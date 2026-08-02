Société

Une marche de solidarité pour les victimes de l'agent orange

 Plus de 5.000 personnes ont participé le 2 août à une marche solidaire organisée à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du 65e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. L'événement visait à sensibiliser le public et à mobiliser le soutien de la communauté en faveur des victimes de l'agent orange/dioxine.

Des représentants de consulats étrangers et des habitants de Hô Chi Minh-Ville participent à la marche de solidarité « Pour les victimes de l'agent orange ». Photo : VNA
Des représentants de consulats étrangers et des habitants de Hô Chi Minh-Ville participent à la marche de solidarité « Pour les victimes de l'agent orange ». Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 5.000 personnes, dont d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, des responsables municipaux, des représentants de consulats étrangers, d'organisations nationales et internationales, des membres des forces armées, des jeunes, des étudiants, des artistes, des entreprises, des bienfaiteurs et de nombreux habitants, ont participé le 2 août à une marche solidaire organisée dans la rue piétonne Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville, en soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine.

Organisée par l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la Société par actions de développement des médias du Vietnam et plusieurs partenaires, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam (10 août 1961-10 août 2026). Elle vise à promouvoir l'esprit de solidarité et à mobiliser le soutien de la communauté en faveur des victimes.

Prenant la parole lors de l'événement, le général de brigade, professeur associé, docteur et Médecin du peuple Nguyên Hông Son, président de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cette marche constituait un appel aux autorités, aux entreprises, aux organisations et à l'ensemble de la société pour poursuivre leurs efforts en faveur des victimes, les aider à surmonter leurs difficultés et à mieux s'intégrer dans la société. Elle est également l'occasion de rendre hommage aux victimes de cette catastrophe et de saluer les organisations et les personnes engagées à leurs côtés.

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Des victimes vietnamiennes de l'agent orange réalisent des peintures avec la bouche et les pieds lors de la marche de solidarité « Pour les victimes de l'agent orange ». Photo : VNA



Selon Nguyên Hông Son, la quête de justice des victimes vietnamiennes continue de bénéficier d'un large soutien international. L'action judiciaire engagée par Trân Tô Nga a suscité une importante mobilisation de l'opinion publique. Le Parlement belge ainsi que les autorités de Paris ont notamment érigé une stèle en mémoire des victimes vietnamiennes de l'agent orange. De nombreuses organisations et personnalités aux États-Unis, en Australie, au Japon, en République de Corée, en Chine ainsi que la communauté vietnamienne à l'étranger apportent également un soutien régulier aux victimes.

Il a indiqué que l'administration américainne avait soutenu plusieurs projets de dépollution des zones contaminées par la dioxine ainsi que des programmes d'assistance aux personnes handicapées vivant dans les régions touchées. Le Vietnam salue ces efforts et souhaite que les États-Unis poursuivent leur soutien, notamment dans les domaines des soins de santé et de l'accompagnement des victimes. Dans l'esprit de « tourner la page du passé pour regarder vers l'avenir », le Vietnam appelle la communauté internationale à continuer de se mobiliser afin d'atténuer les souffrances causées par l'agent orange.

Depuis plus de vingt ans, l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville mène de nombreuses actions concrètes, notamment la construction et la rénovation de maisons de solidarité, les soins médicaux, la rééducation fonctionnelle, la formation professionnelle et l'aide à l'emploi, afin de favoriser l'autonomie et l'insertion sociale des victimes.

Dans les années à venir, l'Association entend intensifier ses actions de sensibilisation, en particulier auprès de la jeunesse vietnamienne et américaine ainsi que des jeunes Vietnamiens vivant à l'étranger. Elle poursuivra également la mise en œuvre du projet de « Village Orange », destiné à offrir des services de santé, de formation professionnelle et des moyens de subsistance aux victimes.

À cette occasion, les participants ont exprimé leur solidarité envers les victimes de l'agent orange et leurs familles, espérant que cette initiative contribuera à renforcer l'esprit d'entraide et la responsabilité de la société. Nguyên Minh Tân, étudiant à l'Université Nguyên Tât Thành, a confié que cette marche lui avait permis de mieux mesurer les lourdes conséquences de l'agent orange sur plusieurs générations de Vietnamiens et de renforcer sa volonté de diffuser un message de compassion et de partage.

Selon l'Association, entre 1961 et 1971, environ 80 millions de litres de défoliants chimiques ont été déversés sur le Sud du Vietnam, dont plus de 61 % d'agent orange contenant de la dioxine. Environ 4,8 millions de Vietnamiens ont été exposés à cette substance toxique, entraînant pour des millions d'entre eux des malformations congénitales, des maladies et de graves séquelles, parfois transmises jusqu'aux troisième et quatrième générations.

À cette occasion, l'Association et ses partenaires ont remis de nombreux cadeaux aux familles et aux victimes de l'agent orange/dioxine, tout en rendant hommage aux organisations, entreprises et particuliers ayant apporté une contribution importante aux actions de soutien en leur faveur. - VNA

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