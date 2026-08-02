Festival Huê 2026 : un Festival d’automne aux couleurs du patrimoine de l’ancienne capitale

Huê (VNA) - Le comité d'organisation du Festival Huê 2026 a dévoilé, le 1er août, le programme du Festival d'automne, qui se déroulera en août et en septembre.

Cette nouvelle édition proposera une série de manifestations culturelles, artistiques, sportives et patrimoniales destinées à mettre en valeur les richesses de l'ancienne cité impériale et à renforcer son attractivité touristique.

Tout au long du mois d’août, le ''Festival sportif de Huê'', consacré au sport et à la santé communautaire, constituera l’un des temps forts de la programmation. Réunissant 19 activités, cette manifestation s’inscrit dans le mouvement national encourageant la pratique sportive au sein de la population. Elle vise à promouvoir un mode de vie sain, à préserver les valeurs sportives traditionnelles de la région et à favoriser les échanges entre Huê et les autres provinces et villes du pays. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 15.000 athlètes vietnamiens et étrangers, ainsi qu’un large public venu assister aux compétitions et animations.

Parallèlement, plusieurs activités contribueront à créer une dynamique culturelle et touristique, tout en encourageant la participation des entreprises et le développement du tourisme local.

L'un des événements les plus attendus sera le Festival international du patrimoine et de la musique de Huê – « Huê Wonderverse Music Fest 2026 », prévu du 30 août au 1er septembre sur la place centrale du complexe sportif de la ville. Gratuit et ouvert à tous à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre, ce rendez-vous réunira des artistes vietnamiens et internationaux issus de différentes générations et de divers horizons musicaux.

Les deux grandes soirées de concerts, intitulées « Le patrimoine s’éveille » et « Le patrimoine s’ouvre au monde », proposeront un parcours artistique inspiré du thème « City Awakening – Réveiller le patrimoine ». À travers des expressions artistiques contemporaines, elles mettront en lumière une ville attachée à la préservation de son héritage tout en affirmant sa capacité d’innovation et son ouverture sur le monde. L’événement ambitionne également de renforcer la place du Vietnam sur la scène internationale des industries culturelles.

Du 20 au 22 août se déroulera également le Festival du palais Huê Nam, l'une des principales fêtes traditionnelles de la région, qui attire chaque année de nombreux fidèles et visiteurs. Un programme artistique célébrant la Fête nationale sera par ailleurs organisé dans la rue piétonne Hai Ba Trung, dans le quartier de Thuan Hoa.

Le mois de septembre prolongera cette dynamique avec une série d'activités emblématiques. Les visiteurs pourront assister à la course traditionnelle de bateaux sur la rivière des Parfums, au Festival des danses du lion de Huê, à la cérémonie d'ouverture des Jeux sportifs de la ville ainsi qu'aux défilés de lions, de licornes et de dragons organisés à l'occasion de la fête de la Mi-Automne.

Le programme comprendra également « Le Tuông de Huê – L’écho des siècles », destiné à rapprocher le public de l’art traditionnel du théâtre de cour. La soirée « Pleine lune au Palais impérial » offrira aux habitants et aux touristes une célébration de la fête de la Mi-Automne dans le cadre historique de la Cité impériale. Le Festival Truyên Lô, consacré à la mise à l’honneur des élèves distingués, ainsi que le festival des arts plastiques pour les jeunes « Les couleurs que j’aime », viendront enrichir cette programmation.

Selon le comité d'organisation, le Festival d'automne du Festival Huê 2026 ambitionne d'offrir une expérience alliant traditions, patrimoine, musique contemporaine et création artistique. En associant manifestations culturelles, événements sportifs et spectacles de grande envergure, il entend faire découvrir aux visiteurs toute la richesse culturelle de Huê et confirmer le statut de l'ancienne capitale comme l'une des principales destinations culturelles du Vietnam. -VNA

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