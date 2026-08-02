L'EVFTA : six ans de résultats concrets pour le commerce Vietnam-UE

Hô Chi Minh-Ville, 2 août (VNA) – Six ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le 1er août 2020, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) estime que cet accord a profondément transformé les relations économiques bilatérales. Au-delà de la suppression des barrières commerciales, il a renforcé la confiance des entreprises, favorisé les échanges à forte valeur ajoutée et consolidé la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.
Une intégration commerciale en nette accélération
Selon les données du Département général des douanes du Vietnam et de l'Institut national de la statistique (INS), les échanges commerciaux cumulés entre le Vietnam et l'Union européenne ont dépassé 900 milliards de dollars entre janvier 1995 et juin 2026.
Parmi ce total, 383,8 milliards de dollars, soit 42,6 % des échanges des trois dernières décennies, ont été réalisés au cours des six années ayant suivi l'entrée en vigueur de l'EVFTA.
À l'occasion du sixième anniversaire de l'accord, le président d'EuroCham, Bruno Jaspaert, a souligné que près de la moitié des échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE avaient été réalisés sous le régime de l'EVFTA, illustrant l'accélération rapide de l'intégration économique une fois les obstacles à l'accès au marché levés.
« Il y a six ans, l'EVFTA représentait un engagement politique ambitieux. Aujourd'hui, ses effets sont concrets et mesurables », a-t-il déclaré.
Selon lui, l'accord a remodelé les flux commerciaux, renforcé la confiance des investisseurs et fait du Vietnam l'un des partenaires économiques les plus stratégiques de l'Union européenne en Asie. EuroCham continuera de promouvoir un dialogue public-privé constructif afin de soutenir la croissance des échanges et des investissements.
L'intérêt croissant des entreprises européennes pour le marché vietnamien confirme cette dynamique. La moitié des entreprises européennes engagées dans les échanges bilatéraux déclarent bénéficier directement des préférences tarifaires prévues par l'accord.
L'indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index - BCI) d'EuroCham pour le deuxième trimestre 2026 montre que 55 % des entreprises interrogées considèrent désormais le Vietnam comme une plateforme opérationnelle stratégique ou un marché prioritaire de croissance, tandis que 22 % l'intègrent comme un maillon important de leur réseau régional.
Les entreprises des secteurs du commerce, de la logistique et des biens de consommation figurent parmi les principales bénéficiaires de l'accord. Une entreprise sur quatre y déclare avoir réduit ses coûts de 16 à 30 %, soit deux fois la moyenne observée dans l'ensemble des secteurs.
Les prestataires logistiques constatent également une hausse continue de la demande en services de transport, d'entreposage et de distribution grâce au recours accru aux préférences tarifaires de l'EVFTA.
Un importateur européen ayant participé à l'enquête a indiqué que plus de 80 % de ses échanges avec le Vietnam bénéficient désormais de ces préférences. Si la baisse des droits de douane n'a eu qu'un effet limité sur les marges, la réduction des coûts d'importation lui a permis d'améliorer sa compétitivité et d'élargir ses perspectives de développement sur le marché vietnamien.
Un levier pour des investissements de qualité
Si le commerce de marchandises a fortement progressé, les investissements directs européens évoluent à un rythme plus modéré. Les investisseurs continuent d'accorder une importance particulière à la stabilité du cadre réglementaire, à l'efficacité des procédures administratives et à la sécurité juridique.
Dans ce contexte, EuroCham estime que la ratification complète de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) par l'ensemble des États membres de l'UE revêt une importance stratégique.
Alors que l'EVFTA facilite les échanges commerciaux, l'EVIPA offrirait un cadre juridique renforcé et des mécanismes modernes de règlement des différends, favorisant les investissements européens dans les énergies propres, les infrastructures numériques et l'industrie manufacturière de haute technologie.
Pour Jean-Jacques Bouflet, vice-président d'EuroCham, depuis l'élévation des relations Vietnam-UE au niveau de partenariat stratégique global en janvier 2026, l'EVFTA constitue le socle d'une nouvelle phase de coopération économique.
