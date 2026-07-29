Environnement

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les nuages s'éternisent

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a également indiqué que le Nord devrait connaître des pluies modérées à fortes et des orages mercredi matin, avec des précipitations de 10 à 30 mm et des cumuls isolés de plus de 70 mm.

Une portion de route endommagée par des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans la province montagneuse de Lào Cai, dans le Nord. Photo : VNA
Une portion de route endommagée par des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans la province montagneuse de Lào Cai, dans le Nord. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les fortes pluies devraient s’atténuer à partir de mercredi après-midi 29 juillet dans la région du Nord, y compris la province de Thanh Hoa, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le NCHMF a également indiqué que la région du Nord devrait connaître des pluies modérées à fortes et des orages mercredi matin, avec des précipitations de 10 à 30 mm et des cumuls isolés de plus de 70 mm.

Par ailleurs, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud devraient connaître des pluies modérées à fortes et des orages de mercredi matin 29 juillet à jeudi 30 juillet, avec des précipitations généralisées de 40 à 90 mm et des zones isolées qui devraient recevoir plus de 150 mm.

Les fortes pluies qui s’abattent sur les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du pays devraient s’atténuer progressivement à partir de jeudi soir 30 juillet.

Le NCHMF a ajouté que mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi, la province de Nghê An, la ville de Huê, dans le Centre, et la région côtière du Centre-Sud devraient connaître des averses et des orages épars, avec des précipitations allant de 10 à 30 mm. Dans certaines localités, les cumuls pourraient dépasser 70 mm.

Les prévisionnistes ont annoncé que certaines régions pourraient recevoir plus de 100 mm de pluie en trois heures. Des orages pourraient également s’accompagner de tornades, d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

Le NCHMF a averti que des pluies généralisées et localement fortes pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, les centres urbains et les zones industrielles, tandis que les crues soudaines et les glissements de terrain restent un risque important le long des petites rivières, des ruisseaux et des pentes abruptes.

Des alertes en temps réel concernant les crues soudaines et les glissements de terrain sont disponibles sur le site web de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam à l’adresse https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn, tandis que des bulletins distincts sont également publiés pour les zones à haut risque.

En mer, le NCHMF prévoit que, de jour comme de nuit jeudi, les eaux s’étendant de la province côtière de Khanh Hoa à Hô Chi Minh-Ville (Sud), ainsi que la partie ouest de la partie centrale de la Mer Orientale, seront balayées par des vents du sud-ouest de 29 à 38 km/h, avec des rafales ponctuelles atteignant 39 à 49 km/h. Des vagues de 2 à 3 mètres sont attendues, engendrant une mer agitée.

Tous les navires naviguant dans ces eaux ont été avertis d’un risque élevé dû aux vents violents et à la mer agitée. — VNA

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#fortes pluies dans le Nord
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