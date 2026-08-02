Le ginseng Ngoc Linh, un trésor national en quête d'un rayonnement international

Da Nang (VNA) - Dans le cadre du Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales de Da Nang 2026, le Comité populaire de la ville de Da Nang a organisé, le 2 août, un colloque scientifique international intitulé « Le ginseng Ngoc Linh – Du produit national à une marque mondiale ».

L'événement a réuni des responsables, des chercheurs, des experts, des représentants d'instituts de recherche, d'universités et d'entreprises du Vietnam et de plusieurs pays afin d'examiner les perspectives de développement de cette plante médicinale emblématique.

Le colloque a présenté 25 communications portant sur les avancées de la recherche en matière de conservation des ressources génétiques, de biotechnologie, de technologies de transformation, de normalisation de la qualité, de développement de produits, de propriété intellectuelle, de transformation numérique, de traçabilité, de construction de chaînes de valeur et de développement des marchés pour le ginseng Ngoc Linh ainsi que pour d'autres plantes médicinales de grande valeur du Vietnam.

Selon le Dr Trân Minh Ngoc, directeur de l'Institut des plantes médicinales relevant du ministère de la Santé, le ginseng Ngoc Linh (Panax vietnamensis) est une plante médicinale endémique particulièrement précieuse du Vietnam. Il figure parmi les produits nationaux bénéficiant d'un soutien prioritaire de l'État, avec pour objectif de bâtir une marque compétitive sur les marchés internationaux.

Également connu sous les noms de ginseng K5 ou ginseng à rhizome segmenté, le ginseng Ngoc Linh pousse principalement dans le massif de Ngoc Linh, à une altitude comprise entre 1.500 et 2.100 mètres. Les conditions géographiques et écologiques particulières de cette région lui confèrent des propriétés reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la santé.

Les travaux scientifiques ont permis d'identifier 126 composés, dont 87 saponines, présents dans les différentes parties de la plante. Certains de ces composés sont propres au ginseng Ngoc Linh et constituent l'une des principales sources de sa valeur scientifique et de son avantage concurrentiel. Les chercheurs soulignent que l'originalité de son patrimoine génétique, la qualité de son environnement naturel ainsi que la richesse de ses substances actives font de cette espèce un produit unique sur le marché.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Hô Quang Buu, également chef du comité d'organisation du Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales 2026, a rappelé que le développement de cette filière bénéficie depuis plusieurs années d'un soutien constant du gouvernement. Il a notamment cité le Programme de développement du ginseng vietnamien à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, ainsi que le projet de création d'un centre industriel des plantes médicinales à Da Nang, dont le ginseng Ngoc Linh constitue la culture phare.

Dans ce cadre, la ville a adopté plusieurs programmes, mécanismes et politiques visant à préserver les ressources génétiques, à développer les zones de culture et à renforcer la production de ginseng Ngoc Linh et d'autres plantes médicinales à fort potentiel. En coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, Da Nang met également en œuvre plusieurs programmes de recherche portant sur la multiplication des plants, les technologies de transformation, le développement de nouveaux produits et la protection de la propriété intellectuelle.

Les autorités reconnaissent toutefois que plusieurs défis subsistent. Les capacités de production restent inférieures au potentiel disponible, les liens entre les différents acteurs de la filière demeurent limités, les technologies de transformation à haute valeur ajoutée doivent encore être renforcées et la protection durable des ressources médicinales exige des efforts supplémentaires.

À la suite de l'élargissement de son territoire administratif, Da Nang couvre désormais plus de 11.800 km² et compte plus de trois millions d'habitants. Son territoire, qui s'étend des zones côtières aux massifs montagneux, offre des conditions naturelles particulièrement favorables au développement des plantes médicinales rares. Outre le ginseng Ngoc Linh, souvent qualifié de « trésor national du Vietnam » en raison de sa valeur médicinale et économique, la ville recense plus de 800 espèces de plantes médicinales, principalement réparties dans les zones montagneuses. Cette richesse constitue une ressource biologique précieuse pour le développement économique local et l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment des minorités ethniques.

Le Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales, ouvert le 1er août au parc APEC de Da Nang sous le thème « Le ginseng Ngoc Linh, l'excellence des plantes médicinales du monde », se poursuit jusqu'au 3 août.

Le programme comprend des rencontres d'affaires internationales, une exposition de produits à base de ginseng et de plantes médicinales, un espace gastronomique consacré aux saveurs des régions montagneuses ainsi qu'une vaste exposition réunissant 80 stands.

À travers cette manifestation, les organisateurs entendent favoriser les échanges scientifiques, commerciaux et technologiques, tout en renforçant le rayonnement international du ginseng Ngoc Linh et plus largement de toute la filière vietnamienne des plantes médicinales. -VNA

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