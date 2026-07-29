Ea Sô, joyau des écosystèmes de forêts sempervirentes, devient le 37e parc national

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a officiellement créé son 37e parc national suite à la modernisation de la réserve naturelle d’Ea Sô dans la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, renforçant ainsi les efforts déployés pour conserver la biodiversité et protéger l’un des écosystèmes forestiers les plus précieux du pays.



Le Comité populaire de la province de Dak Lak a récemment décidé de créer le parc national d’Ea Sô en transformant la réserve naturelle d’Ea Sô existante en parc national. Cette création porte à 37 le nombre total de parcs nationaux au Vietnam.



Situé dans la commune d’Ea Knop, le parc national d’Ea So couvre près de 27.000 hectares, dont plus de 80 % sont classés zone de conservation strictement protégée. Le parc est entouré d’une zone tampon de plus de 18.200 hectares s’étendant sur 18 villages répartis dans cinq communes de Dak Lak et de la province voisine de Gia Lai.



Conformément à la décision provinciale, le parc national d’Ea Sô a pour mission de préserver les richesses naturelles, la biodiversité et les espèces végétales et animales menacées, précieuses et rares, tout en préservant les valeurs culturelles et en promouvant un développement socio-économique durable.



Il contribuera également à la conservation de la nature, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à la défense et à la sécurité nationales, au développement du tourisme et au développement durable des communautés environnantes, avec pour objectif une gestion durable des forêts sur les plans économique, social et environnemental.

Le parc national d'Ea Sô a une superficie naturelle totale de 26.959,01 hectares. Photo : VNA

Le parc est également chargé de la conservation et de l’enrichissement de la biodiversité de ses écosystèmes forestiers caractéristiques, de la protection des espèces forestières rares, endémiques et prioritaires, de la sauvegarde des forêts naturelles, de la promotion de leur régénération et de leur restauration, de l’enrichissement des forêts naturelles, de l’expansion des espèces d’arbres indigènes et endémiques, et de l’augmentation du couvert forestier afin de soutenir une utilisation durable des ressources biologiques.



De plus, le parc national d’Ea Sô renforcera la protection des bassins versants et de l’environnement, régulera les ressources en eau pour l’irrigation, réduira l’érosion des sols et les inondations, et contribuera à garantir un approvisionnement en eau stable pour les communautés en aval et la production agricole.



Il encouragera également la recherche scientifique, l’éducation et la sensibilisation du public à la protection de l’environnement et à la conservation de la biodiversité, préservera les valeurs culturelles et historiques, et soutiendra le développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires de la zone tampon.



Le parc national d’Ea Sô préserve un habitat naturel intact dans la zone de transition entre les Hauts Plateaux du Centre et la côte du Centre-Sud du Vietnam. Il est considéré comme un joyau des écosystèmes de forêts tropicales sempervirentes, parsemé de vastes zones humides et de prairies qui restent vertes toute l’année, un habitat considéré comme rare au Vietnam et en Asie du Sud-Est. – VNA