Son impact dépasse largement la seule progression des échanges commerciaux. L'accord démontre qu'un partenariat commercial ambitieux entre l'Union européenne et une économie asiatique émergente peut générer des bénéfices durables et servir de modèle pour de futurs accords régionaux.
Il contribue également à renforcer les bases d'une coopération plus étroite entre l'Union européenne et l'ASEAN, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.
Contrairement aux accords de libre-échange traditionnels, l'EVFTA couvre également la coopération douanière, les normes techniques, la propriété intellectuelle, le développement durable et la transparence réglementaire.
À mesure que l'Union européenne renforce ses exigences environnementales et de durabilité, notamment à travers le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal), le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACB) et le règlement européen sur la déforestation (EUDR), la capacité des entreprises vietnamiennes à se conformer à ces nouvelles règles deviendra un facteur déterminant de leur compétitivité.
Jean-Jacques Bouflet estime que la simplification des procédures douanières, l'accélération des remboursements fiscaux, la numérisation des formalités administratives et une clarification des règles d'origine permettraient à un plus grand nombre d'entreprises, en particulier les PME, de tirer pleinement parti de l'EVFTA.
Enfin, malgré l'excédent commercial du Vietnam vis-à-vis de l'Union européenne, il souligne que ce partenariat ne saurait être perçu comme une relation à somme nulle.
L'Europe apporte au Vietnam des technologies avancées, des équipements industriels et des produits pharmaceutiques qui renforcent sa productivité, tandis que les exportations vietnamiennes, notamment dans les secteurs de l'électronique, du textile-habillement, des chaussures, du mobilier et des produits agricoles, consolident les chaînes d'approvisionnement européennes.
EuroCham estime ainsi qu'il existe un important potentiel pour approfondir cette coopération et encourage le Vietnam à accroître ses importations de technologies européennes de pointe afin d'accélérer sa modernisation industrielle et sa montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales.
L'Union européenne représente actuellement près de 12 % des exportations vietnamiennes, mais seulement 4 % de ses importations. Une plus grande intégration des technologies européennes contribuerait non seulement à rééquilibrer les échanges bilatéraux, mais aussi à renforcer durablement la compétitivité de l'économie vietnamienne. - VNA
Voir plus
Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central
Le gouvernement a adopté le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant directement du pouvoir central. Cette initiative vise à faire de Bac Ninh une métropole verte, intelligente et moderne, fondée sur l'innovation, les hautes technologies et la transformation numérique, tout en renforçant son rôle de pôle économique stratégique dans le Nord du pays.
Aéroport de Long Thành : le terminal se prépare aux essais d'exploitation
Les travaux de l'aéroport international de Long Thành avancent à un rythme soutenu en vue des essais d'exploitation prévus dès septembre 2026. Le terminal passagers et les principaux systèmes techniques sont en voie d'achèvement, ouvrant la voie à une mise en service commerciale avant la fin de l'année.
Le commerce extérieur, point fort de l'économie vietnamienne
Le commerce extérieur est resté l'un des principaux moteurs de l'économie vietnamienne au cours des sept premiers mois de 2026, avec des échanges commerciaux en hausse de 28% sur un an. Malgré ces résultats encourageants, le Vietnam devra accélérer la mobilisation de ses moteurs de croissance traditionnels et émergents pour atteindre son objectif de croissance du PIB de 10% cette année.
Long Son Petrochemicals fait de la responsabilité sociale un moteur du développement durable
À Hô Chi Minh-Ville, la société Long Son Petrochemicals (LSP), exploitante du complexe pétrochimique de Long Son, met en œuvre une stratégie de responsabilité sociale fondée sur des partenariats avec les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement. Cette démarche illustre les orientations de la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique visant à promouvoir un secteur des investissements directs étrangers plus durable et davantage intégré au développement des communautés locales.
Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son
En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.
LE 15 OCTOBRE EST LA JOURNÉE DU CITOYEN NUMÉRIQUE DU VIETNAM
Une nouvelle résolution du gouvernement fixe les principes du développement du citoyen numérique et instaure le 15 octobre comme Journée du citoyen numérique du Vietnam.
