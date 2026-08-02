Culture-Sports

Le Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long 2026 devrait attirer 18.000 coureurs

Prévu du 20 au 22 novembre dans la province de Quang Ninh, le Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long 2026 devrait réunir près de 18.000 participants vietnamiens et étrangers. Seule course au Vietnam à bénéficier du label de World Athletics, l’événement entend renforcer son rayonnement international tout en contribuant à la promotion du patrimoine naturel et du tourisme sportif du pays.

Cérémonie de lancement du Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long 2026. Photo: VNA
Cérémonie de lancement du Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long 2026. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le comité d’organisation du Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long (Halong Bay Heritage Marathon) a dévoilé, le 2 août, à Bai Chay, dans la province de Quang Ninh, le programme de l’édition 2026. La compétition se déroulera du 20 au 22 novembre, la journée officielle des courses étant fixée au 22 novembre.

L’édition 2026 devrait accueillir environ 18.000 coureurs venus du Vietnam et de nombreux autres pays. Les participants pourront concourir sur quatre distances : le marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,0975 km), le 10 km et le 5 km. Les départs et arrivées seront organisés au Palais de la planification, des foires et expositions de la province de Quang Ninh, situé sur l’avenue Tran Quoc Nghien.

Le parcours empruntera, comme les années précédentes, la route côtière longeant la baie d’Ha Long, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette route, fermée à la circulation dans les deux sens pendant la compétition afin de garantir la sécurité des participants, figure parmi les cinquante plus beaux parcours de course au monde selon le magazine britannique Runner’s World UK.

Le Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long demeure à ce jour la seule course organisée au Vietnam à être titulaire du label World Athletics Label Road Race, décerné par la Fédération mondiale d’athlétisme. Cette distinction atteste du respect des normes internationales en matière d’organisation, de sécurité, d’assistance médicale, de contrôle antidopage et de qualité du parcours.

Parmi les nouveautés de cette édition figure un partenariat stratégique avec la marque d’équipements sportifs Li-Ning, qui devient partenaire principal et fournisseur exclusif des tenues officielles de la compétition. Les organisateurs ont présenté un nouveau maillot de course ultraléger, d’un grammage de seulement 85 g/m², confectionné en microfibres afin d'améliorer la respirabilité et l’évacuation rapide de la transpiration. Cette technologie est utilisée pour la première fois au Vietnam dans une compétition de course à pied organisée.

L’édition 2026 marquera également le lancement de la Green Dragon Cup, une compétition destinée à la communauté des entreprises, avec pour objectif de favoriser les échanges entre les acteurs économiques et de promouvoir les valeurs du sport.

Selon le prof.associé-docteur Nguyen Tri, directeur général de la société DHA Vietnam, propriétaire et organisatrice de l’événement, le renouvellement du label de World Athletics confirme la qualité de l’organisation selon les standards internationaux ainsi que la place croissante du Vietnam sur la scène mondiale du marathon. L’ambition est de faire de cette épreuve un produit touristique sportif de référence, où chaque kilomètre parcouru contribue à promouvoir le patrimoine naturel de la baie d’Ha Long et l’image touristique du Vietnam.

Dans un message adressé aux organisateurs, le président de l’Association des marathons internationaux et des courses de fond (AIMS), Paco Borao, a salué la qualité de l’organisation et estimé que cette compétition réunissait tous les atouts nécessaires pour stimuler le développement du tourisme sportif à Ha Long, à l’image de grandes villes patrimoniales telles que Paris, Tokyo, Athènes ou Valence.

L’édition 2025 avait déjà confirmé la montée en puissance de cette compétition avec un nouveau record sur la distance du marathon masculin. Le Kényan Kennedy Kiprop Chelimo s’était imposé en 2 heures 13 minutes et 57 secondes, établissant le meilleur temps jamais enregistré sur ce parcours et faisant du Marathon international du patrimoine de la baie d’Ha Long la course la plus rapide de la région.

Cette performance a renforcé la réputation de l’épreuve auprès des athlètes internationaux, en démontrant que le parcours répond aux exigences des compétitions de haut niveau. Elle illustre également la stratégie de la province de Quang Ninh consistant à associer sport, culture et tourisme afin de valoriser durablement le patrimoine exceptionnel de la baie d’Ha Long et d'accroître son attractivité auprès des visiteurs nationaux et étrangers. -VNA

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