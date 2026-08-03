Hô Chi Minh-Ville renforce ses atouts pour attirer les IDE de nouvelle génération

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après la restructuration territoriale, Hô Chi Minh-Ville est en train de devenir une métropole multicentrique réunissant finance, industrie, ports maritimes, logistique, innovation, éducation, santé et services à forte valeur ajoutée. Cette nouvelle configuration constitue un atout majeur pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération.

La ville compte actuellement 67 zones franches et industrielles, couvrant plus de 27 000 hectares. Selon son Plan directeur à l'horizon 2050, ce réseau sera porté à 105 zones, sur une superficie totale de plus de 49 000 hectares. À la fin de juin 2026, Hô Chi Minh-Ville recensait plus de 21 350 projets d'IDE, représentant un capital enregistré de près de 147 milliards de dollars.

Selon Pham Quang Nhat, directeur du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville, la fusion administrative a doté la ville d'infrastructures stratégiques de transport, de logistique, de ports maritimes, d'aéroports et de zones industrielles, notamment les ports de Cat Lai et de Cai Mep-Thi Vai, l'aéroport international de Tan Son Nhat ainsi que plusieurs ports secs (ICD).

Le centre-ville continue d'assumer son rôle de pôle financier, de services de haut niveau, de sciences, de technologies, d'éducation, de santé et d'innovation. Le nord, fort du potentiel industriel de l'ancienne province de Binh Duong, renforce les capacités de production et de transformation manufacturière, tandis que le sud-est, héritier des atouts de l'ancienne province de Ba Ria-Vung Tau, consolide les activités portuaires, logistiques, énergétiques et l'économie maritime. La zone spéciale de Con Dao est appelée à devenir une destination d'écotourisme et de tourisme patrimonial, fondée sur la préservation des écosystèmes, de l'identité culturelle et le développement durable.

Pour Pham Quang Nhat, les avantages fiscaux ne suffisent plus à attirer les investisseurs. Ceux-ci recherchent désormais un vaste marché, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures performantes, des autorités capables d'accompagner les entreprises et un environnement propice au développement de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques.

Hô Chi Minh-Ville dispose également d'un écosystème d'innovation figurant parmi les 100 premiers au monde, avec près de 30 000 entreprises technologiques, soit environ 40% du total national. La ville ambitionne de porter la contribution de l'économie numérique à 30-40% du Produit intérieur brut régional d'ici 2030, en développant notamment l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les mégadonnées, les technologies financières, les centres de données, la logistique intelligente et les énergies propres.

La zone de hautes technologies de Saigon (Saigon Hi-tech Park) exploite actuellement 166 projets, totalisant 13,73 milliards de dollars d'investissements. Il a généré 185 milliards de dollars d'exportations et créé 53 678 emplois hautement qualifiés. La ville prépare également un Centre des technologies stratégiques de 52 hectares ainsi qu'un Parc scientifique de près de 195 hectares, attendu au quatrième trimestre 2027.

Enfin, Hô Chi Minh-Ville lance un appel aux investissements pour 250 projets répartis dans neuf secteurs prioritaires, notamment le Centre financier international, le port international de transbordement de Can Gio, le centre logistique de Cai Mep Ha, le port de Long Son ainsi que plusieurs projets ferroviaires et d'infrastructures logistiques. La ville accorde également la priorité aux investissements dans les industries vertes, les énergies propres et les zones industrielles de nouvelle génération, etc. -VNA

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