La France franchit une nouvelle étape vers la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam
Le gouvernement français a transmis au Parlement un projet de loi autorisant la ratification de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), marquant une nouvelle avancée vers l'entrée en vigueur de cet accord.
Les Pays-Bas s'engagent à soutenir l'intégration du Vietnam aux marchés financiers internationaux
Les échanges de haut niveau entre le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et des partenaires néerlandais ont contribué à consolider les fondements de la coopération financière entre le Vietnam et les Pays-Bas, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la finance, des technologies et de l'innovation, renforçant ainsi le partenariat global entre les deux pays.
Le Vietnam investit dans ses infrastructures électriques pour soutenir la croissance et attirer les investissements
Sous l'effet de la hausse de la demande en électricité et des objectifs de croissance à deux chiffres fixés par le gouvernement, les compagnies d'électricité du Centre du Vietnam accélèrent la modernisation de leurs réseaux. L'objectif est de garantir la sécurité énergétique, d'accompagner le développement industriel et touristique et d'éviter que les projets d'investissement ne soient retardés faute d'alimentation électrique.
Semi-conducteurs : la feuille de route d'un expert français pour le Vietnam
Le Vietnam devra passer d'une phase de définition de vision à une organisation rigoureuse de l'exécution, en identifiant des ressources précises, en construisant des fondements techniques et en créant des passerelles concrètes entre entreprises, instituts de recherche et centres de formation.
La province de Lâm Dông s’en tient aux recommandations de la CE sur la pêche INN
La province de Lâm Dông met tout en œuvre pour se joindre aux efforts du Vietnam visant à obtenir la levée rapide de l’avertissement («carton jaune») de la Commission européenne (CE) au sujet des pratiques de pêche.
Une plateforme nationale pour moderniser le marché de l'emploi
Après trois mois de fonctionnement expérimental, la plateforme a enregistré plus de 14.000 chercheurs d'emploi et plus de 5.000 entreprises proposant près de 300.000 postes.
Le gouvernement valide la création du Parc de haute technologie de Hung Yên
La création du Parc de haute technologie de la province de Hung Yên était au menu d'une réunion tenue le 31 juillet au matin, à Hanoï sous l'égide du vice-Premier ministre Hô Quôc Dung.
Transformation numérique : un nouveau cadre pour accélérer la transition
L’entrée en vigueur de la Loi sur la transformation numérique, accompagnée de nouveaux textes réglementaires, stratégies et normes nationales, marque une étape décisive dans le développement de la transformation numérique au Vietnam. Les autorités entendent désormais lever les principaux obstacles afin d’accélérer la construction d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.
De nouveaux produits agricoles à un milliard de dollars d’exportations émergent
Les exportations agricoles du Vietnam ont atteint 36 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 6% sur un an. Bien que la croissance globale soit restée inférieure à l’objectif gouvernemental à deux chiffres, plusieurs produits ont enregistré de solides performances et présentent un potentiel d’exportation important.
Investir dans les compétences clés pour élever l’industrie des semi-conducteurs
L’objectif ultime du Vietnam ne devrait pas se limiter à une simple présence dans l’industrie des semi-conducteurs, mais à la maîtrise progressive des segments à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances de la chaîne de valeur, afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques : lever les obstacles pour dépasser l’objectif de 74 milliards de dollars
Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, à la fin du mois de juillet, le chiffre d'affaires à l'exportation de ce secteur est estimé à près de 42,6 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2025, atteignant ainsi 57,6 % du plan annuel.
Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes
Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
M&A au Vietnam : Les flux de capitaux ciblent les infrastructures IA et les entreprises de qualité
Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) entre dans une phase plus sélective, marquée par l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises solides, les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA) et les projets créateurs de valeur à long terme. La progression des investissements étrangers et les politiques de soutien du gouvernement devraient renforcer cette dynamique.
Vietnam-Pays-Bas : de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs stratégiques
Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a présidé, le 30 juillet à Amsterdam, une table ronde réunissant des dirigeants d’entreprises, d’institutions financières et d’associations professionnelles néerlandaises actives dans des secteurs.