avec l'opportunité non seulement de décarboner son économie, mais aussi de devenir un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie verte. Pour faire entrer le pays dans "l'ère de l'hydrogène", l'engagement résolu du gouvernement, l'implication du secteur privé et la mobilisation optimale des ressources internationales seront déterminants. - VNA